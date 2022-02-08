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8 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Kültüre darbe kimden?

Faruk ÇAKIR
08 Şubat 2022, Salı
Türkiye gibi kitap ve gazete okuyanların sayısının az olduğu bir yerde; gazete, kitap ve dergi yayınlamak kolay değildir. Daha doğrusu bunları yayınlamak kolay olsa da, okuyucu bulmak, var olan okuyucuya ulaşmak çok zordur.

Gazeteciliğe dergicilikten başlayan biri olarak bu sektörün her zaman sıkıntılarla iç içe olduğuna şahidiz. Ama son yıllarda bu sıkıntıların katmerleştiği sır değil. Bilhassa dergilerin okuyucuya ulaşmasında ciddî sıkıntılar var. Neredeyse dergi fiyatı kadar kargo ve dağıtım bedeli istenir hale geldi. 1980’lerde dergi ve gazetelerin posta yoluyla gönderilmesinde ciddî indirimler olurdu. Dağıtım firmalarının adı ‘kargo’ olunca, fiyatları da çok fahiş oldu.

Türkiye’yi idare edenler “Eğitim, kültür ve sanatta sözlerimizi tutamadık. Vaadlerimizi yerine getiremedik. Ama bu vaadleri yerine getirmeliyiz” anlamına gelen sözler sarf ediyor, ancak bu vaadleri yerine getirmek için ciddî bir çalışma yapmıyor. Gazete ve dergiler için gerekli olan malzemelerin büyük kısmının ithal olması fiyatların hızla artmasına büyük bir sebep. Peki, niçin Türkiye için bir bakıma ‘stratejik ürün’ sayılması icap eden kâğıt ihtiyacı bile yerli imkânlarla temin edilemiyor? Daha önce var olan kâğıt fabrikalarını elden çıkarmış olmak isabetli bir iş miydi? Kültüre yatırım yapmayan, ‘okuyan bir nesil’ yetiştirmeyenler başarılı sayılabilir mi?

Medya sektörünün yaşadığı kriz, bazı dergilerin ‘kapanması’na sebep oldu ve oluyor. Dergâh Dergisi’nden Ali Ayçil, Notos Dergisi’nden Semih Gümüş ve Ecinniler Dergisi’nden Çağla Çinili, dergiciliğin karşı karşıya kaldığı ‘ekonomik baskı’ krizini anlatırken önemli noktalara dikkat çekmişler. 

33 yıllık yayın hayatına ara vermek zorunda kalan Dergâh Dergisi’nin yayın yönetmeni Ali Ayçil, bu kararın dergi ile okuru arasındaki bir sorun veya eksiklikten kaynaklanmadığının altını çizerek “Kültür emekçilerinin kararlarda etkisi olamıyor” demiş. 

Pandemiyle birlikte yükselen online satışların ise giderek normale döndüğünü belirten, Notos’un yayın yönetmeni Semih Gümüş ise “Bu krizden sağlam çıkmamız zor görünüyor. Yayınevleri tek başına çözemez, devlet desteği gerekiyor” şeklinde konuşmuş.

Ecinniler Dergisi’nin kurucularından Çağla Çinili ise “Sürekli bütçe hesabı yaparak bugünlere geldik, sürekli yükselen bir dağa tırmanıyor gibiyiz, okurlardan destek istemek bizi de üzüyor” demiş. (artigercek.com, 6 Şubat 2022)

Daha önce de ekonomik kriz sebebiyle kapanan gazeteler olmuştu. Muhtemelen bundan sonra da olabilir. Gazete ya da derginin ekonomik sebeplerle kapanması Türkiye’nin övünebileceği bir tablo değil. 

Nihayetinde bu meselenin ‘memleket meselesi’ olduğunu görmek ve dergi, gazete ve kültüre hizmet edecek her türlü yayının desteklenmesi gerekir. Aksi halde sadece kapanan dergiler değil, hepimiz zarar etmiş oluruz...

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