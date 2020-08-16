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16 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Millet var, siz var mısınız?

Faruk ÇAKIR
16 Ağustos 2020, Pazar
Dönüp dolaşıyoruz ve Avrupa Birliği’ne üye olmanın esasında Türkiye’nin de menfaatine olduğunu idarecilerden bir defa daha dinliyoruz. Elbette bu noktada bir çelişki var. İdareciler “AB’ye üye olmalıyız” diyor, ama icraatlar sanki “Olmasa da olur” tavrını akla getiriyor.

Bu cümleden olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen “DEİK Eu Talks” kapsamında yapılan “Ufuk 2020 & Ufuk Avrupa Bilgilendirme Toplantısı”nda, Türkiye-AB ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulunmuş.

AB ile Türkiye arasında önemli bir güven krizinin oluştuğunu aktaran Kaymakçı, bunların aşılması için çalışıldığını anlatıp şöyle demiş: “Siyasî engellemelerle Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerini başlatamadık. Almanya dönem başkanlığı sırasında buna ilişkin önemli ve olumlu işaretler almaya başlamıştık, ancak yine Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerden dolayı bu konuda bir ilerleme kaydedemiyoruz. Umarız önümüzdeki dönemde bu sürecin altyapısı oluşur. Ayrıca vize serbestisi konusu var. Bunun DEİK üyeleri için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Firmalarımızın yöneticilerinin bile maalesef vize konusunda karşılaştığı sorun gündemimizde. Biz bunu aşmak için önemli adımları da attık. 72 kriterden 66 tanesini yerine getirmiş durumdayız. Aslında  2-3 kriteri de yerine getirmiş sayılabiliriz fiilen, ama bu sürecin ilerletilmesi lâzım. Maalesef pandemiyle birlikte ülkeler arasında seyahatlerin kısıtlanması hatta vize verme süreçlerinin bile yavaşlatılması karşısında vize serbestisi konusunda çok iddialı olmamız şu anda mümkün değil. Bizim için son 6 kriteri de yerine getirmemiz ve topu Avrupa Birliği tarafına atmamız önemli.” (AA, 14  Ağustos 2020) 

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Kaymakçı’nın şu tesbiti de mühim: “Bir iki üye ülkenin dar bakışlı ulusal politikalarının AB tutumu olarak izlenmesi maalesef ilişkilerimizi kolaylaştırmıyor, ama biz buna rağmen yüksek çıkarlarımızı korumak adına AB ile ilişkilerimizi kararlılıkla sürdürmek durumundayız.”

Takip edebildiğimiz kadarıyla Büyükelçi Kaymakçı, ekseriyetle “Türkiye AB’ye üye olmalıdır” mesajları veriyor. Millet ekseriyeti de ülkemizin AB’ye üye olmasına olumlu bakıyor. Her ne kadar son yıllarda “Üye olunmasa da olur” diyenlerin sayısı artmış olsa da, bu noktada esecek müsbet bir rüzgâr, fikirleri olumlu yönde değiştirebilir. Hatırlamak lâzım ki Türkiye, AB üyeliği yolunda ‘uyum  paketleri’ açıklarken üyeliğe destek yüzde 70’in üzerindeydi. Sonraki gelişmeler bu desteği azaltmış olsa da, kısa sürede yine aynı seviyelere çıkabilir.

Yapılması gereken şey bellidir: İdareciler AB üyeliği konusunda kararlı olacak ve milleti de olumlu yönde teşvik edecek. Aksi halde “Kopenhag Kriterleri olmasa da olur. AB’ye üye olsak da, olmasak da fark etmez. Kendi yolumuzu kendimiz çizer, ‘Ankara Kriterleri’ der yolumuza devam ederiz” tavrı bir fayda vermiyor. 

Türkiye’yi idare edenler doğru konuşuyor, ama çoğunlukla ‘iş’leri bu konuşmaları tasdik etmiyor. Sıkıntı da bu noktada kendini hissettiriyor.

Millet, büyük ekseriyetiyle üye olunsa da olunmasa da AB seviyesi ve imkânlarına ulaşmak istiyorlar. İdareciler bu taleplere kulak vermeli ve doğru sözlerini doğru icraatlarla desteklemeli. Aksi halde güzel sözler unutulur ve sıkıntılarla baş başa kalırız.

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