Milleti küstüren sistem

Bilhassa gençlerin umutlarının kırıldığı ve imkânı olanın yurt dışına çıkmak isteğini uzmanlarca da ifade ediliyor.

Yapılan araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. “Z kuşağı” olarak ifade edilen günümüz gençlerin ‘kriz dönemi’nde doğmuş ve büyümüş olması onların geleceğe yönelik umutlarını kırdığı da yapılan tespitler arasında.

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) yaptığı bir araştırmaya göre, iktidarı destekleyen seçmenler de (yaklaşık yüzde 50’si) imkân olsa yurtdışında yaşamak istiyor. Bir başka dikkat çeken nokta ise “Hayatınızın geri kalan kısmını yurtdışında geçirme imkânınız olsa, gider misiniz?” sorusuna yüzde 54,9’luk bir çoğunluk “Evet” cevabını vermiş.

SODEV Başkanı Rasim Şişman, “Toplumsal barışın yüksek olduğu ülkeler tercih ediliyor” demiş. Bu konu Türkiye’nin her zaman için gündeminde olan bir mesele. İmkânı olup da yaşama ve çalışma için yurt dışına çıkmak isteyenler, normal zamanda kızdığımız “Avrupa” ülkelerini tercih etmiyor mu? İktidarın şu an için ‘dost’luk geliştirdiği Avrasya ülkelerini tercih eden var mı? Bu tablo, Türkiye’nin “hak, hukuk ve adalet” meselesini halletmesi ve bu noktalarda Avrupa seviyesine çıkması gerektiğini göstermiş olmuyor mu?

Yine araştırmaya göre yurtdışına çıkılması halinde en çok tercih edilen ülkeler arasında yaklaşık 3 buçuk milyon Türk’ün yaşadığı Almanya yüzde 15,7 ile ilk sırada görünüyor. Almanya’yı ABD, İsviçre, Kanada, İngiltere ve Norveç takip ediyor.

SODEV Başkanı Şişman şu tespiti de yapmış: “İfade özgürlüğü konusunda siyasi düşüncelerini dillendirirken kendisini özgür hissetmeyenlerin olduğu bir Türkiye tablosu var. Türkiye genelinde yüzde 57,6’lik bir kesim kendisini özgür hissetmiyor.” (sodev.org.tr, 4 Mayıs 2023)

Millet ekseriyetin kendisini ‘hür’ hissetmediği bir idarenin Türkiye’yi iyi yönetmesi mümkün olabilir mi? Türkiye’yi idare edenlere destek verenler dahi ‘ifade özgürlüğü sıkıntısı’ yaşıyor. Elbette ekonomik sıkıntılar çok önde. Fakat Türkiye’nin tek sıkıntısı ekonomi değil. Daha doğrusu ekonomik sıkıntının temelinde de de hak, hukuk ve adalat sahasındaki sıkıntılar vardır. Milleti küstüren bu sistemin değişmesi gerekmez mi?

Türkiye’nin önündeki problemleri masaya yatırmakta gecikmemek icap eder. Devlet ile milletin barışması için atılacak adımlar hemen atılmalı. Hak, hukuk ve adalet sistemi işler hale gelir ve küstüğü için başka ülkelere göç eden yetişmiş insanlarımız Türkiye’ye döndürülebilse bu yolla “Büyük Türkiye” tesis edilmiş olmaz mı?

Türkiye’yi idare edenler önce millet ile, sonra bölge ülkeleri ile ve en sonunda da dünya ile barışık olmalı. Barış asıl olduğuna göre bu yönde gayret göstermek gerekir. Dünya ülkeleri ile barış içinde olsak; “İslam dünyası”nın sıkıntılarına da çare bulmuş olmaz mıyız?