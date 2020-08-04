Mehmet Özkan Ağabeyin ardından

Kurban Bayramı arefesinde duyduğumuz bir ölüm haberi, “Ölüm öldürülmüyor” ve “Evet, bu şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm hakikati elbette hayattan ziyade bir istediği var” (B. Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, [Denizli Hayatı] s. 420) tesbitini bir defa daha hatırlatmış oldu.

Mehmet Özkan Ağabey, Yeni Asya okuyucularının yakinen tanıdığı bir isim. TBMM 19. döneminde (6 Kasım 1991-24 Aralık 1995) İzmir Milletvekilliği yapmış son olarak da Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmetlerimizin yürütülmesinde vazife almıştı.

Dolayısıyla Yeni Asya çalışanları ve okuyucuları kendisini tanır ve bilirdi. Yönetim Kurulu üyesi olduğunda ve öncesinde İstanbul’a geldiği her defasında konuşur ve sohbet ederdik. Yine herkesin bildiği ve şahitlik ettiği üzere esas meselesi Risale-i Nur eserlerinin sadece Türkiye’de değil, dünyada tanıtılmasıydı. Yanında mutlaka Risale-i Nur’dan ‘cep kitapları’ bulundurur ve tanıştığı kişilere hediye ederdi. Bu vesileyle değişik yurt dışı seyahatlerine de çıkar, oralarda da yabancı dilde hazırlanan ve basılan kitap ve broşürleri dağıtır, sonrasında da bunları ‘gezi notu’ şeklinde getirip gazeteye ulaştırırdı. Milletvekili kimliğini mutlaka Risale-i Nur’un tanıtılması için kullanırdı.

Misal olması bakımından 25 Şubat 2020 tarihli şu haberi verebiliriz: “İstanbul Süleymaniye, Kirazlı Mescit ve Vezneciler istikametinde gazete dağıtımı gerçekleştirildi. Türkiye’de Elektronik Mühendisliği okuyan Afrikalı Yakin ve DYP İzmir Eski Milletvekillerinden Mehmet Özkan’la Samsun’dan Şeref Çetintaş dükkânlara ve yoldan geçenlere Yeni Asya hediye ederek tanıtım yaptılar.” (https://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/gazete-dagittilar_513341)

Milletvekili olduğu yıllarda da kendisine ulaştırılan taleplerle yakından ilgilenir ve “Benim bölgem değil, bölge milletvekillerine gidin” demezdi. Elinden geleni yapmak için uğraşırdı. İlk milletvekili seçildiği yıl olsa gerek. Köyümüzde o zaman çevre köylerin de ortak kullandığı ‘aratmalı/bağlatmalı telefon santralı’ vardı. Haliyle ihtiyacı karşılamıyor ve sıkıntılar oluyordu. Bu meseleyi o günlerde kendisine aktardık. Seçim bölgesi olmadığı halde hemen ilgilendi ve “Şahsî işler için değil de, umuma mahsus işler için bana gelenlere özellikle teşekkür ediyorum. Bu mesele ile ilgileneceğim” dedi ve hakikaten ilgilendi. Onun da hatırlatmasıyla daha gelişmiş bir santral kuruldu.

Her ölüm ‘ani’dir, ama Mehmet Özkan Ağabeyin ölüm haberini almamız da çok ani oldu. Önce ‘anjiyo’ olduğunu duyduk. Hatta, bunun için gazete adına ‘geçmiş olsun’ ilânı hazırladık. İlerleyen saatlerde vefat haberi gelince “Bir yanlışlık olmasın” diye bilenlerden tahkik ettik ve evet Mehmet Ağabey anjiyo sonrası hastaneden eve gönderilmiş, ama fenalaşarak ‘ecel şerbeti’ni içmiş. Bu defa ‘taziye’ mesajı hazırlandı ve ruhuna Fatihalar okundu.

“Her nefis ölümü tadıcıdır” hükmü gereği Mehmet Özkan Ağabey de ebedî âleme uğurlandı. Geride yaptığı hizmetler, ektiği ‘Nur tohumları’ kaldı. İnşallah bu hizmetler inkişaf edecek ve o ‘Nur tohumları’ meyve ağaçları olup inkişaf edecek. Bu vesile ile ailesi, yakınları ve bütün Nur Talebelerinin başı sağ olsun.

İnşallah Mehmet Özkan Ağabey gibi ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfedenlerin sayısı artsın. Mekânı Cennet olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (asm) komşu olsun. Amin, Taha ve Yasin... Onun ve vefat eden bütün iman ehlinin ruhu için Fatiha...