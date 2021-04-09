Kutlular Ağabeyin yolculuğu

Salı günü (6 Nisan 2021) tedavi gördüğü hastanede vefat eden Mehmet Kutlular Ağabeyi Çarşamba günü (7 Nisan 2021) Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası duâlarla ebedî âleme uğurladık.

Yeni Asya’nın kuruluşundan itibaren dâvâ arkadaşlarıyla birlikte bu yolda büyük emekler vermiş olan Kutlular Ağabey, son birkaç yıldır sağlık problemleri yaşıyordu. Son olarak tekrar nükseden rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakımda tedavi görürken ruhunu Rahman’a teslim etti ve dünya meşakkati sona erdi. Vefatı, inşallah daha önce ebedî âleme göçen hizmet arkadaşları ve Üstad Bediüzzaman’la buluşmasına vesile oldu.

Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazında vakur bir cemaat vardı. Virüs salgını sebebiyle insanların bir araya gelmesi tavsiye edilmediği halde yine de Türkiye’nin pek çok yerinden cenaze için Eyüp Sultan’a gelenler vardı. Salgının en tepe noktasında bulunduğu günlerde toplanan bu kalabalık, hem tedbirlere uyarak hem de aynı zamanda bir kadirşinaslık örneği sergiledi.

Yeni Asya mütedeyyin medya camiasında ilklerden olduğu için bu sahada çalışan ve yetişen pek çok ismin yolu Yeni Asya’da ve dolayısıyla Mehmet Kutlular Ağabeyle kesişmiştir. Yeni Asya, kendisinden sonra kurulan pek çok gazeteye bir bakıma gazeteci yetiştirmiştir. Nitekim, Kutlular Ağabeyin vefatından sonra paylaşılan taziye mesajları da buna delil oldu.

Kutlular Ağabeyin naaşı, Eyüp Sultan Camii bahçesinde kılınan cenaze namazından sonra eller üstünde ve omuzlarda olarak mezarlığın ‘ağabeyler mevkii’ olarak bilinen yere taşındı. Burada tekbir ve duâlarla berzah menzili olan kabrine konuldu. Kutlular Ağabeyin defnedildiği mezar, ömrü Risale-i Nur hizmetinde geçmiş olan ‘ağabeyler’in yakınında, Tahiri Mutlu Ağabeyin mezarının yanından arka tepeye doğru çıkınca ulaşılan düzlükte bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp ve gazetemizin ilk yayın müdürü N. Mustafa Polat Ağabeyin mezarı da yakın yerde. Eyüp Sultan Mezarlığı’nda başka çok sayıda Nur Talebesi, âlim ve fazıl merhumların da mezarı var. Kutlular Ağabey inşallah kabrinden ‘İttihad-ı İslâm’ın teşekkül ettiğini müşahede eder.

Cenaze defnedilirken ve definden belli bir müddet sonra da Kur’ân ve duâ okumaları devam etti. İnşallah ihlâslı cemaatin duâlarıyla kabri nurlanır. Defin sırasında sadece ‘resmî kurallar’la belirlenen sûreler değil, çok sayıda başka sûre ve duâlar da okundu. Öyle ki görevli imam hatib sadece Kur’ân ve duâ okuyanların sıralamasıyla meşgul oldu. Telkin öncesi son duâyı da emekli imam hatip Adem Uyumaz Hoca yaptı. İhlâslı ‘amin’lerle biten duâdan sonra imam efendi ‘telkin’ çağırdı ve defin sona ermiş oldu. Sonrasında hanımlar kabrin başına geldi ve onlar da ağabeyimize Kur’ân ve duâlar gönderdiler.