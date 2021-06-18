Medya nasıl temizlenir?

Dünyanın maddî kirlerden temizlenmesi için açılan kampanyaların çok daha büyüğü, medyanın ‘maddî olmayan kirler’den temizlenmesi için açılmalıdır. Her meslek nispeten kirlenmiş durumda, ama medyadaki kirlenme maalesef çok daha fazla.

Medya ‘dördüncü kuvvet’ kabul edilir ve her zaman önemine dikkat çekilir. Esasında ‘ahlâklı bir medya’ icap ettiğinde ‘dördüncü kuvvet’den daha etkili olabilir. Dünya tarihi ‘iyi ve insaflı medya’nın yaptığı hizmetlere şahit olduğu gibi ‘insafsız, taraflı ve yalan yazan medya’nın zulüm ve iftiralarına da şahittir.

Ülkemizde pek çok sahada meydana gelen bozulma yarışından medya da büyük ölçüde etkilendi. Görünüşte ‘büyük gazeteler’ de ‘mütedeyyin insanlar’ın kontrolünde, ama çürüme çok daha derin. ‘Büyük medya’da yalan, yanlış, abartma, hamaset ve yanıltıcı yayın yarışı tam hızıyla devam ediyor. Bazı gazetecilerin ‘akçeli işler’e karıştığı, aracılık yaptığı ve ‘itibar suikastları’na katıldığı konuşuluyor ki böyle bir tabloda medyanın ‘dördüncü kuvvet’ olması beklenebilir mi?

Elbette her iddia doğru olmayabilir. Fakat dile getirilen bu iddialar şimdiye kadar ciddî olarak inkâr edilmiş değil. Medya, kendi içindeki ‘kir’i temizleyemedikten sonra “Temiz Türkiye” hedefine ulaşılabilir mi?

Basın Konseyi, “Siyaset-mafya-medya üçgeninde kuşatılmaya çalışılan Türkiye’de öncelikle medyanın temizlenmesi şarttır” diyerek bir açıklama yayınlamış.

“Gazeteci halk adına görev yapar, kamunun haklarının bekçisi ve gerçekleri ortaya çıkarmakla yükümlüdür” denilen açıklamada şu tesbitler yapılmış: “Son dönemde yaşanan kirli ilişkiler sarmalı ve siyasetin kuşattığı medya, yıllar içinde hiç bu kadar kapkara bir girdaba saplanmamıştı. Tarihinde hiçbir dönemde görülmemiş rezillik yaşanıyor. Siyaset-mafya ilişkisindeki kirliliğin medyaya da sıçradığına şahit oluyoruz. Siyaset-mafya-medya üçgeninde kuşatılmaya çalışılan Türkiye’de öncelikle medyanın temizlenmesi şarttır. ‘Sözde gazetecilerin’ karıştığı rezillikten medyamızın kurtarılması gerekmektedir. Bunun için basın meslek kuruluşlarının harekete geçerek, pisliğe bulaşan sözde gazetecilerin medyadan âcilen temizlenmesi şarttır. (...) Temiz medya ve temiz Türkiye için, derhal harekete geçmek zorundayız. Yaşadığımız bu pis tabloyu, fırsata çevirmeliyiz. Gazeteci halk adına görev yapar, kamunun haklarının bekçisi ve gerçekleri ortaya çıkarmakla yükümlüdür. (...) Bu kirlenmeyi, ancak bu onurlu şemsiye altında toplanan ve gerçekler için yol alan gazeteciler temizleyecektir. (...) Türkiye’nin bundan başka çaresi de kalmamıştır.”

Türkiye’de medya eskiden de kirliydi. Hatta bu sebeple bilhassa mütedeyyin camiadan ağır eleştiriler aldığı olmuştur. Şimdi ise maalesef ‘kirli medya’nın sahipleri nispeten el değiştirdiği halde kirlilik azalmak bir yana artmış görünüyor. Başka sahalarda olduğu gibi medya sahasında da iyi bir imtihan verilemedi. Böyle bir tabloya sebep olanlar acaba ellerini başları arasına alıp hiç düşünüyor mu? “Eskiden de kirliydi” ya da “Eskiden daha da kirliydi” diyerek bu günkü ‘kirli medya’ savunulabilir mi?

Medya başta olmak üzere her sahada ciddî ve kalıcı bir temizliğe, arınmaya ve şeffaflığa ihtiyaç var vesselâm.