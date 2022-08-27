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27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Milleti üzen liste

Faruk ÇAKIR
27 Ağustos 2022, Cumartesi
Milletimiz hedefi, ‘Büyük Türkiye’de yaşamak olduğu halde; idarecilerin yaptıkları hatalar sebebiyle maalesef bu hedefe ulaşabilmiş değiliz. Ekonomik ve siyasi ‘tablo’lar Türkiye’nin iyi noktalara doğru gitmediğini gösteriyor.

Elbette her şeye ekonomi penceresinden bakmak doğru değildir. Fakat, ülkemizdeki ‘başka pencereler’ de cezbedici değil ki! Ekonomi iyi değilken, dış politika, eğitim, sağlık, tarım ve diğer konularda arzu edilen seviyelerde olduğumuzu kim söyleyebilir?

Milleti üzen başka bir tablo daha var. Haberlere göre ülkemiz, son 10 yılda ‘Dünya Refah Ligi’nde 27 sıralık düşüş yaşamış. Yani neredeyse her yıl 3 basamak birden düşmüş, gerilemiş ya da başka ülkeler Türkiye’nin önüne geçmiş. Daha da üzücü olan, iç savaşın yaşandığı Libya ve Suriye ile ekonomik krizdeki Lübnan’dan daha fazla bir refah kaybının olması. 

“Hayır, ülkemizde refah kaybı yok” diyen idareci ve siyasetçi çıkabilir mi? Yüzde 10’larda olan enflasyonun resmi rakamlara göre dahi yüzde 80’i aştığı bir yerde refah kaybı olmaz mı? Elbette belli bir kesim ‘yeni refah seviyeleri’ne yükselmiş olabilir. Fakat esas olan milletin çoğunluğunun refah seviyesi değil mi? İdareciler bir kişiyi ya da bir kişiyi ‘daha iyi refah seviyesi’ne çıkarmış olabilirler. Peki, 80 milyonun refah seviyesi ne durumda?

İlgili habere göre ‘Dünya Refah Ligi’nde 2011’den bugüne en büyük kayba uğrayan ilk 2 ülkeden biri olduğu belirtilen Türkiye, dünyanın en refah içinde yaşanan ülkeleri sıralamasında Botsvana, Sri Lanka ve Kırgızistan’ın da gerisine düşmüş. 12 temel alanda 300 indikatör incelenerek hazırlanan endeks tüm dünyada siyasetçilerin toplumlara sözünü verdiği refahın ne seviyede olduğunu bağımsız şekilde ortaya koymayı hedefliyormuş. 

Peki, listenin zirvesinde kimler var? Danimarka, İsveç ve Norveç’in ‘en refah yaşanan’ ilk üç ülke olarak sıralandığı listede Almanya 9’uncu, İngiltere 13’üncü, Japonya 19’uncu, ABD ise 20’nci sırada. Bu ülkelerin sıralamadaki yerleri 10 yıl önceyle hemen hemen aynı. Türkiye’nin ise son 10 yılda her yıl biraz daha düşerek listenin düşük refahlı ülkeleri belirten ‘sarı’ bölgesine gerilediği görülmüş.

İdarecilerimizin pek çok defa kınadığı ve eleştirdiği ‘yabancı ülkeler’in ‘refah listesi’nde yerini korumuş olması ve bizim gerilere düşmemiz acaba onları hiç ilgilendirmiyor mu?

Siyasetçi ve idarecileri bilemeyiz, ama bu listeler milletimizi cidden üzüyor ve hayıflandırıyor bilinsin.

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