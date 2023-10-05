"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Kulak verin, dinleyin!”

Faruk ÇAKIR
05 Ekim 2023, Perşembe
Çocuk Vakfı’nın 2011 yılından bu yana her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü açıkladığı ‘Dünya Çocuk Günü Türkiye Bildirisi’ni bu yıl şair, yazar ve akademisyen Hasan Akay kaleme almış.

Çocuk Vakfı’nın “Ekim 2023 Basın Duyurusu” olarak kamuoyu ile paylaştığı bu ‘mektup’un geniş bir özetini paylaşmak faydalı olacak. Çünkü ‘yarının büyükleri’ olan çocuklarımıza gereken ihtimam gösterilebilmiş değil. İyi bir eğitim sisteminin olmadığı, ailelerin parçalanmak tehlikesi yaşadığı, müstehcenliğin alabildiğine kadar teşvik edildiği, ‘uyuşturcu/öldürücü’ alışkanlığının çok küçük yaşlara kadar indiği bir dünyada çocukları korumak kolayi mı?

İşte, 1957 doğumlu şair Hasan Akay’ın imza attığı bildiriden geniş bir bölüm: “Dünyanın en küçük büyükleri adına size sesleniyorum. Her şey, her nesne bir harf, bir hece, bir kelimedir. Her çocuk özel bir dille konuşur. Henüz “dil dili”nden haberleri yoktur; ama isteklerini tek bir sesle, tek bir hece ile, tek bir kelime ile incelikle anlatabilirler. Öyle ses tonlamaları yaparak anlatırlar ki dil bilen hayran kalır! Onları anlamak için sadece kulak değil, kalp de gerekir!.. (...) 

“Savaşlarla, tırnaklarla, dayaklarla, darbelerle çözmek isterken sorunlarınızı; her halde iyi bir insan değildiniz! (...) Vicdanınız hâlâ kör, aklınız hâlâ sağır mı! Kalbimden doğan çığlığımla sizi insan olmaya çağırıyorum; sizi cennete çağırıyorum. Bildiniz mi cennet nedir? Yeryüzünün cenneti, masumların kalbidir. Onların yüzünden nefes alıyorsunuz. Ve hâlâ nasıl da anlamıyorsunuz bunu? Bu gayet doğal diyorsunuz! Doğal âfetler hiç de doğal değildir: içinizdeki âfetin dışa yansımasıdır. Asıl tehlikenin büyüğü ise çocukların geleceğini görmemeniz, kalbinizin katılaşması, dilin saygısızlaşmasıdır! Ve kanınıza kibrin karışmasıdır!.. (...) Çocuklar zulüm görmesin artık finanslar, faizler ülkesinde! Satanist şarkılarla kirletilmesin çocukların bilinci! Çizgilerle kesilmesin sevinçleri! Yuvaları dağılmasın! Gülüşleri yağmalanmasın! Aileler parçalanmasın! Vicdan virüslerle ürkütülmesin! Saygı ve sevgi linç edilmesin!.. (...) 

“Kulak verin, dinleyin! “Çocuk Hakkı” yemeyin! Zaten bu son şansınız, insanlar! Dinleyin! Devletler de dinlesin. Ve düzgün cevap versin!.. Devlet bizim de başımıza konsun istiyoruz. Devlet ne zaman konacak başımıza? Ne zaman ‘hayırlı kulak’ olacak “insan olma hakkı”mıza? Çocuk kalplerine güç kuvvet ver Allah’ım! (...) Allah’ım! Küçükleri büyüklerden koru!.. Çocuk Barışı’nı yaşasın artık, doğmuş ve doğacak dünya çocukları! Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uysun herkes! Kimsenin aklına kötülük gelmesin, gelemesin!.. Dünyanın her yerinde dalgalansın iyilik bayrağı…

Dünyanın en küçük büyükleri adına. Sevgilerimle.”

Gerçekleşmesi temennisiyle hepimiz tekrarlayalım: “Dünyanın her yerinde dalgalansın iyilik bayrağı…”

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kutuplaşma ile Anayasa yapılamaz

    Mehmet Fırıncı'yı rahmetle anıyoruz

    Provokatif Aksa çağrısı

    Adıyaman’da 32 hafıza icazet

    Eğitim süresi 18,2 yıla çıktı

    Basına baskı artıyor - Milyonların haber alma hakkı engellendi

    İnternet özgürlüğünde büyük gerileme

    'AB, Rusya ve ABD gizli görüşme yaptı'

    Dış ticaret açığı Eylül’de 4,9 milyar dolar

    Meclis’e araç girişine sınırlama

    En yüksek faiz ödeyen dördüncü ülkeyiz

    Hukuksuzluk ısrarı sürerse AB’den tamamen dışlanabiliriz

    İstanbul’da yaşama maliyeti 44.5 bin TL

    Azerbaycan 5'li görüşmeyi "Türkiye şartı"nın kabul edilmemesi nedeniyle reddetti

    Beyoğlu'ndaki terör saldırısını planlayan teröristlerden biri etkisiz hale getirildi

    Ukrayna: Kırım Yarımadası'nda Rus askerlerini ateş altına aldık

    “Mülakat kalksın”a AKP-MHP’den red

    BİK bütçesinden lüks saat ve eşarp alınmış

    Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan köy yollarında ulaşım normale döndü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zühtü Arslan: AYM, AİHM’e uymalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizmin heykeli, şapkası, ezanı…
    Genel

    Mehmet Fırıncı'yı rahmetle anıyoruz
    Mikail YAPRAK

    Şahsîyet ve enanîyet
    Ahmet BATTAL

    Cesaret elbette tebrik edilir!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu kutuplaşma ile Anayasa yapılamaz
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, kâinat kitabının tercümesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Hata eder, kusur işlersek ne yapmalıyız?
    İbrahim Günaydın

    Kur’an okunan yere rahmet ve sekîne iner

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.