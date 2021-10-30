Millî Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre “(önümüzdeki) iki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okul arasında kütüphanesiz okul kalmayacağı” belirtilmiş. Bu habere elbette sevinmek icab eder ve seviniyoruz. Ancak bu haber aynı zamanda yıllardan beri bazı okullarda kütüphane olmadığını da bildirmiş olmuyor mu?

Hem okul hem kütüphane işler mühimdir. Bu meseleler eskiden beri gündemde olduğu halde tam bir çözüme kavuşmuş gibi görünmüyor. Meselâ, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, mahalli yönetimlerle ve kaymakamlıklarla iş birliği yaparak mevcut kütüphanelerin şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini veya yeni kütüphaneler açtıklarını hatırlatarak, “27’si yatırım programı üzerinden, 87’si yerel yönetimlerle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 34 Kültür Han ve Kültür Kıraathane, 36’sı da Bakanlığımızın büyük onarım ve yenileme kapsamında olmak üzere önümüzdeki yıllarda ‘Yaşayan Kütüphane’ yaklaşımıyla, 184 yerleşim yerinde ya yeni kütüphane açacağız ya da büyük onarımlarla kütüphanelerimizi yıkıp yeniden yapma ve yenileme gayreti içerisinde olacağız” diye konuşmuş. (aa, 13 Temmuz 2017) Acaba bu hedeflere ulaşılabildi mi? Sayıda açıklana kütüplaneler açılmış bile olsa ‘kitap dostu öğrenciler ve gençler’ yetiştirebildik mi?

Elbette bunu yapmak sadece Millî Eğitim Bakanlığı’na ya da ‘devlet’e havale edilemez. En başta kendimiz kitap dostu olup kitap okumak durumundayız. Aynı zamanda eşimize, dostumuza ve çevremize de okuduğumuz iyi kitapları okumları için tavsiye etmek durumundayız. Bütün bunlara rağmen asıl yük Millî Eğitim Bakanlığı’nın sırtındadır. Her defasında hatırlatıldığı üzere kitap okumayı teşvik şarttır. Bunun için kitap okuyan öğrencilere ‘pozitip ayrımcılık’ yapmak da doğru bir tercih olur.

Bu güne gelirsek, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi”nin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada şu bilgileri vermiş: “Proje kapsamında, okullarımızdaki mevcut kütüphaneleri yenileyecek ve güncelleyeceğiz. Ayrıca, kütüphanesi olmayan okullarımıza da yeni kütüphane yapacağız. İki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzdan kütüphanesiz okul kalmayacak. Gerekli tüm kaynakları, bugün itibarıyla okullarımıza aktarmış bulunuyoruz. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projemiz ile amacımız, öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamaktır.” (aa, 26 Ekim 2021)

Çok yeni olmayan bir araştırmaya göre bu noktada durum iyi değil: TÜİK’in 2015 yılı rakamlarına göre Halk Kütüphanelerine üye sayımız 1 milyondan biraz fazla ve bu rakam ülke nüfusunun yüzde 2’sinden bile az. 2016 yılında 40 ülkede yapılan ‘Cehalet Endeksi Araştırması’ sonuçlarına göre Türkiye 40 ülke arasında maalesef en cahil 9. ülke olmuş. (Ipsos MORI- İngiltere 2016)

Övünmeyi bırakalım ve esas bu tabloyu değiştirelim vesselâm.