Medeniyetin temel taşı

Adaleti sağlamanın ‘mülkün’ ve ‘devletin’ temeli olduğu belki bin defa ifade edildiği halde; ülkemizin halen adalet yolunu tercih etmemesi acaba ne ile izah edilebilir?

Muhtemelen bazıları “Adalet yolu tercih edilmiş ya!” diyecektir. Fakat adalet sisteminde ciddi sıkıntılar olduğunu, adaletin geç tecelli ettiğini idareciler dahil itiraf ve ifade etmiyorlar mı? O halde mevcut halde adaletin tam ve doğru olarak tecelli ettiğini söylemek kolay değil.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan da toplumsal ve siyasal bakımdan gelişmişliğin en temel ölçütlerinden birinin temel hak ve özgürlüklerin korunması olduğunu belirterek, “Temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunmadığı, hakların sistematik bir şekilde ihlal edildiği bir yerde gelişme sağlanmaz. Medeniyetin temel kriterlerinden biri de budur” demiş. (7 Kasım 2022)

Ülkemizdeki adalet sisteminde sıkıntılar olmasa, ‘yüksek mahkeme’ başkanı böyle bir hatırlatma yapma ihtiyacı hisseder miydi?

AYM Başkanı Arslan, Yozgat’ta düzenlenen bir panele katılmış. Burada konuşan Arslan, toplumların mutluluk içinde yaşamasının şartlarından birinin hukukun üstünlüğünün sağlanması olduğunu belirterek, “Çünkü yaşama hakkından ifade özgürlüğüne kadar hak ve özgürlüklerimizin korunmadığı yerde mutluluğun sağlanmasından bahsedemeyiz. İnsanın insan olarak varlığını devam ettirebilmesi, onun insanlık haysiyetine sahip olmasından dolayı sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunmasına bağlıdır” demiş.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan şunu da ilave etmiş: “Toplumsal ve siyasal bakımdan gelişmişliğin en temel ölçütlerinden biri insanların temel hak ve özgürlüklerinin etkili şekilde korunmasıdır. Temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunmadığı, hakların sistematik bir şekilde ihlal edildiği bir yerde gelişme sağlanmaz. O yüzden medeniyetin temel kriterlerinden biri de budur.”

Peki, Anayasa Mahkemesi kararları dahil, mahkeme kararlarını dikkate almayan bir anlayışın olduğu yerde “temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunduğunu” söylemek mümkün olur mu?

Madem, “temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunmadığı yerde gelişme sağlanmaz” niçin yapılması gereken ilk iş olarak bunu masaya koymuyoruz? Niçin; hak, hukuk ve adalet çağırılarını ‘lüks talep’ olarak görüyoruz? Niçin, “Hukuk ve adalet hakim olsun. Keyfilik bitsin. Liyakat öne alınsın” diyenleri kınıyoruz?

Türkiye’yi idare edenler; hukuk ve adalet çağrılarına kulak vermedikten sonra “Büyük Türkiye” hedefine ulaşmak mümkün olmaz. Tabii ki böyle bir hedefleri varsa...