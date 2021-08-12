Kur’ân öğrenme sevinci

Yıllardan beri bilerek ya da bilmeyerek köyden şehre göçü teşvik eden idareciler acaba bugünkü tablo karşısında ne düşünürler?

Bu politikalarla köyleri boşaltarak yaşanmaz hale getirdiğimiz gibi, şehirleri de kalabalıklaştırarak orayı da yaşanmaz hale getirdik. Şimdi de buna çare aramaya başladık.

Tabiî ki ‘çare aramaya başladık’ demek sözün gelişi. Bu derde gerçek anlamda çare aradığımızı söylemek kolay değil. Köy okullarının bir şekilde kapatılması mecburen gençlerin ve çocukların köyden uzaklaşmasını netice verdi. Artık köylerde yaşamak ancak emekli ve yaşlıların yapabileceği bir şey.

Virüs salgını sebebiyle şehirlerden uzaklaşmak isteyen ve köyü olanlar mecburen baba ocaklarına döndü. Köye dönüşler nispeten artınca eskiden olduğu gibi köy camileri de şenlenmeye başladı. Camisi çocuk sesleriyle şenlenen köylerden biri de Rize’nin Çayeli ilçesi Ormancık Köyü’ndeki tarihi cami oldu. Yaklaşık olarak (bazı seneler açılmış olsa da) 20 yıldır ‘yaz Kur’ân kursu’ düzenlenemeyen köyde bu sene bu imkân hasıl oldu ve tatillerini köyde geçiren çocuklar Kur’ân okumayı öğrendi. Başka pek çok köy camisinde olduğu gibi Ormancık Köyü Camii’nde de şu an için vazifeli imam hatip bulunmuyor. Muhtemelen önümüzdeki aylarda bir imam hatip tayin olur, ama şimdilik bu kadro boş. Dolayısıyla çocuklara Kur’ân öğretme işini de yine köye yaz tatili için gelen emekli din dersi öğretmeni üstlendi. Farklı yaşlarda olan çocuklar kısa sürede Kur’ân okumayı öğrendi ve sonunda köy camiinde mütevazı bir ‘mezuniyet töreni’ hazırlandı. Tabiî ki öncesinde çocuklar için çam sakızı çoban armağanı nev’inden hediyeler hazırlandı. Kursa katılan ve Kur’ân okumayı öğrenen her öğrenciye bir Kur’ân-ı Kerîm, yanında o günün hatırasına özel olarak hazırlatılan baskılı bir kalem, cep kitapları, çikolata ve bir miktar da paranın olduğu ‘hediye paketi’ hazırlandı.

Program öncesi şöyle güzellikler de yaşandı: Marketten çocuklar için alış veriş yaparken haliyle sepetimizde çikolata ve lolipoplar vardı. Bunlar çokluğu alış veriş yapan diğer hanımların dikkatini çekti ve bunun sebebini sordular. “Camide Kur’ân okumayı öğrenen çocuklara dağıtacağız” deyince onlar da katkı yapmak istediler. Biz, “Hayır, bunların parasını hayırseverler karşıladı” dediysek de ısrarcı oldular ve şekerlerin ücretini ödediler. Daha sonra bir esnaf ağabeyimizi ziyaret ederken bir vesile ile köydeki bu faaliyetten bahsettiğimizde hemen bir miktar para ile katkı yapmak istedi. Ona da aynı şeyi söyledik, ama ısrarcı oldu. Aynı şekilde camideki mezuniyet törenine katılan bazı misafirler de harcamalara katkı yapmak istediler.

Dikkat çeken bir başka durum da, böyle bir program hazırlanacağını sosyal medyadan duyurunca İstanbul’daki bir esnaf ağabeyimiz “Temin etme imkânı varsa bu çocuklara ve ailelerine birer kilo dordurma hediye etmek istiyorum” diye teklifte bulundu. Kısa bir araştırma sonrası bunun da mümkün olduğunu öğrendik ve 30 km mesafedeki köy camimize Çayeli’nden dondurma arabası getirttik. Çocuklar dondurmalarla sevinirken, bir başka hayırsever arkadaşımız da “Herkese bir külâh dondurma da benden” diyerek hayır yarışına katıldı. Neticede düzenlenen programla kursa katılan öğrenciler tarafından yüzünden ve ezberden Kur’ân okuma, güzel sözler ve Hadis-i Şerifler okundu. Programın bir güzel tarafı da 60 yaş üstü iki ağabeyimizin de kursa katılarak Kur’ân okumayı öğrenmesiydi.

Gözyaşları ve duâlar arasında çocuklar ‘mezuniyet sertifikaları’nı alırken önümüzdeki yıllarda da benzer programların düzenlenmesi temenni edildi.

İnşallah başka köy camileri olmak üzere bütün camilerimiz çocuklarla şenlenir. Amin.