"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Milleti dinleyen doğru yapar

Faruk ÇAKIR
26 Ağustos 2020, Çarşamba
Herkesin bildiği üzere virüs salgını bütün dünyada eğitim sistemlerini etkiledi.

Okullar çoğu yerde erken kapandı ve yeni eğitim yılının ne zaman başlayacağı da tam belli değil. Çare olarak ‘uzaktan eğitim’ gündemde. Bunun da kendine mahsus avantajları ve mahzurları var. Belli seviyelerde olan öğrencilere bu yolla eğitim vermek kolay, ancak meselâ ‘uzaktan eğitim’ yoluyla okuma yazmayı öğretmek kolay değil. Elbette tek mesele okuma yazmayı bilmek ya da bilmemek de değil. Eğitim sistemiyle ilgili olarak çözülmesi icap eden yüzlerce mesele önümüzde duruyor.

Millî Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecine ilişkin veli, öğrenci, öğretmenlerin görüşlerini almak üzere “Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var” isimli yeni bir site açtığını duyurmuş. Uzaktan eğitime yönelik sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bilim insanlarıyla sürekli istişare halinde bulunduklarını vurgulayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin bu sürece çözüm geliştirme hızının yüksek olduğunu da ifade etmiş.

Yeni çalışmayı tanıtan Selçuk, şöyle demiş: “Sadece uzman ya da akademisyen görüşü almak değil; bunu velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin görüşleriyle desteklemek niyetindeyiz. Bundan faydalanabilmek için de ‘Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var’ isimli uygulamayı hayata geçirdik. Bir mikro site açtık. Her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri bunu değerlendirmek istiyoruz. Uzaktan eğitimi bir zorunluluk ya da zaruret olmanın ötesinde artık bundan sonra ‘yeni normal’in gereği biçiminde algılamamız söz konusu. Uzaktan eğitim salgından sonra da eğitim sistemimizin kalitesini arttırma noktasında araçlarımızdan bir tanesi olacaktır.” (AA, 24 Ağustos 2020)

Bu çalışmanın nasıl bir netice vereceğini şimdiden bilemeyiz. Ancak prensip olarak çözüm ararken veliler dahil herkese söz hakkı verilmesi önemlidir. “Akıl akıldan üstündür” tesbiti gereği mutlaka en iyi yol ve çözüm bu şekilde bulunabilir. Ancak millete söz hakkı vermek ya da fikirlerini merak etmek sadece ‘uzaktan eğitim’le sınırlı olmamalı. Millete sormak bir alışkanlık, temel kural ve sistemin parçası haline gelmeli. Bu cümleden olarak ders kitaplarının muhtevasının da millete sorulması icap etmez mi? Bir adım daha ileri gidip neredeyse her şeyi millete soran, onların taleplerine göre iş yapan bir sistem kurmak icap eder.

“Seçim yapıyoruz ya, yetmez mi?” diyenler olabilir. Elbette seçim de bir şekilde millete sormak anlamına gelir, ama 4 ya da 5 yılda bir defa sorup, ondan sonra milletin ne dediğini merak etmemek olur mu?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın attığı bu adım diğer bakanlıklara da örnek olmalı ve onlar da yaptıkları işleri uygun bir kanalla millete sormalıdır. Elbette her konuda herkesin bilgisi ve fikri olmayabilir. Ancak önemli olan fikri olanların düşüncelerinin icraatlara yansıması değil mi? 

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de millete sorarak iş yapan uzun dönemde kazanır. Yapılan işler millete sorulmuş olsa, onların talepleri dikkate alınsa bugün yaşadığımız krizleri acaba yaşar mıydık? Meselâ, çevre ve ‘dere’lerle ilgili yapılan işler millete sorulmuş olsa, itirazlar dikkate alınsa afetler bu kadar yıkıcı olur muydu? Maalesef Türkiye’yi idare edenler çoğunlukla millete sormak yerine, ‘en iyisini biz biliriz’ mantığıyla hareket ediyorlar. Bunun faturasını da hep birlikte ödüyoruz.

İdareciler işlerini millete sormalı ve onları dinlemeli vesselâm.

Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu felaketler bize ders olmalı

    Çin'e niye sessiz?

    Süt üreticisi de zorda

    Bakan Koca: Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var

    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 14 ile yeni kısıtlamalar geliyor

    Hazır kuvvet ‘karar’la kurulamaz

    İsrail işgali bitmeden normalleşme olmaz

    Faiz yine çift hane eşiğinde

    Uzaktan eğitimin yol haritası açıklandı

    Ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirciye izin çıktı

    Kronik rahatsızlığı olan öğrencilerine uzaktan eğitim kolaylığı

    Giresun'daki arama çalışmaları devam ediyor

    TÜİK, internet kullanım oranlarını açıkladı

    BM: Turizmde 120 milyon kişi işsiz kalabilir

    Gazze'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

    "Saldırının cezası, ömür boyu sürmelidir"

    Brezilya, Hindistan ve Meksika'da son durum?

    Beşiktaş tur için PAOK karşısında

    Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Rant hırsı İlahî düzeni bozunca...
    Ahmet BATTAL

    Darbe yargılamaları ne durumda?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Karadeniz’de çırpınan dolar ve gaz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Pre Frontal Kortex” ve gençlik
    Faruk ÇAKIR

    Milleti dinleyen doğru yapar
    Süleyman KÖSMENE

    Kadere iman olmasaydı...
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ceninin hukuku
    Genel

    İstibdat ve taassuba karşı manevî cihad
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.