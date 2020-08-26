Milleti dinleyen doğru yapar

Herkesin bildiği üzere virüs salgını bütün dünyada eğitim sistemlerini etkiledi.

Okullar çoğu yerde erken kapandı ve yeni eğitim yılının ne zaman başlayacağı da tam belli değil. Çare olarak ‘uzaktan eğitim’ gündemde. Bunun da kendine mahsus avantajları ve mahzurları var. Belli seviyelerde olan öğrencilere bu yolla eğitim vermek kolay, ancak meselâ ‘uzaktan eğitim’ yoluyla okuma yazmayı öğretmek kolay değil. Elbette tek mesele okuma yazmayı bilmek ya da bilmemek de değil. Eğitim sistemiyle ilgili olarak çözülmesi icap eden yüzlerce mesele önümüzde duruyor.

Millî Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecine ilişkin veli, öğrenci, öğretmenlerin görüşlerini almak üzere “Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var” isimli yeni bir site açtığını duyurmuş. Uzaktan eğitime yönelik sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bilim insanlarıyla sürekli istişare halinde bulunduklarını vurgulayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin bu sürece çözüm geliştirme hızının yüksek olduğunu da ifade etmiş.

Yeni çalışmayı tanıtan Selçuk, şöyle demiş: “Sadece uzman ya da akademisyen görüşü almak değil; bunu velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin görüşleriyle desteklemek niyetindeyiz. Bundan faydalanabilmek için de ‘Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var’ isimli uygulamayı hayata geçirdik. Bir mikro site açtık. Her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri bunu değerlendirmek istiyoruz. Uzaktan eğitimi bir zorunluluk ya da zaruret olmanın ötesinde artık bundan sonra ‘yeni normal’in gereği biçiminde algılamamız söz konusu. Uzaktan eğitim salgından sonra da eğitim sistemimizin kalitesini arttırma noktasında araçlarımızdan bir tanesi olacaktır.” (AA, 24 Ağustos 2020)

Bu çalışmanın nasıl bir netice vereceğini şimdiden bilemeyiz. Ancak prensip olarak çözüm ararken veliler dahil herkese söz hakkı verilmesi önemlidir. “Akıl akıldan üstündür” tesbiti gereği mutlaka en iyi yol ve çözüm bu şekilde bulunabilir. Ancak millete söz hakkı vermek ya da fikirlerini merak etmek sadece ‘uzaktan eğitim’le sınırlı olmamalı. Millete sormak bir alışkanlık, temel kural ve sistemin parçası haline gelmeli. Bu cümleden olarak ders kitaplarının muhtevasının da millete sorulması icap etmez mi? Bir adım daha ileri gidip neredeyse her şeyi millete soran, onların taleplerine göre iş yapan bir sistem kurmak icap eder.

“Seçim yapıyoruz ya, yetmez mi?” diyenler olabilir. Elbette seçim de bir şekilde millete sormak anlamına gelir, ama 4 ya da 5 yılda bir defa sorup, ondan sonra milletin ne dediğini merak etmemek olur mu?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın attığı bu adım diğer bakanlıklara da örnek olmalı ve onlar da yaptıkları işleri uygun bir kanalla millete sormalıdır. Elbette her konuda herkesin bilgisi ve fikri olmayabilir. Ancak önemli olan fikri olanların düşüncelerinin icraatlara yansıması değil mi?

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de millete sorarak iş yapan uzun dönemde kazanır. Yapılan işler millete sorulmuş olsa, onların talepleri dikkate alınsa bugün yaşadığımız krizleri acaba yaşar mıydık? Meselâ, çevre ve ‘dere’lerle ilgili yapılan işler millete sorulmuş olsa, itirazlar dikkate alınsa afetler bu kadar yıkıcı olur muydu? Maalesef Türkiye’yi idare edenler çoğunlukla millete sormak yerine, ‘en iyisini biz biliriz’ mantığıyla hareket ediyorlar. Bunun faturasını da hep birlikte ödüyoruz.

İdareciler işlerini millete sormalı ve onları dinlemeli vesselâm.