Millî eğitime bakmak

Cehalet, en büyük düşmanlarımızın arasında olduğuna göre bu düşmanı mağlûp edebilmek için kaliteli eğitimden başka çaremiz de yoktur.

Dolayısıyla eğitim konusunu her gün konuşsak, daha iyi hale getirmek için planlar yapsak yine de fazla sayılmaz.

Uzun süreden beri değişiklik olacağı konuşulan Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev değişimi yaşandı. Ziya Selçuk istifa etti ya da affını istedi. Yerine şimdiye kadar yardımcılığını yapan Mahmut Özer tayin edildi.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra temennimiz Millî Eğitim Bakanlığı’nda iyi işlerin yapılmasıdır. Yapılır mı yapılmaz mı onu zaman gösterir ve millet karar verir. Şunu hemen hatırlamak gerekir ki, Türkiye’yi idare edenler de eğitim konusunda başarılı olmadıkları çok defa ifade ve itiraf ettiler. Başka konularda başarısızlığını kabul ve itiraf etmeyenlerin bu konuda başarısızlığı kabul etmeleri de ayrıca dikkat çekici.

Görevi devreden eski Bakan Ziya Selçuk, görev başındayken isabetli tesbitler yapmış umut vermişti. Bu vaad ve projelerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini kamuoyu karar verir. Tabiî ki virüs salgını da eğitim sisteminin aksamasına sebep oldu ve beklenmeyen bir durumdu. Bütün bunlar değerlendirildiğinde arzu edilen seviyede bir eğitim sistemine kavuşamadığımız her halde inkâr edilemez. Görevi devreden bakan Ziya Selçuk’un daha önce aktarmış olduğumuz bazı doğru tesbitlerini bundan sonra gerçekleştirilmesi umut ve temennisiyle bütün idarecilere hatırlatmakta fayda var. Ziya Selçuk görev başındayken şu mesajları vermişti:

“Eğitimdeki temel hedefimiz, çocuğu bütünsel olarak yetiştirmek. Yani insan üç ayaklı bir varlık; duygusu, düşüncesi ve fiziksel bedeni yani eylemi var. Duygu, düşünce ve eylemi bütünleştirmeyen bir eğitim bir çocuğun tabiatına hürmetsizliktir. Eğer tek yönlü yaparsanız yani sadece soru çözdürürseniz çocuğun bir uzvu aşırı büyür, birisi cüce kalır.” (aa, 22 Mart 2019)

(2018-2019 eğitim öğretim yılı Eylül dönemi meslekî çalışma programı kapsamında öğretmenlere hitap ederken): “Öğretmenin omuzlarında yükselmeyen sistemin tarihte yeri yok. Millî Eğitim Bakanı olduğum kadar sizin meslektaşınızım, içinizden biriyim. Biz Batıyız, Kuzeyiz, Güneyiz, Doğuyuz. Dört cepheye birden bakması gereken insanlarız. İyi eğitimi büyük binalar değil, iyi insanlar veriyor. Öğretmenlik çocuklara bir şey öğretmek değil, öğretmenin kendi olgunlaşma yolculuğu ve yolcunun kendisi de çocuklar değil, esasen öğretmendir.

“Çocuklarımızı çift kanatlı yetiştireceğiz. Bunlardan biri bilim, öbürü erdem, ahlâk. Bir işi yaparken nasıl yapacağımızı tekrar tekrar düşünmek zorundayız. Öğretmenlerin daha iyi yetişmiş bireyler olarak sistemimize girmesini sağlamak için büyük çaplı öğretmen eğitimi projeleri başlatacağız. (...) Çocuğa gülümsemenin, merhametin adı aslında sanattır. 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmenimiz yok. Bunlar mevzuattaki rakamlar. Biz hepimiz öğrenme yolculuğundayız.

“Bilgiden üretime dönen bir eğitime ihtiyacımız var. Bilgimiz gerçekten fazla, ancak bunun görgüye dönüşmesinde sıkıntılar yaşıyoruz. Devasa bir sistemde bu değişiklik, dönüşüm nasıl olacak? Elbette kolay olmayacak. 150 ülkeden daha fazla sayıda öğrenci sayımız var. Hakkını verdiğimizde bu büyük bir nimet, veremediğimizde de büyük bir külfetin işareti. Alacağımız her kararı paylaştığımızda tartışma ihtiyacımız var.” (www.hurriyet.com.tr, 3 Eylül 2018)

Bu mesajların ne ölçüde gerçekleştirildiğine kamuoyu karar versin.