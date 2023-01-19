Medyanın imtihanı

Türkiye’nin bu hale gelmesinde medyanın da büyük bir payı olduğunu inkâr edemeyiz. Vaktinde ve zamanında; hak, hukuk ve adalete gereği gibi sahip çıkılmış olsa bugünkü bedeller ödenir miydi?

Medya uzun yıllar milletle arasına ciddi bir mesafe koydu. Onun beğendiklerini beğenmedi, hayat tarzını kınadı ve ekseriyetle üstten baktı. Zamanla şartlar değişti ve bu defa da medya baskı görüp zor durumda kalınca; vatandaş medyaya sahip çıkmadı. Umumi anlamda gazete satışlarını düşmesi, haberlerinin itibar görmemesi başka ne ile izah edilebilir ki?

Medyanın içinde bulunduğu tabloyu değerlendiren gazeteci yazar Hasan Cemal, bazen cumhuriyeti korumak, bazen devletin bekası, bazen bölünme korkusu, bazen dış düşmanla mücadele adına ve bunlara benzer gerekçelerle demokrasi, hukuk ve özgürlüklerin kolu kanadı kırıldına dikkat çekmiş. Hasan Cemal, “Ya da mesleğimize doğru dürüst sahip çıkmadık. [Çare] Gazetecilik mesleğinin çıtasını yükseltmek (...) ‘demokrasi kültürü’nden yeterince nasiplenmekten geçiyor. Bu kültürü doğru dürüst edinmeden, özgür ve bağımsız medya hayaldir” tespitinde de bulunmuş.

‘Medya ombudsmanı’ gazeteci Faruk Bildirici de, “Tabii bağımsız ve özgür gazetecilik yapabilmenin temel koşulu da demokrasinin varlığıdır. Demokrasi özgür gazeteciliğin oksijenidir, olmazsa olmazıdır. O nedenle gazeteciler için demokrasi mücadelesi her zaman önceliklidir. (...)

Bilindiği gibi bir dijital devrimin ortasından geçiyoruz ve yeni bir siyasal kavşaktayız. (...) Ama eski medyanın yanlışlarından, günahlarından da arınmak şart. Kuşkusuz sadece medya kuruluşları değil her birimiz de birey olarak günahlarımızdan arınmalıyız” şeklinde değerlendirme yapmış.

Bütün meslekler için olduğu gibi gazetecilik için de özeleştirinin gerekli olduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan da “(Medya) Sessizin sesi, güçsüzün nefesi olmayı başaramadılar. İşte bu yüzden özeleştiri gerekiyor. Özeleştiri, yapılan hatalardan ders alabilmek anlamına geliyor en başta. Özellikle son önemde iyice kutuplaşmış bir yapıya bürünen Türk medyasının ciddi bir özeleştiri kültürü geliştirmesi, mesleğin geleceği adına bunu yapması gerekiyor” şeklinde konuşmuş. (Aktaran: Abdulhakim Günaydın, indyturk.com, 14 Ocak 2023)

Acaba medya, bahsedilen ‘özeleştiri’yi yapım gerçek anlamda ‘edepli medya’ olabilecek mi? Kolay değil, ancak bunu yapamayan medyanın uzun dönemde krizlerden kurtulup hak ettiği noktaya gelmesi mümkün değil. Kendini ‘güçlü’ gördüğü yerde vatandaşın hakkını savunmayan medyanın gerçek anlamda güçlü olması ve zor durumda kaldığında da milletten destek görmesi pek de mümkün görünmüyor. Medya çetin bir imtihanla karşı karşıya, vesselam.