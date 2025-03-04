"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2025 SALI - YIL: 56

Mekke’den Medine’ye

Faruk ÇAKIR
04 Mart 2025, Salı
Bazıları yadırgayabilir, ama umre ibadeti yapmak nasip olduğu için bu konuda bazı notlar paylaşmak arzu ettik.

Umre, Müslümanların Kâbe’yi hac mevsimi dışında ziyaret etmeleri anlamına geliyor. Umre aynı zamanda hac gibi ‘zamana bağlı olmadan’ ihrama girerek Kâbe’yi tavaf, Safa ve Merve ‘tepeleri’ arasında sa’y etmek (yürümek) ve sonunda saç tıraşı olarak ihramdan çıkmayı ifade eder.

Umre ibadeti ile ilgili her türlü bilgiyi ‘sanal âlem’de bulmak mümkün. Fakat bazı küçük hatırlatmalar hem umre ibadetini kolaylaştırır, hem de umumî olarak ziyaretlerin daha verimli olmasına vesile olabilir.

Hem Kâbe’de, hem de Mescid-i Nebevî’de neredeyse bitmeyen tamir ve bakım çalışmaları oluyor ki bu da işin tabiatı gereği olsa gerek. Büyük mekânlar ve milyonlarca insan bu mukaddes beldeleri ziyarete ediyor. Dolayısı ile sürekli bir genişletme ve bakım çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. Mescidlerin sürekli temizlenmesi ve bazı bölgelerinin geçici olarak dubalarla kapatılması, buluşmaları zorlaştırabiliyor. “Namaz sonrası şurada buluşalım” deseniz bile o yerin şeritlerle kapanması mümkün. Dolayısı ile buluşma noktalarını daha çok kapı numaraları üzerinden yapmakta fayda var. 

Kâbe’de, Mescid-i Haram’daki yön levhalarının Medine’deki Mescid-i Nebevî’ye göre az ve sadece iki dilde yazılmış olması da belki geliştirilebilir. Meselâ, Medine’deki Mescid-i Nebevî’de Türkçe dahil olmak üzere belki de 10 ayrı dilde yönlendirme levhaları var. Bu da umrecilerin nerelere gitmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. Benzer çalışmaların Mekke’de yapılmasına her halde bir mani olmasa gerek.

Çok önemli bir nokta da, hemen herkesin çalışır vaziyette, internet ve konuşma paketi olan bir cep telefonunun olması şart. Hele aile olarak gidenlerin telefon olmadan birbirlerini bulmaları kolay olmaz. Bu bakımdan ya orada yeni bir telefon hattı almak ya da Türkiye’deki operatörlerle konuşup uygun ‘konuşma paketleri’ almak icap eder.

Tavaf ve say esnasında okunması gereken dualarla ilgili hocalar zaten bilgi veriyor. Fakat esas olan kişinin içinden geldiği gibi, ihlasla Allah’a yalvarmasıdır. Zaten bu husus umre kitapçılarında da belirtilmiş. “Benim ezberinde fazla dua yok” diyenlere Cevşen’ül Kebir duası tavsiye edilir. Tavaf ve say esnasında ya da bu vazifeleri tamamladıktan sonra Kâbe’nin çevresinde oturup arzu edenlerin bu duanın Türkçe anlamını okumaları ziyarete ayrı bir anlam katabilir. 

Hiç unutmamamız gereken bir nokta da, ibaret ederken (tavaf ve say esnasında) diğer ziyaretçileri rahatsız etmemek olmalı. Elbette bu yoğunlukta başkasına dokunmamak, tavafını engellemek neredeyse imkânsız. Fakat bu esnada ‘Sadece ben sevap kazanayım’ tavrı doğru olmaz.

Bazı dostlar, ziyaret esnasında ‘Hacerülesved’e dokunabildiniz mi?” diye sordu. Şöyle demek lazım: Mühim olan bizim ‘hacerülesved’e dokunmamız değil, onun manevî olarak bizi etkilemesi değil mi?

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinlilerin mücadelesini anlatan 'Başka Toprak Yok' (No Other Land), 'En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı

    Rusya: Bunu daha önce hayal etmek zordu

    İsrail, Gazze'deki ateşkesi 900 kez ihlal etti

    İmamoğlu'yla ilgili "sahte diploma" soruşturması hakkında İstanbul Üniversitesinden açıklama

    "Yapay zekanın en çok etkileyeceği 4-5 meslek ya da sektör bulunuyor"

    Gazze'ye insani yardımların girişi için "İsrail'e baskı yapın" çağrısı

    Ankara'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 16 yaralı

    Ukrayna'ya bir aylık ateşkes önerisinde bulundu

    Arap Parlamentosu'ndan "İsrail'e baskı" çağrısı

    Nereye gideceğiz?

    Gazze'de bir grup gönüllü genç hurma ve su dağıttı

    Avrupa basını: Tek kazanan Putin

    Filistin Devleti kalıcı barışın tek garantisi

    Mutfakta yangın var

    Fas’ta kuraklık krizi

    TÜİK, ilk kez hakim karşısına çıkacak

    Enkaz arasında iftar

    'Silah bırakma çağrısı, çok gecikmiş bir çağrı'

    'Bizi buraya mahkum edenler utansın'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’siz çözüm olmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hanedanın cebren sürgünü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet bu değil ve bu adalet değil…
    Misbah ERATİLLA

    Zeynep Hanımın dinmeyen gözyaşları
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân ayında Kur’ân’ı yeni nâzil oluyor gibi okumak
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsan hüsn-ü zanna memurdur
    Süleyman KÖSMENE

    Nefis terbiyesi
    Süleyman KÖSMENE

    Hangi şartlarda oruç tutamayız?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.