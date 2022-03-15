Mecburî istikamet hukuk olsun

Hangi konu olursa olsun, iş dönüp dolaşıyor ve hukuk sisteminde düğümleniyor.

Yaşadığımız ekonomik krizin temelinde de hak, hukuk ve adalet sistemindeki sıkıntılar olduğunu ekonomi uzmanları dahi dile getirmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye’yi idare edenlerin bir gün dahi gecikmeden ‘hukuk ve adalet yolu’na dönmeleri ve bu yolda hızla ilerlemeleri icap eder.

Nitekim Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç de sosyal medyadan paylaştığı açık mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmiş ve hemen hukuka dönülmesi gerektiğini hatırlatmış.

Bazıları farklı düşünse de tekraren hatırlatmak gerekir ki ülkemizde hukuk sistemi âdil bir şekilde işlemiyor. “Olur mu? Mahkemeler açık, isteyen hakkını arıyor” şeklinde düşünenler mutlaka vardır ve olacak. Fakat siyasî sayılan hadiselerde âdil kararlar verildiğini bir Allah kulu iddia edebilir ve bunu da mahkeme kararlarıyla ispat edebilir mi? Aksini, yani siyasî kanaatleri sebebiyle mahkemeye düşenlerin âdil yargılanmadığını ve sistemin iyi işlemediğini gösteren binlerce hadise var. Çok yakında bir gazetesi TV’de sarf ettiği bir sözden dolayı ‘hakaret iddiasıyla’ tutukladı. Tutuklanmanın yaşandığı günlerde ‘bir kısım medya’ sevinç çığlıkları atarak bu sözü sarf edeni ilk günden mahkûm etti. Neticede yargılandı ve mahkûm edilse dahi tutukluluk haline son verildi ve tahliye edildi. Peki, mahkeme kararıyla mahkûm edildiği halde, kararın kesinleşeceği tarihe kadar serbest bırakılabilen bir kişi, niçin ilk gün tutuklanmıştı? Adaletin böyle işlemesi mi icap eder?

Adalet sisteminin iyi işlemediği esasında herkes görüyor. Bazı iktidar muhipleri de sıkıntının farında, ancak bu durumun geçici olduğunu beyan ederek bahane adıyorlar.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç’in cumhurbaşkanına yazdığı açık mektupta çizdiği tablo şöyle: “Sizinle olan şahsî tanışıklığım 1994 yılına kadar gider. Bu süreçte sizinle olan ilişkilerimde hep hukuku önceleyen bir duruş sergiledim. Türkiye’de hukuk alanında ve özellikle yapılan belirli soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin olarak görebildiğim yanlışları başta zatıaliniz olmak üzere ilgili kamu otoritelerine arz etmeme rağmen, bu girişimlerimden sonuç alınmamış ve belirli yanlışların yapılmasına ısrarla devam edilmiştir. Gelinen nokta itibarıyla bu yanlışlar sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu yanlışların yanlışla telâfisi imkânı da bulunmamaktadır. Bu yanlışların sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilebilmesi veya en azından azaltılabilmesi için hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır. (...) Hukuk alanındaki bu yanlışlar, özellikle uluslar arası camiadaki itibarımızı ve uluslar arası ilişkilerimizi olumsuz etkilemektedir. Başta belirli soruşturma ve kovuşturmalar olmak üzere, uluslar arası ilişkiler ve hatta ekonomik ve finansal alanda yaşadığımız sorunların çözümünde birinci koşulun hukuka geri dönmek olduğunu (...) bilginize arz etmek istiyorum.”

“Yanlışların yapılmasına ısrarla devam edilmiş” bir ülkenin sıkıntılarını bertaraf etmesi mümkün olur mu? Hemen hukuk ve adalet yoluna dönülsün vesselâm.