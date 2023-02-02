Lauren Booth’un yolculuğu

Yine güzel bir haber var. İngiliz gazeteci, yazar ve oyuncu Lauren Booth, Müslümanlığa geçiş hikayesini anlattığı “Barış Yoluna Doğru” isimli kitabın İstanbul’da tanışmış.

Aynı zamanda İngiltere eski başbakanlarından Tony Blair’in eşinin kız kardeşi olan Booth, bu kitabın kendi hayat hikayesinden bahsettiğini belirterek “Kitabımda iki ana tema işledim. Yazdıklarım, ruhumu ateşten kurtaran Allah’a yazılmış bir aşk mektubudur. Aynı zamanda Filistinlilere yazılmış bir aşk mektubudur. Kısaca bir Batılı’nın maddeci hayat tarzından Allah’a yönelme hikayesini, ikinci olarak da Filistin davasının sesi olma sürecimi anlatıyorum” demiş. (AA, 28 Ocak 2023)

Lauren Booth, daha önce de ‘güzel haber’lere konuş olmuştur. Bunlardan birinde şu bilgiler vardı: “Müslüman olduğu her güne şükrettiğini ve İslâm’ın güzellikleriyle hayatının tamamen değiştiğini belirten Booth, ‘Bir zamanlar İslâm’a karşı durmak için yollar ararken şimdi İslâmı savunmak ve güzelliklerini anlatmak için emek veriyorum. Avrupa’da birçok ülkede yaşanan gelişmelerde aşırı sağcı partilerin etkisi çok yüksek. Ben bir Avrupalıyım, ama ruhsal olarak artık bir Müslüman’ım. İslamofobiyle mücadelede elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Avrupa’nın Müslümanlara, İslâm’a ihtiyacı olduğunu görmeliyiz” demişti. (AA, 31 Ekim 2020)

Hristiyan ve dindar olmayan bir aileden geldiğini aktaran Booth, “Müslüman olduktan sonra ailem, ilk tepki olarak benim aşırıya kaydığımı düşündü. Özellikle annem, benim zaten acayip bir çocuk olduğumu ve hep tuhaf meraklarım olduğunu söyleyerek tepki gösterdi” ifadelerini kullanmış.

Booth, bir haber kanalında çalıştığı sırada Müslümanlara daha yakın olduğunu ve İslam’a dair detayları daha fazla öğrenme fırsatı bulduğunu belirterek nihayet 2010’da Müslümanlığın en iyi din olduğunu anlayıp şehadet getirme kararı aldığını söylemiş.

Kitabının tanıtım toplantısı sonrasında okuyucuların sorularını da cevaplayan Booth, Müslüman olduktan sonra çocuklarının da kendisi gibi İslam’a yönelip yönelmediği şeklindeki soruya, “Müslüman olmadan önce kızlarım bana, İslamı seçtikten sonra içki içmeye devam edip etmeyeceğimi sordular. Benim babam da annem de alkolikti, onların anne babası da alkolikti. Müslüman olduktan sonra asla içki içmeyeceğimi söyleyince buna çok sevindiler ve onlar da Müslüman olmaya karar verdiler” demiş. (AA, 28 Ocak 2023)

Muhtemelen son günlerde ‘İslam düşmanlığı’nın alevlendirilmesi de, ‘İslam korkusu’nu yaymak isteyenlerin aksine yeni ihtidalara sebep olacak. İnsanlığın ‘fıtrat dini İslam’a muhtaç olduğu her geçen gün biraz daha fazla anlaşılıyor vesselam.