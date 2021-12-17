Mahkemeye bilgi vermeyen kim?

Yanlış kararlar ve işler elbet bir gün “Bağdat’tan” döner, ama o güne kadar da boşu boşuna pek çok kişi mağdur olur.

Ülkemizde de işler maalesef biraz öyle yürüyor. İdareciler önce yanlış yaparlar, sonra o yanlışları savunurlar ve bir noktaya geldiğinde hatalarını anlayıp geri adım atarlar. Fakat çoğu zaman ya iş işten geçmiş olur ya da ‘ah’lar birikmiş olur.

Bir süredir devam eden “yüzde yüz yanlış”lardan biri de gazeteler ve gazeteciler arasında uygulanan ayrımcılıktır. İktidara göre ‘muhalif’ olan gazetelere kanunî hakları olan ‘resmî ilân’lar verilmez ya da kesintiye uğrarken, yine iktidara göre ‘muhalif’ gazetecilere de kanunen hak ettikleri ‘basın kartları’ verilmiyor.

“Peki bile bile kanunsuz, haksız bir uygulama nasıl yapılır? Kimse itiraz etmiyor mu? Mahkeme yok mu?” diyenler olabilir. Tabiî ki itiraz edenler de var, mahkeme de var, ama ortada büyük bir ‘keyfilik’ olduğu için netice alan yok.

Bakınız, yıllarca gazetecilik yapan ve şimdi milletvekili olan Enis Berberoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada tabloyu nasıl özetlemiş:

“Akreditasyon gibi büyük bir ayıp var. Genelkurmay Başkanlığı’nın icat ettiği bir yöntemdir bu. 40 sene müddetle ben gazetecilik yaptım. Bunun ilk 20-25 senesinde; Genelkurmay Başkanlığı kendi koyduğu kriterlere uymayan gazetelerin muhabirlerini dahi askerî tesislere almaz, sorularını cevaplamazdı ve büyük ayıp ederdi. (...) Bir başka keyfi uygulaması daha var İletişim Başkanlığı’nın. Basın kartlarını keyfine göre veriyor, keyfine göre iptal ediyor. Hatta o noktaya kadar getirildi ki, şeref kartı, sürekli kart gibi, kart hamillerinin de kartını iptal ediyor. Ben 9 ay önce başvurdum. (...) 40 senelik gazeteciliğim olduğu için benim sürekli kartım var. Ben bu kartı sadece gazetecilik günlerimi anmak için bir yerde saklarım. Bunu vermiyor, 9 aydır. Vermediği gibi gerekçesini de söylemiyor. Dâvâ ettim, mahkemeye bilgi vermiyor. Daha ne diyeyim?” (ankahaber.net, 14 Aralık 2021)

Yıllarca gazetecilik yapmış ve şimdi milletvekili olan bir isim, derdini TBMM’de gündeme taşıyor, mahkemeye veriyor ve buna rağmen hakkını alamıyorsa; bu imkânlara sahip olmayan haksızlığa uğrayan gazeteciler ne yapsın? Gazetecilerin kanunen hakları olan basın kartlarını vermeyen ‘devlet kurumu’nun, mahkemeleri dahi dikkate almaması nasıl izah edilebilir?

Normal ve hukukun âdil şekilde işlediği bir ülke olsa, böyle bir hadise duyulduğu ilk gün hemen halledilir ve üstelik bu keyfiliğe imza atanlar da yine kanunun hükmettiği cezaları alır. Ne yazık ki ülkemizde ‘tam keyfilik’ sürüyor ve mahkemenin istediği bilgiyi bürokratlar vermeyebiliyor.

Bakınız bu yol yanlış yoldur. İllâki ve mutlaka bir gün bu yanlış kararlar “Bağdat’tan/ hukuktan” dönecek. O halde keyfi uygulamalarla insanları mağdur etmenin ne anlamı var? Bu yüzde yüz yanlışı cesaretle savunabilen iktidar mensupları var mı? Görmeyerek, duymayarak, susarak nereye kadar gidilebilir ki?

Yeni Asya da hem kurum olarak hem de ‘basın kartı çalışanları’ olarak bu keyfilikten dolayı mağdur edilmiş durumda. Lütfen bu kesin yanlışa son verilsin ve hem gazetecilerin ‘basın kartları’ verilsin hem de ‘ilân ambargosu’ sona ersin...