“Kulak verin, dinleyin!”

Çocuk Vakfı’nın 2011 yılından bu yana her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü açıkladığı ‘Dünya Çocuk Günü Türkiye Bildirisi’ni bu yıl şair, yazar ve akademisyen Hasan Akay kaleme almış.

Çocuk Vakfı’nın “Ekim 2023 Basın Duyurusu” olarak kamuoyu ile paylaştığı bu ‘mektup’un geniş bir özetini paylaşmak faydalı olacak. Çünkü ‘yarının büyükleri’ olan çocuklarımıza gereken ihtimam gösterilebilmiş değil. İyi bir eğitim sisteminin olmadığı, ailelerin parçalanmak tehlikesi yaşadığı, müstehcenliğin alabildiğine kadar teşvik edildiği, ‘uyuşturcu/öldürücü’ alışkanlığının çok küçük yaşlara kadar indiği bir dünyada çocukları korumak kolayi mı?

İşte, 1957 doğumlu şair Hasan Akay’ın imza attığı bildiriden geniş bir bölüm: “Dünyanın en küçük büyükleri adına size sesleniyorum. Her şey, her nesne bir harf, bir hece, bir kelimedir. Her çocuk özel bir dille konuşur. Henüz “dil dili”nden haberleri yoktur; ama isteklerini tek bir sesle, tek bir hece ile, tek bir kelime ile incelikle anlatabilirler. Öyle ses tonlamaları yaparak anlatırlar ki dil bilen hayran kalır! Onları anlamak için sadece kulak değil, kalp de gerekir!.. (...)

“Savaşlarla, tırnaklarla, dayaklarla, darbelerle çözmek isterken sorunlarınızı; her halde iyi bir insan değildiniz! (...) Vicdanınız hâlâ kör, aklınız hâlâ sağır mı! Kalbimden doğan çığlığımla sizi insan olmaya çağırıyorum; sizi cennete çağırıyorum. Bildiniz mi cennet nedir? Yeryüzünün cenneti, masumların kalbidir. Onların yüzünden nefes alıyorsunuz. Ve hâlâ nasıl da anlamıyorsunuz bunu? Bu gayet doğal diyorsunuz! Doğal âfetler hiç de doğal değildir: içinizdeki âfetin dışa yansımasıdır. Asıl tehlikenin büyüğü ise çocukların geleceğini görmemeniz, kalbinizin katılaşması, dilin saygısızlaşmasıdır! Ve kanınıza kibrin karışmasıdır!.. (...) Çocuklar zulüm görmesin artık finanslar, faizler ülkesinde! Satanist şarkılarla kirletilmesin çocukların bilinci! Çizgilerle kesilmesin sevinçleri! Yuvaları dağılmasın! Gülüşleri yağmalanmasın! Aileler parçalanmasın! Vicdan virüslerle ürkütülmesin! Saygı ve sevgi linç edilmesin!.. (...)

“Kulak verin, dinleyin! “Çocuk Hakkı” yemeyin! Zaten bu son şansınız, insanlar! Dinleyin! Devletler de dinlesin. Ve düzgün cevap versin!.. Devlet bizim de başımıza konsun istiyoruz. Devlet ne zaman konacak başımıza? Ne zaman ‘hayırlı kulak’ olacak “insan olma hakkı”mıza? Çocuk kalplerine güç kuvvet ver Allah’ım! (...) Allah’ım! Küçükleri büyüklerden koru!.. Çocuk Barışı’nı yaşasın artık, doğmuş ve doğacak dünya çocukları! Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uysun herkes! Kimsenin aklına kötülük gelmesin, gelemesin!.. Dünyanın her yerinde dalgalansın iyilik bayrağı…

Dünyanın en küçük büyükleri adına. Sevgilerimle.”

Gerçekleşmesi temennisiyle hepimiz tekrarlayalım: “Dünyanın her yerinde dalgalansın iyilik bayrağı…”