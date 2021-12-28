Milleti faize boğmayın

Sürekli karşımıza çıkan bir gerçek var: İsimlerin değişmesiyle hakikat değişmez. Fakirliğe ‘zenginlik’ adı verilse insanlar zengin olur mu? Aynı şekilde ‘faiz’e başka isimler vererek onun ‘faiz’ olmasını ortadan kaldırmaz.

Türkiye ekonomik bir kriz yaşıyor ve idareciler de bu krizi aşmak için kendilerince ‘yeni’ yollar deniyorlar. Her kriz gibi içinde bulunduğumuz kriz de aşılır, ama bunun yolu sıkıntının kaynağını inkâr ve başka bir isimle anmak değil. Madem bir kriz var, bu krizi aşmak için de mutlaka yol vardır. Türkiye’yi idare edenler, bilinen ve netice vermiş olan yolları denemek yerine başka yollar denemek istiyor. Bunun için de milletin en hassas olması gereken ‘faiz’i başka isimlerle anarak millete kabul ettirmek istiyorlar.

Sosyal hayatın getirdiği bazı zorluklar sebebiyle faize bulaşmamak iyice zorlaşmış durumda. Fakat iyi niyetli idarecilere düşen, insanları faize dost etmek değil, mümkün olduğu kadar bulaştırmamak olmalı. Hele hele mütedeyyin STK ve vakıflar ile ‘kanaat önderleri’nin bu husustaki tavrı çok mühim. İnsanlara ikaz edilerek, mümkün olduğu kadar faiz ve şüpheli iş ve işlemlerden uzak durulması gerektiği anlatılmalı.

İdarecilerin şu an için yeni bir isimle insanları faiz batağına saplamak istediği anlaşılıyor. Bu hususta bazı fetvacılar da bulunmuş gibi. Ancak haklı olarak bu tavra itiraz edenler de var. Nihayetinde bankalar faizle çalışır ve o şekilde ayakta durur. Bu sistemden ne kadar uzak durulabilirse o kadar iyidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni isimlendirilen banka hesapları üzerine verdiği fetva idarecileri belki sevindirmemiştir, ama doğru olan milleti faizden uzak tutmaya çalışmaktır.

Haberlere göre, yeni açıkladığı “kur korumalı TL vadeli mevduat” sisteminin ardından “vadeli mevduatın haram olduğu” yönündeki fetvası gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni model için de “haram” fetvası vermiş. Yeni sistemin de “vadeli mevduata” ilişkin hükümlere tabi olduğunu, bu sistemde de faiz tahakkuk ettirildiğini belirten Din İşleri Yüksek Kurulu, “Sakıncalı, haram” demiş. (indyturk.com, 26 Aralık 2021)

Türkiye’yi idare edenler birkaç yönden hata ediyorlar. Önce, kendi başarısızlıklarını bir bakıma ‘dindarlığa’ fatura edilmesine yol açmış oluyorlar. Sonra da ‘dindar’ kimlikleriyle kendilerince ‘fetva’ vererek insanları ‘faiz’e teşvik etmiş oluyorlar. Yanlış üstüne yanlış olan bu tavır, uzun dönemde toplumda yeni sıkıntılara, bozulmalara ve hassasiyetlerin kaybolmasına yol açabilir.

Şu da var ki, devletin resmî ilahiyatçıları bu hususta ‘fetva’ vermiş olsaydı bile bu karara itiraz edilmeliydi. Faizle asıl mücadele devletteki israfı sona erdirmekle verilebilir. Türkiye, kazandığından daha az harcayan bir ülke olsa acaba faizler bu nispette yüksek olur muydu? Şaka gibi gelebilir, ama bazı gayr-ı müslim ülkelerde faiz çok düşük ve hatta eksi faiz uygulanıyor. Çünkü o ülkeler, kazandıklarından daha az para harcıyor ve başkalarından faizle borç almaya ihtiyaç duymuyorlar. Türkiye bunu yapamaz mı? Kolay olmamakla beraber, ciddî bir tasarruf tedbiriyle bunu yapabilir ve yapmalıdır.

Faize ve faizcilere verilen paralarla nelerin yapılabileceği iyi hesaplanmalı. Milletin faiz batağına sürüklenmesi, teşvik edilmesi ve ‘faiz’e başka isimler vermek suretiyle ‘iyi’ gösterilmesi çok yanlış. İdareciler yarını beklemeden bu hatadan geri adım atmalı vesselâm.