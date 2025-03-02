"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Medine’de verilen mesaj

Faruk ÇAKIR
02 Mart 2025, Pazar
Şükürler olsun ki, 21 Şubat 2025 Cuma gününün ilk saatlerinde İstanbul’dan yola çıkarak başladığımız umre ziyaretimizi, Mekke sonrası Medine ziyareti ile tamamladık ve 28 Şubat 2025’in sabah saatlerinde İstanbul’a avdet ettik.

Bazı abi ve kardeşler, “Umreden döndünüz mü?” diye sorunca onlara, biraz da espri ile karışık ve belki de ‘patenti’ Senai Demirci’ye ait olan “Hacdan dönmek olmaz”a atıf niyetiyle; “Umreden dönmek olmaz” şeklinde cevap vermeyi tercih ettik. Evet, ‘Hac’dan da ‘umre’den de dönmek olmaz ve dönmemek gerekir. Yani, hac ve umrenin manevî havasını, ruh halini, mümkün olsa ömür boyu devam ettirmek gerekir.

Risale-i Nur’da yer aldığı şekliyle, “Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber” (Sözler, s. 370.) ise, “Medine minberi”nden Müslümanlara ve bir bütün olarak insanlığa verilen mesaja dikkat etmek icap etmez mi? 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm), “Medine minberi”nde insanlara ‘insanlık’ dersi verdi ve bu ders bugün de devam ediyor. Umre ziyaretlerinde Medine’ye ve Mescid-i Nevebî’ye bu gözle bakmak isabetli olur. 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, bizleri bir anlamda hayalen Medine’ye görürüyor ve şöyle diyor: 

“Eğer istersen gel Asr-ı Saadet’e, Ceziretü’l- Arab’a gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak: Hüsn-ü sîret ve cemal-i suret ile mümtaz bir zâtı görüyoruz ki; elinde mu’ciznüma bir kitab, lisanında hakaik-aşina bir hitab, bütün benî-Âdeme, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Sırr-ı hilkat-i âlem olan muamma-i acibanesini hall ve şerh edip ve sırr-ı kâinat olan tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfederek, bütün mevcudattan sorulan, bütün ukûlü hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müdhiş sual-i azîm olan “Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?” suallerine muknî, makbul cevab verir.” (Sözler,  s. 372.)

İşte gerek Mekke ve gerekse Medine’deki ziyaretlerde bu manaları tahattur etmek ibadetlere ayrı bir zevk ve manevî feyiz verebilir. Ahlakıyla, takvasıyla ve bilhassa dürüstlüğüyle bütün insanlara örnek olan Peygamberimiz’in Medine’den bütün insanlığa verdiği mesaja dünden daha ziyade bugün muhtaç değil miyiz?

“Güvenilir Muhammed” (asm) bütün İslam aleminin önündeyken günümüz Müslümanlarının ‘güven kaybetmesi’ çok büyük bir dert ve aynı zamanda ‘kıyamet alameti’ değil mi?

İnşallah hem Kabe’de, hem Medine’de, hem de dünyanın her yerinde Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) “insanlığa verdiği mesajı”na kulak vermek durumundayız vesselam.

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den İsrail'e 3 milyar dolarlık yeni silah satışı

    İftar sofralarında israfa yer kalmasın

    Hatay'daki feci kazada işçi servisi tıra çarptı: 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    La Reunion Adası'nda Garance Kasırgasında ölü sayısı 4'e çıktı

    Trump'tan "özür dilemeli"

    Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor

    Ankara'da yatak fabrikasında yangın

    Avrupalı bazı liderlerden Zelenskiy'ye destek

    "Buna izin veremem"

    İsrail'in bombaladığı camilerin enkazında ilk teravih namazı

    Şam'da kalan son Yahudilerden "Suriyeliyiz" mesajı

    Süreç Meclis zemininde yürütülmeli
    📷

    Ankara’da 56. Yıl heyecanı - Yeni Asya’nın 56. yılında İstikamet ve sadakat vurgusu

    Uysal: PKK zaten bitmişti

    Mülâkat mağduru öğretmenler için kanun teklifi

    İslamiyet ve sinema

    "Bu kadar yeter"

    Kanada: ABD'ye güçlü cevap vereceğiz

    Gazze belgeselini yayımlamayan BBC özür diledi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan’da Kur’ân ve tefsir okumak
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Tekne orucu ne demek?
    Süleyman KÖSMENE

    Kadından peygamber gelmiş midir?
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Nereden nereye? -2
    Ali FERŞADOĞLU

    Ahirzamanın yangınından kurtaracaklarımız
    Faruk ÇAKIR

    Medine’de verilen mesaj
    Rafet Özcan

    Dünya kavgaya değmez
    İbrahim Günaydın

    Hadis yazma faaliyeti Peygamber Efendimiz (asm) zamanında başladı
    Süleyman KÖSMENE

    Sosyal barışı sağlayan ay

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.