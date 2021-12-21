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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Millet artık güvenmiyor

Faruk ÇAKIR
21 Aralık 2021, Salı
Abartarak, kabartarak ve hayalleri hakikat gibi göstererek bir yere varılamadığını milletimiz bir defa daha görmüş oldu.

Türkiye’yi idare edenler konuştuklarında iyi şeyler vaad ediyor, ama sıra bu vaadleri yerine getirmeye gelince bin dereden bahade taşıyorlar. 

“Yok, öyle yapmazlar” diyenler mutlaka vardır. Hatırlamak için hayalen meselâ 2012 yılına gidelim ve o günden bu güne yetkili olanların o günkü vaadlerini görelim. 2012 Eylül ayında medyada yer alan vaadlerin bir kısmı şöyle: “Parti kapatmalarına son verilmesi. Partiye değil gerçek kişilere ceza verilmesi. Seçimlerle ilgili mevzuatın topyekûn gözden geçirilmesi. Temsilde adaletin sağlanması için tedbirler alınması. Şartlar ne olursa olsun mutlaka yeni bir Anayasa’nın ülkeye kazandırılması. Yargının hızlandırılması. Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması. Anadilde kamu hizmetlerine erişim. Darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması. Güvenlik için hürriyetten taviz verilmemesi.

İşsizliğin yüzde 5’e indirilmesi. Bölgeler arası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi. Yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi.

Yeni bir kamu personel sistemi. İsteyen her lise mezununa üniversite. Ar-ge harcamalarında dünyada 1. ligde olunması. Bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke. YÖK’ün koordinasyon kuruluna dönüşmesi. Yuva yıkan değil, yuva yapan bir kentsel dönüşüm. AB hedefinden şaşmamak. Etkin ve aktif dış politikaya devam.” (t24.com.tr, 30 Eylül 2012)

İktidarın vaadleri bunlarla sınırlı değil. Yerine getirilen vaadler olduğu gibi, tamamen gündemden çıkan vaadler de var. Meselâ, “AB hedefinden şaşmamak” vaadi iktidarın ilk yıllarda her gün tekrarladığı bir vaaddi. Bu yolda da epey adım atıldı, ama ne oldu, nasıl olduysa bir noktaya geldi ve AB ile köprüler tamamen atıldı. Peki, “AB hedefinden şaşmamak” diyerek milletten rey isteyen idareciler şimdi bu hususta ne düşünüyor? 

Bazı vaadlerin yerine getirilmesi ‘para’ ile mümkün. Fakat paraya ihtiyaç duymayan vaadler de var. Meselâ, “Şartlar ne olursa olsun mutlaka yeni bir Anayasa’nın ülkeye kazandırılması” şeklindeki vaad için paraya mı ihtiyaç oldu ki bu vaad yerine getirilmedi? Pek çok vaadin yerine getirilmemesine ‘ekonomik şartlar” ya da “virüs salgını” bahane ediliyor. İdareciler eskisini aratmayacak iyi, sivil ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılacak bir anayasa yapmak istediler de ‘salgın’ mı buna engel oldu? Üstelik bu vaat o derece unutuldu ve unutturuldu ki artık konuyu gündeme taşıyan hiç kimse kalmadı. Peki mevcut 12 Eylül darbesinin ürünü olan 1982 Anayasası ile “Büyük Türkiye” olmak mümkün olur mu?

Ayrıca, “Yargının hızlandırılması”ndan maksat her halde aynı zamanda “âdil karar verilmesi”ni anlamak icap eder. Yoksa âdil olmayan kararlara imza atıp da sadece hızlı karar verilmesi ile övünmek mümkün değil. Adalet sisteminin âdil olduğunu, hatalar yapılmadığını söyleyebilen bir yetkili var mıdır? Belki ağızları bunu söyler, ama acaba kalpler o sözleri tasdik eder mi? Aynı şekilde “Bölgeler arası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi” ile “Yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi” vaadi de yerine getirilebilmiş değil. “Güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi” vaadi de kaf dağının ardında kalmış vaadler arasında.

“Bunlar olmasa da olur” diyenler belki var, ama büyük çoğunluk, yerine getirilmeyen vaadlerden dolayı idarecilere olan güvenlerini kaybetmiş durumdadırlar. 

“Güven”i kaybeden idarecilerin bundan sonra itibar görmesi mümkün değil vesselâm. 

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