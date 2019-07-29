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29 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Malezya Başbakanı’ndan doğru tesbit

Faruk ÇAKIR
29 Temmuz 2019, Pazartesi
Müslümanlar olarak ortak dertlerimiz var ve bu dertlerin çareleri de ortak akılla düşünülerek bulunabilir.

Ortak dertlerimizden biri  cehaleti ‘en büyük düşman’ olarak görmemek. Bir başka ortak derdimiz de “doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu”  yaşayamamak olarak karşımızda duruyor.

Geçenlerde Türkiye’ye gelen ve kendisine “fahri doktora” unvanı tevdi edilen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in yaptığı  konuşmada dikkat çektiği meseleler bu noktaları hatırlattı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Konferans Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eğitim ve bilginin önemine dikkati çeken Mahathir, bilginin Müslümanlar için çok önemli olduğu  değerlendirmesinde bulunmuş. 

Müslümanların bilgiye yeterince önem vermediği dönemlerde gerilemenin başladığının altını çizen Mahathir, bu gerilemesinin ardından, Avrupalıların Müslümanlar üzerinde egemenlik kurmaya çalıştığına dikkati çekmiş. Mahathir, bunun sonucunda Müslümanların dünyadaki en zayıf toplum olduğunu belirterek, “Bu, İslâm’ın yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. İslâm’ı  yorumlayan ve öğreten çok sayıda kişi var, fakat bunlar çok fazla İslâmî değil. Bugün bizler bu cehaletin sonuçlarını görüyoruz ve  Kur’ân-ı Kerîm’i ana rehberimiz olarak öğretmiyoruz. Müslümanlar kardeştir, fakat bizler, şimdi birbirimizi kardeş olarak görmüyoruz. Dahası birbirimizle savaşıyoruz, öldürüyoruz. Kur’ân-ı Kerîm açıkça ‘Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmektir’ diyor, fakat biz insanları ve kardeşlerimizi öldürüyoruz ki bu Kur’ân-ı Kerîm’de açıkça yasaklanıyor” tesbitinden  bulunmuş. (AA, 25 Temmuz 2019)

Eğitimin çok önemli olduğuna da dikkat çeken Malezya Başbakanı Mahathir, tesbitlerine şunları da ilâve etmiş: “Yüksek eğitim en önemlisi çünkü bu seviyede insanlığın tamamına fayda sağlayacak daha fazla araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Ümit ediyoruz ki Türkiye, refahımız için gerekli bilgiyi bizlere tekrar sağlama konusunda öncülük eder. Malezya, bu konuda Türkiye ile çalışmaktan memnuniyet duyacaktır, çünkü belki böylelikle Müslümanların talihini düzeltebiliriz. İslâm yanlış değil, din yanlış değil. İslâm’ı yanlış yorumlayarak Müslümanlara öğretenler hatalı. Kur’ân-ı Kerîm’de yer aldığı gibi İslâm’ın öğretilerini takip edersek, bizler dünyadaki en başarılı insanlar olacağız, güçlü olacağız, kendimizi savunabileceğiz.”

Cehaletin düşman olarak ilân edilmesi gerektiği, İslâmı yanlış yorumlayanların dine ve Müslümanlara zarar verdiği, çarenin eğitimde olduğu gibi tesbitler İslâm dünyasının dertlerine çare olabilen hatırlatmalardır. Mahathir’in bu tesbitleri inşallah idarecilerin de dikkatini çeker ve bu noktada adımlar atılır. İslâmın yanlış yorumlanmasının Müslümanlar arasında savaşlara yol  açtığı tesbiti de dünyadaki yaşanan tabloyu özetlemiş oluyor.

İslâm âleminin dertleri bellidir ve esasında çareler de bellidir. İslâm doğru şekilde öğrenilecek, öğretilecek ve tabiî ki yaşanacak. Merhum Mehmed Âkif’in de hatırlattığı üzere “Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı./ Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı” akılda tutulmalı. Ve tabiî ki Bediüzzaman’ın, “Eğer biz doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek bundan sonra onlardan [başka dinlerin tabilerinden] fevc fevc [İslâma] dâhil olacaklardır” müjdesi unutulmamalı. Mahathir de bir anlamda bunları dile getirmiş demek yanlış olmaz...

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