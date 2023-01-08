Medya ve gerçekler

Medyanın, gazetelerin ve gazetecilerin dertleri dün de vardı, bugün de var ve muhtemelen yarın da olacak.

Bu dertlerin sona ermesi; hak, hukuk ve adaletin iyi işlemesiyle mümkün olur. Adaletin olmadığı bir yerde hür medyanın olması eşyanın tabiatına aykırı düşer. Dolayısı ile Türkiye’deki durumu değerlendirmek de ancak bu zaviyeden mümkündür.

Türkiye’yi idare edenlere bakılırsa ‘eski’den olmayan basın hürriyeti bugün var. Peki öyle mi?

Elbette eskiden de ‘kirli ve yalancı medya’ vardı; fakat ‘bugün bunlar yok’ demek inandırıcı olur mu? Ya da eskiden ‘darbe taraftarı medya’ vardı diye, bugünkü yapılan yanlışları ve yanlışları destekleyen medyanın varlığını inkâr edilebilir mi? Maalesef başka pek çok noktada olduğu gibi medya noktasında da ‘bir yanlıştan başka bir yanlışa’ sürüklenmiş olmak var. Muhalif olmanı başlı başına ‘suç’ gibi yorumlandığı bir atmosferde ‘hür basın, hür medya’dan bahsetmek mümkün olabilir mi? Hele hele günümüzdeki medyanın geçen yıllara nispetle daha çoğulcu ve daha bağımsız bir yapıya sahip olduğunu söylenebilir mi? ‘Bağımsızlığı’ bir tarafa bırakılsa bile, ‘çoğulcu’ olduğu nasıl söylenebilir?

Çoğulcu ve farklı fikirlere imkân tanıma bahsi açılınca; mecburen ‘akredite uygulaması’ da gündeme gelir ve gelmeli. Aynı zamanda belli gazetelerde çalışanlara basın kartı vermemek ya da var olan ‘sürekli basın kartları’nı yenilememek ‘çoğulculuk’la izah edilebilir mi? Acaba Türkiye’yi idare edenler bu yapılanlardan haberdar değiller mi? Belli kişi ve kuruluşlara keyfi yasaklar koyup, sonra da “Eskiden basın tek yanlıydı. Şimdi çoğulcu yapıya kavuştu. Medya çok hür, hiç bir engel yok” demek inandırıcı olabilir mi?

Tabii ki yine yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde ‘ilan ve reklam yasağı’ uygulamak da medyaya açık bir baskı anlamına gelmez mi? Bütün bunlar 2023 Türkiye’sinde yaşanmıyor mu? O halde katmerlenen keyfilik ve yasaklar varken; ‘medya hürriyetine kavuştu, artık çok sesli medya var’ demek doğru olur mu?

Bu noktada yapılan bir yanlış değerlendirme de, geçmişte yapılan fenalıkların misal olarak gösterilmesi ve bir bakıma; “Daha kötüsü vardı, o halde buna razı olun” tavrıdır. Medyanın belli dönemlerde büyük ölçüde darbecilerle iç içe olduğu elbette inkar edilemez. Bununla birlikte şimdi halin fiilen çok farklı olmadığı da görülmelidir. Hak, hukuk ve adalet kaygısı olmayan; yapılan zulümleri ‘yapan bizdendir’ diye sineye çeken ve bu yolla milleti kandırmaya çalışan medya ‘temiz ve hür medya’ olarak görülebilir mi? Siyasetçilerin doğru olmayan vaadlerini gerçekmiş gibi manşetlere taşıyan medya, ‘eski günün kötü medyası’ndan çok mu farklı?

Medya elbette temiz ve nezih olmalı. Fakat bu lafla değil, icraatla mümkün olur. İktidarın yaptığı yanlışlara ‘yanlış’ demenin fiilen yasak olduğu bir medya düzeni hür ve çoğulcu medya olarak isimlendirilemez vesselam.

