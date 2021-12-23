Krizin örttüğü krizler

Millet ekseriyeti geçim sıkıntısı çektiği ve önümüzdeki günlerde bu sıkıntının daha da artacağı tahmin edildiğinden dolayı artık başka meseleler konuşulamaz hale geldi.

Elbette tahminleri alt üst eden dövizdeki tırmanış ve TL’nin değer kaybetmesi doğrudan ve dolaylı olarak vatandaşın cebini ilgilendiriyor. Dolayısıyla ucuz ekmek kuyruğunda bekleyenlere “Ekmeği düşünme, parayı düşünme; çok daha önemli dertler var” demek tesir etmez.

Bununla birlikte Türkiye’nin çok daha önemli ve kalıcı dertleri olduğunu da bilmeliyiz. Elbette ekseriyet önce ‘ekmek’le ilgilenir, ama bu ilgi, diğer dertleri ortadan kaldırmıyor. Acaba Türkiye’yi idare edenler esas gündemleri perdelemek için mi milleti ‘ekmek’ peşinde koşar durumda bıraktılar?

İnkâr edilemez büyüklükteki ekonomik krizin neleri perdelediği hiç tartışılıyor mu? Türkiye’nin kanayan yaralarından biri eğitim ise, bir diğeri hukuk sahasında yapılanlardır. Salgın sonrası eğitimdeki sıkıntılar neredeyse tamamen unutuldu ve ortaya çıkan tablo hiç konuşulmuyor. “Şurada bir hata var, gençleri iyi eğitemiyoruz. Kitapların muhtevası yenilenmedi” diyen olsa “Salgın var. Zaten dünyanın her yerinde eğitim aksadı. Hele bu salgın bir sona ersin” mealinde sözler sarf ediliyor.

Aynı şekilde hak, hukuk ve adalet sahasındaki sıkıntılar da iyice unutulmuş görünüyor. Öyle bir hale gelindi ki artık cezaevi sayısı ile övünen sityasetçiler var. Hatta ve hatta, bölgesinde cezaevi yapılan siyasetçi, “İşte size yeni iş ve ekmek kapısı” anlamına gelen açıklamalar yapıyor. Bir dönem her ilçeye bir stat yapmakla övünüldü. Aradan bunca yıl geçti, en iddialı olunan futbol konusunda bile elle tutulur bir ilerleme, bir kalite var mı? Bu sahaya yatırılan milyarların hiç hesabı sorulmayacak mı?

Ya “Mülkün temeli adalet” sahasında yaşananları kim konuşup tartışacak? “Birinin hatasıyla bir başkası sorumlu tutulamaz” olan en temel kaideyi berhava edenler, birinin hatası sebebiyle bütün aile ve neredeyse akrabalarını sorumlu tutan anlayış sorgulanmayacak mı? Gerek cezaevleri ve gerekse dışarda yaşanan ‘insan hakları ihlâlleri’ ne zaman Türkiye’nin öncelikli gündemi olacak? İhaleler ne zaman açık ve şeffaf olarak yapılıp ‘ehil olanlar’a verilecek?

Meselâ, bir ay önce kısmen tartışılan bu konular; patlak veren kur ve döviz krizi sebebiyle o derece gerilere atıldı ki; artık günün her saatinde ekonomi konuşulur hale geldi. Acaba idarecilerin ‘yanlışta ısrar’ ederek gelmek istedikleri nokta burası mıydı? Eğer öyle ise şimdilik bu maksatlarına ulaşmış gibi görünüyorlar. Fakat bu yanlışın sonsuza kadar devam etmesi mümkün değil. Nasıl ki sular tersine akamaz, öyle de; bütün bir millet de ilânihaye yanlışlarla oyalanamaz. Hiç umulmadık bir yerde gerçekler ortaya çıkar ve planlar ters teper.

Türkiye’yi idare edenlerin kendileri değilse bile ‘danışmanlar’ı mutlaka bu yolun yol olmadığını biliyorlar. Buna rağmen, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışıyla milletin zarar görmesi karşısında sessiz kalıyorlar. Yanlışta ısrar ederek iyi hedeflere ulaşmak mümkün değil. Hele hele bunu ‘mukaddes mefhumlarla’ perdeleyerek yapanlar çifte yanlış yapmış olur.

Ekonomik krizin ‘esas krizleri’ perdelemesi idarecilerin hoşuna gitmiş olabilir. Ama unutmamak gerekir ki ‘ah’ alanların iflâh olması mümkün değil. İnşallah perdeler kalkar ve gerçekler tez zamanda ortaya çıkar...