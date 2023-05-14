Milletin mesajı

Seçim sandıkları her zaman başta siyasetçiler olmak üzere bütün idarecilere mesaj vermiştir ve vermeye de devam edecek.

Bugün de yine önemli bir seçim günü. 14 Mayıs 2023 seçim günü olarak ilan edilmişti ve siyasi partiler aylardan beri bu gün için sözlerini söyledi ve projeleriyle vatandaşın önüne çıktı. Ardık karar vatandaşın...

Tabii ki Türkiye’de ilk defa seçim yapılmıyor. Özellikle 1950’den sonra yapılan seçimler her zaman için mesajlarla dolu olmuştur. 1950 seçimlerin bir özelliği de ilk defa “gizli oy, açık tasnif ve sayım” yapılmış olmasıdır. Dolayısı ile oyların gizli olarak verilmediği ve sayımın da açık ve şeffaf olmadığı bir seçimi gerçek anlamda bir seçim olarak kabul etmek de mümkün değildir. 1950 öncesi yapılan seçimler bu bakımdan ‘hakiki bir seçim’ ve milletin tercihi olarak görülemez. Düşünün ki ‘gizli oy ve açık sayım’a geçmek bile bir dönem için en önemli adım olmuştur. Yani, bunun tersi olan ‘açık oy, gizli sayım’ı kabul eden, tasdik eden ve savunan siyasetçiler ve bekli de ‘aydın’lar olmuştur. Bugün için akla çok uzak görülse de, Türkiye böyle dönemlerden ders ala ala bu günlere gelmiştir. Oyların gizli olarak sayıldığı, şeffaflığın olmadığı bir sistemde milletin tercihlerinin yansıması mümkün olabilir mi?

Siyasi partiler için en önemli meselelerden biri de sandıktan çıkan mesajlara saygı ve aynı zamanda milletin verdiği mesajları doğru okuyabilmektir. Hangi siyasi parti olursa olsun, sandıktan çıkan mesajları doğru okumaz ve hele hele o mesajlara saygı duymazsa uzun dönemle mutlaka kaybedenler arasında yer alır. Siyaset zaten millete kızmayı ve küsmeyi kaldırmaz. Önemli olan, meseleleri millete doğru şekilde anlatmak, onları ikna etmektir. Bunu yapamayan siyasi partiler bir bakıma derslerine iyi çalışmamışlar demektir. Türkiye tarihi şahittir ki, hangi siyasi parti sandıktan çıkan tabloyu doğru okumuş ve ona göre yeni adımlar atmışsa mutlaka uzun dönemde kazanan olmuştur. Bunun aksini yapan, millete küsen, kabahati kendisinde değil de oy verenlerde bulan partiler bir dönek iktidar olsa bile sonraki dönemlerde iktidardan düşmüş ve baraj altında kalıp adları dahi unutulmuştur.

Elbette sandıklardan çıkan mesajları okumak da öyle kolay değil. Milletin tercihlerinin iyi tahlil edilmesinde fayda vardır. Bazen olur ki millet ürkütülür ve ona göre tercihler ortaya koyabilir. Geçmiş darbe dönemlerinde böyle tablolara da rastlanmıştır. Mesela 12 Eylül darbesine imza atanlar; hazırladıkları anayasanın çoğunlukla kabul edilmiş olmasından yola çıkarak siyasette de başarılı olacakların düşünmüşlerdi. Hatta siyasi hayatı bu şekilde kendilerince düzene koymak istediler. Ona uygun partiler kurup milletin önüne çıktılar. Millet ise hür iradesini kullanarak onların planlarını bozdu ve sonraki seçimlerde darbecilerden beslenen partiler tasfiye oldu.

Netice itibarıyla Türkiye seçimler noktasında tecrübeye sahiptir. Sandıklardan milletimiz için hayırlı neticelerin çıkmasını temenni ediyoruz.

