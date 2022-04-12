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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Lütfen bizi yanıltmayın!

Faruk ÇAKIR
12 Nisan 2022, Salı
Siyasetçilerin milleti yanıltmasına her zaman itiraz ediyoruz ve etmek de gerekir.

Fakat milleti yanıltarak iş gören sadece siyasetçiler değil ki. Maalesef ticaret ehli de büyük ölçüde bu kervana katılmış durumda. Pazar yerlerinden başlayarak en büyük firmalara kadar müşteriyi ‘yanıltarak iş gören’ ticaretle meşgul insanlar var.

Pazar yerlerindeki yanıltma, fiyat yazılan ‘levha’lardan başlıyor. Bir kuruş indirimi bir lira gibi sunan çok sayıda pazarcı esnafı var. Bunun haricinde, yarım kilo sebze veya meyve fiyatını etikete yazıp; ama bunu bir kilonun fiyatı gibi sunan yanıltıcı esnaf da var. Elbette toptancılık yaparak bütün esnafın böyle olduğunu söylemek mümkün değil. İşini hakkıyla yapan, ‘kul hakkına’ riayet eden, kese kâğıdını dahi hesaba katıp fiyattan düşürmeye çalışan esnaf da var.

İnternet üzerinden yapılan yanıltıcı yayınları zaten herkes biliyor. “Çocuklara yazı tahtası” diye el kadar ‘oyuncak yazı tahtası’ satanlardan tutun, sipariş verdiğiniz ürünün kalitesinde olmayan ‘çürük mal’ satanlar da var. Velhasıl bu saha çok riskli, çok yanıltıcı ve çok can sıkıcı bir saha.

Muhtemelen herkes bu hususta bir yanıltma ile karşılaşmıştır. Bir defasında, bir mağazada sipariş verdiğimiz koltuk yerine, farklı bir renk ve desende koltuk getirmişlerdi. Haliyle kabul etmedik tabii. Satıcı ne dese inanırsınız: “Abi, şimdilik bu burada dursun. Bir iki gün sonra istediğiniz renkteki koltukları getiririz!” Maksat, o an için kabul ettirmek. Sonra işi yoksa uğraş dur...

Geçen gün meşhur bir firmanın ‘yeni moda yanıltma’sıyla karşılaştık. Altığımız ayakkabının ücretini ödemek için kaya yaklaşınca, kasadaki görevlilerin; sıradan herkesten önce cep telefonlarını istediğini gördük. Bir mana veremediysek de, “Her halde böylece ‘eski müşterileri’ni tespit ediyor ve işlerin hızlı ilerlemesini düşünüyorlar’ diye aklımıza geldi. Bizden de aynı şekilde telefon numaramızı istediler, verdik. “Cebinize bir mesaj geldi, onu söyler misiniz?” dediler. O an için masjı okumadan cebimize gelen kod numarasını da söyledik. Alış verişimizi bitti, kasadan uzaklaşırken “Mesajda ne yazıyordu?” diye merak edip baktık. Cebimize gelen mesaj şöyleydi: “(...)com.tr/aydinlatma-metni uyarınca doğrudan pazarlama, (...) ürün ve hizmetlerinin özelleştirilerek tanıtılması ve ticari elektronik ileti gönderimi için vermiş olduğunuz sözlü onayı (...) com.tr/acik-riza doğrulamak için kodunuz (...)” İkinci mesaj da şöyleydi: “Değerli müşterimiz, onayınız alınmıştır. SMS almak istemiyorsanız (...) yazıp (...)’e gönderebilirsiniz.”

Yani biz istemeden, ilgili firmaya keyfince cebimize reklam göndermek ve başka işler için cep telefonumuzu vermiş olduk. Tabii ki hemen orada SMS atarak bu ‘onay’ı ve rızayı iptal ettik.

Peki, bu meşhur firmanın yaptığı müşterilerin iyi niyetini kötüye kullanmak değil mi? “Şu sebeple telefon numaranızı istiyoruz?” deseler neyse. Apaçık bütün müşterilerini yanıltıyorlar ve gerçek anlamda rızaları olmadan cep telefonlarını topluyorlar... Acaba kaç firma bu şekilde keyfilik yapıyor, bilen var mı?

Gerçek bir hukuk devleti olsa acaba bunu yapabilirler miydi?

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