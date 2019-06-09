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9 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Kural tanımadan olur mu?

Faruk ÇAKIR
09 Haziran 2019, Pazar
Türkiye’yi idare edenler kabul edilmese de ekonomi dünyasında ciddî sıkıntılar yaşandığı belli.

Muhtemelen idareciler de işin farkında, ama her halde “Kriz yok” demekle sıkıntının aşılabileceğini düşünüyorlar.

Keşke şartlar iyi olsa ve krizler ülkemize hiç uğramasa. Ama böyle bir şey eşyanın tabiatına da aykırı olur. Nasıl ki rüzgâr eken fırtına biçer, yanı şekilde israf eden de kriz biçer. Krizlere, ekonomik sıkıntılara düşmek istemiyorsak eşyanın tabiatına aykırı işler yapılmaması gerekir. Bunun yolu da dertlere doğru teşhis koymak ve gerçekleri görmekten geçer.

Prof. Dr. Osman Altuğ, katıldığı bir televizyon programında yine ‘kayıt dışı ekonomi’ye dikkat çekmiş. Prof. Dr. Altuğ, yıllardan beri bu meseleye dikkat çekip Türkiye’yi idare edenleri ikaz ediyor. Kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması milletin menfaatine olduğu halde bunca yıl sonra bile bunu yapabilmiş değiliz. 

Ekonominin, “yer çekimi kanunu” gibi değişmez ve acımasız kanunları olduğunu belirten Altuğ, “Yer çekimi kanununu sevmiyorum; ben bu kanunu kaldırdım” deyip kendinizi yedinci kattan aşağı atarsanız, ölürsünüz” demiş ve şöyle devam etmiş: “İstediğiniz kadar büyük devlet adamı olun; istediğiniz kadar yüzde yüz oyla, istersen ‘gerçekten demokrasiyle’ iktidarda ol, istersen ‘sözüm ona demokrasiyle’ iktidarda ol, ‘Ben, ekonominin kanunlarını tanımıyorum arkadaş’ diyemezsin. Ki bu kanunlardan en önemlisi, arz ve talep kanunu… Serbest pazar ekonomisi modeline göre en önemlisi de sözleşme serbestisi… Her alış satışta, ister tacirler arasında, ister tacir ve tüketici arasında olsun, sözleşme serbestisidir. İşte ‘Ben bu sözleşme serbestisini tanımıyorum. Ben buna müdahale ediyorum’ dersen, o zaman ekonominin kanunları veya serbest pazar ekonomisinin kanunları der ki, ‘Sen bizi tanımıyorsan, biz de seni tanımıyoruz.’ Çünkü bu kanunlardır, yürürlükte olan. İşte müdahale ettiğin zaman sistem gereklerini yerine getiremiyor ve sonuç bu oluyor.”

Türkiye ekonomisinin üzerine giydirilmiş bir deli gömleği olduğunu ifade eden Altuğ, tesbitlerini şöyle sürdürmüş: “Türkiye, bu gömlekle yaşamaya devam ediyor. Bu modelden vazgeçmedikçe Türkiye, hiçbir sorununu çözemez. İşsizliği, enflasyonu, gelir dağılımındaki adaletsizliği çözemez. Zaten gelen iktidarlar da çözmek niyetinde olmayarak bu deli gömleğini giymekte ısrarcıdır. Mevcut ‘topal ördek’ düzenini devam ettiriyorlar; ama vücudu tek ayak üzerinde yürütmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla tek ayakta kemik erimesi var ve yıkılmaya doğru gidiyoruz. Bu yıkılma bir ekonomik yıkılmadır, sosyal, güvenlik ve siyasî sonuçları da olacaktır.” (TV5, “Öyle Mi Gerçekten?” programı, 21 Mayıs 2019)

Esasında “Ben, ekonominin kanunlarını tanımıyorum arkadaş” diyemeyeceğimiz gibi, “Ben hukuku, adaleti, hakkaniyeti, liyakati, ehliyeti tanımıyorum” da diyemeyiz. Aynı şekilde nasıl ki yer çekimi kanununu ortadan kaldırmak mümkün değilse, ya da yokmuş gibi davranmak işe yaramıyorsa sosyal hadiselerde de durum farklı değildir.

İdarecilerin yapması gereken iş bellidir: Hem Türkiye hem de dünya gerçeklerini görülecek ve işler ona göre görülecek. Yoksa “Ben her şeyi bilirim. Ben Amerika’yı yeniden keşfedeceğim. Ben hukuk olmadan da ülkeyi iyi şekilde idare ederim. Ben liyakatsiz kişileri iş başına getirerek de millete hizmete ederim. Dünyanın kabul ettiği ‘gerçek’ler beni bağlamaz” demekle dertler bitmez vesselâm.

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