Meslek eğitimine destek

Yapılan iyi şeyleri örnek almak gerekirken, bunu yapmayıp bir nevi “Amerika’yı yeniden keşif” anlamına gelen adımlar atmak akılla, iz’anla, siyasetle, ticaretle, büyük düşünmekle izah edilebilir mi?

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gençlerin eğitimi gibi devasa bir derdimiz vardır. İnsanoğlu dememe yanılma yoluyla bir noktaya gelmiş ve kaliteli eğitim için belirli ölçüler ortaya konulmuştur. Erken yaşta meslekî eğitim konusu da bunlar arasındadır. Çocukların ve gençlerin kabiliyetlerini erken yaşlarda tesbit edip onlara uygun eğitim vermek yanını düşünen idarecilerin işitir. Bunu yapmayıp eğitim sisteminde her gün değişiklikler yapmaya kalkan idareciler ise ülkelerine kaybettiren siyasetçiler olarak tarihe kaydolur.

Ülkemizdeki eğitim sisteminde umumî olarak rızalar var, ama en çok ihmal edilen konu meslek eğitimidir. Uzun dönemli planlar yapılıp ihtiyaçlar tesbit edilmediğinden dolayı meslekî eğitime de gerekli destek verilmiyor. Meslek sahibi olması mümkün olan binlerce genç başka hedeflere yönlendiriliyor ve neticede işinin ve mesleğinin hakkını veren ‘usta’lar bulmakta zorlanıyoruz.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun da dahil olduğu ‘Meslekî Eğitim İşbirliği Protokolü’ kapsamındaki okullarda, doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığını kaydetmiş. Protokol ile ortaya konulan modelin meyvesini, gençlerin ilgisini meslekî eğitime çekerek verdiğini belirten Avdagiç, “Çünkü gençler demode mesleklerin değil, geleceğin mesleklerinin de meslek okullarında verildiğini öğrendi” demiş.

İTO’nun İstanbul’daki 54 okulda “hamilik” projesi yürüttüğüne de dikkat çeken İTO Başkanı Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası hami oldu, gençler meslekî eğitimi keşfetti. En başarılı öğrencilerin, geleceklerini teknik anadolu liselerinde görmeleri, iş dünyası olarak tam da istediğimiz neticedir. Meslek liseli olduk, sınıfları doldurduk. Bu durum, meslek liseleri hakkındaki yanlış algının da tamamen değiştiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulunmuş. (AA, 26 Temmuz 2019)

Daha önce de “Meslek lisesi, memleket meselesi” adıyla kampanyalar açılmış ve gençlerin meslek liselerini tercih etmesi istenmişti. Bununla birlikte meslek en fazla devamsızlığın ve ilerleyen sınıflarda okulu bırakmanın meslek liselerinde yaşandığıyla ilgili haberler duyulmuştu. İTO’nun 54 meslek lisesine ‘hamilik’ yapmış olması isabetli bir karar. Acaba başka illerdeki ticaret ya da sanayi odaları benzer çalışmalar ve kampanyalar açmayı düşünür mü? Meslek lisesi meselesini sadece İTO’nun ya da İstanbul’un meselesi olarak göremeyiz. Mümkün olduğunca her il benzer çalışmalar yapmalı ki gençler erken yaşta meslek öğrenmeyi tercih edebilsin.

Türkiye zengin, hür ve demokrat bir ülke olmak istiyorsa -ki istemelidir- eğitime gereken dikkati ve önemi vermek durumundadır. En büyük düşmanımızdan biri cehalet ve onu mağlûp etmenin yolu da eğitimden geçiyor. İş dünyası bu meseleye daha fazla eğilmeli ve Millî Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yapılarak meslek liselerinin memleket meselesi olduğu unutulmamalı.