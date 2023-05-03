Milleti yanıltmayın!

Türkiye’yi idare edenlerin milleti yanıltmaktan zevk aldığını söylemek her halde yanlış olmaz.

Abartılı sözler, tutulmayacağını kendilerinin de bildikleri vaatlerde bulunmak yapılan yanlışların başında geliyor. Yanlışlara ilk günden itiraz edenler ise derdini anlatana kadar iş işten geçmiş, milleti yanıltanlar Harem’i aşmış oluyor.

İnsanoğlu ‘unutma’ hastalığına yakalanmış vaziyettedir. Dolayısı ile idarecilerin milleti yanıltmak için başvurduğu yolları da unutuyor. Mesela, bir zamanlar “TL simge yarışması” yapılmıştı ve kazanan ‘simge’ üzerinden TL için yeni bir dönem açıldığı söylenmişti.

29 Şubat 2012 tarihli haberde konu ile ilgili olarak özetle şunlar söylenmiş: “Merkez Bankası tarafından düzenlenen TL Simge Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Yarışma takvimi içinde 8362 adet başvuru yapıldı. Finale 7 tasarım kaldı. 7 simge arasından birinci seçildi. Simge TL’nin güvenli liman haline geldiğini gösteriyor.”

“(O dönemdeki) Başbakan Erdoğan da yaptığı konuşmada şunları söyledi: TL için simge belirleme yarışmasına katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederim. Cezaevlerinden bile yarışmaya katılanların olması ülkemizde vatandaşların ne denli bir duyarlılık içinde olduğunu göstermesi bakımından önemli. 1 Ocak 2005’te altı sıfırı atılmış YTL’yi tedavüle sürdük. 1 Ocak 2009’da da yeni ibaresi atılmış TL tedavüle girdi. Artık TL’yi hem ulusal, hem uluslararası piyasalarda güçlü, itibarlı para birimi olarak kullanmaya başladık. (...) Paranın itibarı, ülkenin itibarıdır. Bir dönem bol sıfırlı paralar alay konusu yapıldı. Kim milyoner olmak ister diye komedi programları yaptılar. Ülkemize gelen turistler şaşkınlık yaşadılar. Kendisine 50 milyon lira trafik cezası kesilen turistin bayıldığı haberi gazetelerde yer aldı. (...) 1 milyona tuvalete giriyorduk. Şu anki paramız itibarı temsil ediyor. Döviz bürolarını hatırlayın. Paramızın değeri yoktu, maaşı alan döviz bürosuna koşuyordu. O döviz bürolarının neredeyse tamamına yakını kapandı. Bugün de TL’ye yeni bir simge kazandırıyoruz. Simgenin bir çıpaya benzemesi paranın kıymet saklama aracı olarak güvenli liman olduğunu vurguluyor. Bilgisayarlarda artık bu simgenin olduğu tuşlar olacak. Yıl boyunca simgeyi tanıtacak etkinlikler devam edecek. Paramıza yeniden itibar kazandırılması, bir ülkenin yeniden uyanması ve ‘ben de varım’ diyerek öne çıkmasıdır.” (ntv.com.tr)

Basit bir misal, ama ‘yanıltma’ya bir delil. Tamam TL’nin bir simgeye kavuşması için yarışma açılması ve bunun tanıtılması işin gereği. Fakat paranın itibarını sadece ‘simge’ye bağlayıp, “Bakın biz paramıza bir simge bile tespit ettik” demenin makul bir izahı olabilir mi? Hatırlayanlar olacaktır, o günlerde bazı TV kanallarında bu konuda ‘tartışma programları’ bile yapılmış ve “TL simgesi”nin ne kadar önemli bir mesel olduğu millete anlatılmıştı.

Peki, aradan geçen 11 bir yıl sonra milletin yanıltıldığı ve oyalandığı çok daha net anlaşılmıyor mu? Aynı mesele, “2023 hedefleri” için de geçerli değil mi? O hedeflerin tutmayacağı ilk günden beri belli değil miydi?