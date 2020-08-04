"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Mehmet Özkan Ağabeyin ardından

Faruk ÇAKIR
04 Ağustos 2020, Salı
Kurban Bayramı arefesinde duyduğumuz bir ölüm haberi, “Ölüm öldürülmüyor” ve “Evet, bu şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm hakikati elbette hayattan ziyade bir istediği var” (B. Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, [Denizli Hayatı] s. 420) tesbitini bir defa daha hatırlatmış oldu.

Mehmet Özkan Ağabey, Yeni Asya okuyucularının yakinen tanıdığı bir isim. TBMM 19. döneminde (6 Kasım 1991-24 Aralık 1995) İzmir Milletvekilliği yapmış son olarak da Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmetlerimizin yürütülmesinde vazife almıştı. 

Dolayısıyla Yeni Asya çalışanları ve okuyucuları kendisini tanır ve bilirdi. Yönetim Kurulu üyesi olduğunda ve öncesinde İstanbul’a geldiği her defasında konuşur ve sohbet ederdik. Yine herkesin bildiği ve şahitlik ettiği üzere esas meselesi Risale-i Nur eserlerinin sadece Türkiye’de değil, dünyada tanıtılmasıydı. Yanında mutlaka Risale-i Nur’dan ‘cep kitapları’ bulundurur ve tanıştığı kişilere hediye ederdi. Bu vesileyle değişik yurt dışı seyahatlerine de çıkar, oralarda da yabancı dilde hazırlanan ve basılan kitap ve broşürleri dağıtır, sonrasında da bunları ‘gezi notu’ şeklinde getirip gazeteye ulaştırırdı. Milletvekili kimliğini mutlaka Risale-i Nur’un tanıtılması için kullanırdı. 

Misal olması bakımından 25 Şubat 2020 tarihli şu haberi verebiliriz: “İstanbul Süleymaniye, Kirazlı Mescit ve Vezneciler istikametinde gazete dağıtımı gerçekleştirildi. Türkiye’de Elektronik Mühendisliği okuyan Afrikalı Yakin ve DYP İzmir Eski Milletvekillerinden Mehmet Özkan’la Samsun’dan Şeref Çetintaş dükkânlara ve yoldan geçenlere Yeni Asya hediye ederek tanıtım yaptılar.” (https://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/gazete-dagittilar_513341)

Milletvekili olduğu yıllarda da kendisine ulaştırılan taleplerle yakından ilgilenir ve “Benim bölgem değil, bölge milletvekillerine gidin” demezdi. Elinden geleni yapmak için uğraşırdı. İlk milletvekili seçildiği yıl olsa gerek. Köyümüzde o zaman çevre köylerin de ortak kullandığı ‘aratmalı/bağlatmalı telefon santralı’ vardı. Haliyle ihtiyacı karşılamıyor ve sıkıntılar oluyordu. Bu meseleyi o günlerde kendisine aktardık. Seçim bölgesi olmadığı halde hemen ilgilendi ve “Şahsî işler için değil de, umuma mahsus işler için bana gelenlere özellikle teşekkür ediyorum. Bu mesele ile ilgileneceğim” dedi ve hakikaten ilgilendi. Onun da hatırlatmasıyla daha gelişmiş bir santral kuruldu.

Her ölüm ‘ani’dir, ama Mehmet Özkan Ağabeyin ölüm haberini almamız da çok ani oldu. Önce ‘anjiyo’ olduğunu duyduk. Hatta, bunun için gazete adına ‘geçmiş olsun’ ilânı hazırladık. İlerleyen saatlerde vefat haberi gelince “Bir yanlışlık olmasın” diye bilenlerden tahkik ettik ve evet Mehmet Ağabey anjiyo sonrası hastaneden eve gönderilmiş, ama fenalaşarak ‘ecel şerbeti’ni içmiş. Bu defa ‘taziye’ mesajı hazırlandı ve ruhuna Fatihalar okundu.

“Her nefis ölümü tadıcıdır” hükmü gereği Mehmet Özkan Ağabey de ebedî âleme uğurlandı. Geride yaptığı hizmetler, ektiği ‘Nur tohumları’ kaldı. İnşallah bu hizmetler inkişaf edecek ve o ‘Nur tohumları’ meyve ağaçları olup inkişaf edecek. Bu vesile ile ailesi, yakınları ve bütün Nur Talebelerinin başı sağ olsun. 

İnşallah Mehmet Özkan Ağabey gibi ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfedenlerin sayısı artsın. Mekânı Cennet olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (asm) komşu olsun. Amin, Taha ve Yasin... Onun ve vefat eden bütün iman ehlinin ruhu için Fatiha...

Okunma Sayısı: 628
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Hindistan'dan son gelişmeler

    Artan vakalar Belçika'yı yeniden alarma geçirdi

    Malatya 5,2 ile sallandı

    Vaka sayısının 861 bini geçtiği Rusya'da son durum?

    Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı

    Aydın'daki yangın kontrol altına alındı

    Halı sahalar da açıldı

    ABD'de Isaias Kasırgası alarmı

    Manisa'daki yangın 3 gün sürdü

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    İşsizlik can acıtıyor: Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor

    AB, Türkiye’den vazgeçmemeli

    AKP’de İstanbul Sözleşmesi çatlağı büyüyor

    Küresel salgının son 24 saati

    "50 senelik emeklerim gitti"

    MSB'den Abu Dabi yönetimine tepki

    İspanya'dan ayrılma kararı aldı

    'Artışların ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz'

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i yüz binleri ağırladı: "Çok mutluyuz"

    ABD'deki vaka sayısı 5 milyona yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mehmet Özkan'ın ardından
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ah Mehmed Özkan ah!...
    Ahmet BATTAL

    Hükümet ve cemaatler - 2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    İlm-i Ledün Sultanlarının sırları
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek inşaallah
    Cevher İLHAN

    Sosyal medyaya da “devlet ve iktidar kıskacı”
    Nejat EREN

    Mehmet Özkan Ağabeyin aziz hatırasına
    Ali FERŞADOĞLU

    Gençliğim geri gelse hiçbir şey istemem!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.