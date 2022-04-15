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15 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Kulüplerin zararını millet mi ödesin?

Faruk ÇAKIR
15 Nisan 2022, Cuma
Türkiye’yi idare edenlerin en çok maddi destek verdiği sahalardan biri de spor kulüpleridir.

Neredeyse stat olmayan ilçe kalmamış durumda. Bazı il ve ilçelerde yapılan spor yatırımlarının verimli olmadığı hep tartışılsa da, idareciler bu tenkitlere kulak vermiş değil. 

Futbolun çok geniş bir taraftar kitlesi olduğunu herkes bilir. Dolayısı ile Türkiye’yi idare edenler, burada kendi siyasi hedeflerine taraftar bulmak için ölçünün aştığı yatırımlara izin vermiş olabilir. Bunca desteğe rağmen çoğu futbol kulübünün zarar etmesi de ayrı bir dert olarak karşımızda duruyor. Denilebilir ki, “Futbol kulüpleri zarar ettiyse derdi niçin bizi alsın?” İlk bakışta haklı bir itiraz. Öyle ya, zarar eden başka şirketlerin durumu bizi ilgilendirmiyorsa, futbol kulüplerinin durumu niçin ilgilendirsin? Futbolla ilgi olun ya da olmayın, kulüplerin durumu herkesi ilgilendiriyor; çünkü bu zararlar ekseriyetle devlet imkânlarıyla bir şekilde karşılanıyor. Kulüplerin maddi zararının milletin parasıyla karşılanması itiraz edilmesi gereken bir durum değil mi?

Konu ile ilgili haberde özetle şu bilgiler var: Türk futbolunun 4 büyükleri olarak nitelendirilen (kulüplerin) son 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 121 milyon lira zarar etti. Yıllık gelirlerin en az 4 katı borçları bulunan kulüpler, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) 9 aylık bilançolarını sundu. Buna göre dört büyükler, 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022’yi kapsayan dönemde zarar etmekten kurtulamadı. (...) KAP’a yapılan bildirimlere göre, kulüplerin toplam borçları da her geçen dönem biraz daha artmaya devam ediyor. (AA, 13 Nisan 2022)

Futbol kulüplerinin zarar etme meselesi elbette bu günün meselesi değil. Eski yıllarda da başta büyük kulüpler olmak üzere spor kulüplerinin zarar ettiği hep konuşulmutur. Hatta bazı düzenlemeler yapılarak, artık kulüplerin zarar etmeyeceği, gerekli tedbirlerin alındığı da çok defa söylenmiştir. Buna rağmen zararların devam etmesi sadece ‘virüs salgını’ ile izah edilebilir mi?

Türkiye’yi idare edenler ne edip etmeli, bu zararları milletin imkânlarıyla karşılama devrini sona erdirmelidir. Kulüplere belki doğrudan para verilmiyor olabilir. Fakat vergi afları ya da vergi indirimleri de bir bakıma milletin imkânlarını spor kulüplerine aktarmak anlamına gelmez mi? Aynı şekilde arazi tahsisleri ve benzeri kolaylıklara vatandaş olarak itiraz etmek milletin hakkı değil mi?

Neredeyse dünyanın en zengin futbol kulüpleriyle yarışacak şekilde pahalı oyuncu transferleri yapmak ‘zarar eden’ kulüplerin hakkı mıdır?

Her konuda olduğu gibi bu hususta da işin ehli olanlar bir ayara gelip; köklü, kalıcı çareler bulmalı ve bu çareler uygulanmalıdır. Türkiye’nin israf edecek tek bir lirası yoktur ve olmamalıdır. Milletin imkânlarına sahip çıkmak idarecilerin ilk işi olmalı vesselam.

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