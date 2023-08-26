Meslek eğitimi nereye?

Eğitim meselesi baştan sona önemlidir, ama ‘mesleki eğitim’ belki de hepsinden önde gelir. İşleri ‘ehline’ vermek için iyi yetişmiş gençlere ihtiyaç duyulmaz mı?

Meslek eğitimini ihmal eden bir ülkenin ‘hür, demokrat ve zengin’ olması mümkün olur mu?

Mesleki eğitim konusu bir şekilde gündeme gelmiş bulunuyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu’nu Başkent Oto Sanayisinin kalbi Şaşmaz’da misafir ederek, ATO üyeleriyle bir araya getirmiş. Ziyarette, işletmelerin yetiştirilecek çırak bulamama meselesi ile mesleki eğitim konusu konuşulmuş. ATO Başkanı Baran, “Mesleki eğitimi cazip hale getirmezsek bizi zorlu bir süreç bekler” şeklinde konuşmuş.

Programda Baran, Şamlıoğlu ve beraberlerindeki heyet, site içinde yer alan ATO üyesi işletmeleri ziyaret ederek, görüş ve önerileri dinlemiş. Ziyaretlerin ardından işletmeler ile bir istişare toplantısı da düzenlenmiş.

İlgili habere göre ATO Başkanı Baran, “Çırak, kalfa ve usta bulmakta, kısacası mesleki eğitim almış, bilgisini tecrübeyle destekleyen eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bu nedenle mesleki eğitimin acilen ele alınması ve iş dünyasının ihtiyacı dikkate alarak şekillendirilmesini istiyoruz. Çalışacak eleman bulamama sorunu öylesine kritik bir noktaya vardı ki, üyelerimiz faaliyetlerini sürdürmekte sıkıntı çektiği için kapatma planları yapıyor. Mesleki eğitimi cazip hale getirmezsek bizi daha da zorlu bir süreç bekler” şeklinde konuşmuş.

Mesleki eğitim konusunda yaşanan sıkıntıların başarıyla çözülebilmesi için Ankara Ticaret Odası gibi sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemli olduğunu kaydeden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu da, “Reel sektörün birikimini eğitimle iç içe geçirerek Türkiye’yi her alanda kalkınma planının ana taşıyıcısı haline getirecek olan mesleki eğitimin olması gereken yere gelmesi için gece gündüz çalışacağız. Bu bizim sektöre de bu memlekete de borcumuzdur” demiş. (ATO Bülteni, 23 Ağustos 2023)

Böyle bir meselenin geç de olsa gündeme gelmiş olması hayra alamettir. Gerçekten de her iş sahasında ‘kalifiye eleman’a ihtiyaç duyuluyor. Bugün için ‘bakkal çırağı’ bulmak da, ‘marangoz ustası’ bulmak da neredeyse imkansız hale gelmiştir. Hangi iş sahasına bakılsa bakılsın, hemen herkes çalıştıracak kişi bulmakta zorlandıklarını söylüyorlar.

Madem öyle, bir gün dahi beklemeden gençleri meslek sahibi yapacak bir sistem kurmak mecburiyetindeyiz. Bunun için iş adamları dernekleri ve meslek odaları ellerini taşın altına koymalı. Vakıf, dernek, STK velhasıl hep birlikte bu ‘krizi’ aşmak durumundayız.