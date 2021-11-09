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9 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Kur’ân’ı anlamak ve hafızlık

Faruk ÇAKIR
09 Kasım 2021, Salı
Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona erberlemek ve bunu ömür boyu devam ettirmek elbette çok büyük bir meziyet ve mazhariyet.

Bir dönem Kur’ân okumanın yasaklandığı ülkemizde, şartların değişmesi ve hafız sayısının artması elbette ayrı bir şükür vesilesi. Nitekim son yıllarda Kur’ân’ı hıfzedenlerin sayısında sevindirici şekilde bir artış vardır. Bazı imam hatip okullarında da hafız yetiştirilen ayrı sınıflar var.

Bununla birlikte umumî anlamda Kur’ân kurslarının arzu edilen seviyede olmadığı kanaati de var. Nitekim, bir hafızlık merasiminde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, tek başına hafız sayısının artmasının yeterli görülmemesine dikkat çekmiş.

Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, 290 öğrenci için düzenlenen hafızlık töreninde yaptığı konuşmada, Kur’ân ahlâkını kazanmak gerektiğine işaret etmiş ve hafızlık konusunda Asr-ı Saadetten alınacak dersler olduğunu, bunun en önemlisinin (de) Kur’ân’ı anlamak ve yaşatmak olduğunu belirtmiş. (aa, 6 Kasım 2021)

Hafız sayısı kadar eğitimin muhtevasının da önemli olduğuna dikkati çeken Karslı şöyle demiş: “Son yıllarda hafızlıkta önemli gelişmeler oluyor, nicel olarak sayısal olarak, işte burada olduğu gibi. Aralık ayının başında kendi memleketim Rize’de 500 civarında hafız icazete dahil oldular. Sayısal olarak artış var. Bu, çok harika bir şey, güzel bir şey. Bütün bu müesseseye, katkı sağlayan hayırsever kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Rabb’im inşallah onların çabalarını ahiret azığı eylesin. Ancak burada tabiî verilen emekler amacına ulaşıyor mu? Bu soruyu kendimize sormamız lâzım.” 

Haklı bir endişe değil mi? Ve bu endişenin Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ünvanını  taşıyan bir idareciden gelmiş olması çok daha önemli olsa gerek.

Prof. Dr. Karslı, şunları da söylemiş: “Asr-ı Saadette hafızlık, oradan alacağımız bir ders var. Onlar bize bir ölçü bırakmışlar. O da nedir? Kur’ân’ı anlamak ve yaşatmak. Bakın şimdi böyle kalabalık hafızlar Asr-ı Saadette yoktu. Niye, onlar ne diyorlardı biliyor musunuz,

‘Biz diyorlardı, 3-5 âyet öğrenir, onların uygulamasını yapmadıkça diğer âyetlere geçmezdik.’ Tefsirler bize onların hayatını böyle anlatıyor. Demek ki bu temel amaç bugün eksik gözüküyor, anlamak ve yaşamak... Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. (...) Bu ülkede yetişen hafızlık sayısına göre Kur’ân’ın yeterince anlatılmadığını, aktarılmadığını görüyoruz. Yani anlatıyoruz elbette ki hutbelerden, kürsülerden anlatıyoruz, ama bu kadar hafızın olduğu bir ülkede çok daha farklı bir Kur’ân kültürünü vermemiz gerekirdi. İşte bence bugün hafızlığın amacı bu olmalıdır. (...) Peki Kur’ân insanı, Kur’ân’ın ruhlarını dokuduğu toplumun insanlarını biz nasıl yetiştireceğiz, buna dikkat etmemiz lâzım.”

Başta Diyanet camiası olmak üzere hafız yetiştiren bütün hocalar, kurslar ve vakıflar bu meseleye kafa yormalı. Kur’ân’ı hıfzedenlerin İslâmı yaşaması ve millete de örnek olması beklenir. Bu mesele çok mühim... Maalesef, namaz kılmayan ‘eski hafız’ların olduğu bir cemiyette yaşıyoruz. Sayıdan ziyade Kur’ân’ı anlamaya ve yaşamaya ağırlık verilmeli. Bunun için de Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur eserlerine yönelmek icap eder vesselâm.

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