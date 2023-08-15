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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Liyakat mı olsun, mülakat mı?

Faruk ÇAKIR
15 Ağustos 2023, Salı
Türkiye’nin sıkıntılarından biri de, devletin işe alımlarda uyguladığı mülakat sistemidir.

Amiyane tabiriyle ‘ağzınızla kuş tutsanız’ eğer bir aracı ve tanıdığınız yoksa devlet işlerine girmeniz çok zordur. Haliyle bu durum en başta gençlerin idarecilere güvenini sarsıyor ve imkanı olanlar yurt dışına çıkma planları yapıyor. Liyakata, ehliyete ve hakkaniyete göre değil de mülakata, ‘torpil’e göre işler yürütülmeye başlanınca da sistem tıkanıyor. Ülkemizin yaşadığı krizin temelinde esasında bu mesele yatmıyor mu?

Hatırlanacağı üzere Türkiye’yi idare edenlerin seçimlerden önce dile getirdikleri vaatlerden biri de devlet işlerine ‘memur’ alımlarında ‘mülakat’ın sona ereceği ve ‘liyakat’ın geleceği idi. Seçimlerin üzerinden aylar geçti ve bu konuda bir adım atılmadı. Her kademede devlet işine girmek isteyenler ‘mülakat’ engeline tosluyor. 

Mesela, bin büyükşehir belediyesi işe alım için yaptığı duyuruda “Beden İşçisi iş pozisyonu için başvurusu geçerli olan adaylar mülakata tabi tutulacaktır. İşe girmeye hak kazananlar ise, mülakatta başarılı bulunan adaylar arasında yapılacak kura çekimi sonucunda belirlenecektir” denilmiş. 

T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) da “Türkiyemizi dünyanın dört bir yanında temsil etmek ister misin?” diyerek “Türk Diplomatı” olmak isteyenlere çağrı yapmış. “(...) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca veya Yunanca dillerinden Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı’na girerek aramıza katılabilirsin!” denilen ilanın ayrıntılarında yine ‘mülakat’ meselesi var. 

Elbette belli mesleklere ve belli ölçülerde mülakatlar olabilir; fakat bu mülakatların da adil ve şeffaf olması icap eder. Ayrıca mülakatların işe girişlerdeki ‘etkisi’ sınırlı olmalı ki adalet sağlansın. Bu olmayınca gerçekten liyakat sahibi gençler hak ettikleri halde istedikleri işlere giremiyor. Neticede ‘küskün gençlik’ ortaya çıkıyor ve maalesef kaybeten de Türkiye oluyor. 

Peki, ‘mülakat’ın işe girişlerde ‘birinci belirleyici’ olması kötü ise niçin bu konuda ısrar ediliyor? Hem, kötü bir uygulama olmasaydı Türkiye’yi idare edenler bunu kaldırmayı ‘seçim vaadi’ olarak duyurur muydu?

Mülakat uygulamasını sona erdirmek için her halde ‘para’ya ve pula ihtiyaç yok. Çoğu işte, “Türkiye’nin imkanları sınırlı, para yok, kriz var” diyen idareciler; sıra parasız olarak halledilebilecek ‘mülakatı sona erdirme’ adımına gelince niçin ‘geri adım’ atıyorlar.

Yarın bir gün mülakat uygulaması sona erse bile, bugüne kadar uygulanan bu yanlış kararın bedelini ödemek yıllar sürecek. Yarın beklenmesin, bugünden bu yanlıştan dönülsün.

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