Mevzuat gereği israf mı?

Tasarruf konusunda ne kadar tahşidat yapılsa yeridir. Çünkü israf, ham maddi hem de manevi hayatımıza büyük darbeler vuruyor.

Bu okuyucumuz, tasarruf konusundaki hatırlatmalar üzerine, kendi şahit olduğu bazı ‘israf’ uygulamalarını sıralamış ve bilinmesini istemiş. İsrafın her yerde sona ermesine vesile olması niyetiyle bu ‘not’u kamuoyu ile paylaşmakta arzu ettik. İşte, özetle; Afyon’dan gelen okuyucu ‘not’u:

“(İsraf konusu) Bu konuda gördüğüm bir çarpıklığı sizinle paylaşmak istedim. Belki (...) yanlışlığın düzeltilmesi yönünde bir adım atılmış olur. Bolvadin İlçesinde yaşıyorum. Bolvadin’de belediye binasının karşı tarafında çevre yolundan 50 metre kadar içeride tek katlı, sağlık ocağı veya okul binasını andıran bir bina bulunmakta. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla yaklaşık 20-25 civarı odası bulunan bir bina burası. Aynı zamanda içinde herhangi bir eşya, camlarında perde olmadığı gibi içinde herhangi bir faaliyet de yok. Bu binanın en ilginç özelliği ise yedi gün 24 saat sürekli ışıklarının yanıyor olması. Dışarıdan sayabildiğim kadarıyla en az 25 civarı olduğunu tahmin ettiğim lamba gece gündüz sürekli yanmakta.

“(Bir arkadaş vasıtasıyla) Bolvadin Belediyesine bunun nedenini sordurttum. Öğrendiğim kadarıyla meğer bu durum buraya has bir durum değilmiş. Son yıllarda devletten teşvik alarak hızla çoğalan güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi elektrik üretme santralleri, mevzuat gereği ürettikleri elektriğin belli bir kısmını harcamaları gerekiyormuş. Bu binanın da bu amaçla yapıldığı ve lambalarının sürekli yanması sebebinin bu olduğunu öğrendim.

“Buna benzer bir durumu 4-5 yıl önce kadar Bolvadinli bir esnaftan duymuştum. Şimdi merhum olan bu abimizin dediğine göre çarşı içerisinde kiralık dükkân bulamadığını, sebebinin ise buralarda yatırım yapan bir güneş enerjisi santrali şirketinin çarşıdaki boş dükkânları kiralayarak hiçbir faaliyet yapmadan sadece elektrikli ısıtıcıları prizlere takıp elektrik harcadığını duymuştum.

“Şu soruyu sormadan edemiyor insan: Mevzuat gereği elektriğin bir kısmının harcanması gerekiyorsa boşa ışık, ısıtıcı yakarak olması yerine cami, okul, hastane vb. kamu kurumlarının elektrik sarfiyatına harcanması daha uygun olmaz mı? Nitekim bu şirketler yüklü miktarda teşvikler ve vergi indirimleriyle bu elektriği üretebilir duruma geldiler. Öyleyse devletten elde ettikleri bu avantajın yine devlet-kamu lehinde kullanılması doğru olmaz mı?”

Okuyucumuzun notu böylece sona eriyor. Hakikaten, büyük emeklerle üretilen elektrikler sırf ‘mevzuat gereği’ bu şekilde israf ediliyor mu? Eğer böyle yapılıyorsa, bunun daha doğru ve millet menfaatine bir kullanım şekli bulunamaz mı? Mevzuat bu açıdan yeniden ele alınamaz mı?

Mesele, kamuoyunun bilgisine sunulduğuna göre Türkiye’yi idare edenler elbet bir çözü yolu bulur diye tahmin ediyoruz. Her yerde ve her konuda israfa son vermek ilk işimiz olmalı vesselam.