Milyarderlere çağrı

Her şey para değil, ama bazı işleri para ile yapmak mümkün.

Meselâ, dünyanın değişik ülkelerinde fakirlik var ve bu durum bütün dünyanın dengesini de bozuyor. Elbette fakir olmayan ülke yok, ancak bazı ülkelerde hem bu sayı çok fazla hem de fakirler çok fakir.

Şunu da unutmamak lâzım ki ‘fakirlik’ Bediüzzaman’ın ifadesiyle ‘üç büyük düşman’ arasında yer alır. Yani, fakirliği hafife almak, “Ne var fakir insanlar varsa?” diyerek fakirlerin halini umursamamak normal bir davranış değil. Bilhassa hür dünya, fakirliği mutlak surette mağlûp etmeli ki dünya huzur ve barışa kavuşabilsin.

Fakirliği mağlûp etmek için de her türden dolar milyarderine büyük iş düşüyor. Elbette fakir ve fukaraya yardım etmek için milyarder olmak gerekmiyor. Ancak onbin normal gelirlinin yapacağı bir yardımı, tek başına bir milyarder yapabilir. Mesele, bu yardımı yapabilecek milyarderleri bulmak ve onları ikna etmekte düğümleniyor.

Bu noktata, 2020 yılında Nobel Barış Ödülü’ne lâyık görülen Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley’in çağrısı önemli. Beasley, insanlığın 2. Dünya Savaşı’ndan beri en büyük felâketlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, milyarderlere açlıkla mücadelede milyonlarca hayatı kurtarmak için yardımlarını arttırmaları çağrısında bulunmuş. Habere göre Beasley, başında olduğu WFP’nin Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında milyarderlere kısaca ‘Kesenin, cüzdanın ağzını açın’ anlamına gelen önemli bir çağrıda bulunmuş.

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğuna ve sadece ABD’de 3 ya da 4 milyarderin mal varlığının toplamının trilyonu geçtiğine dikkati çeken Beasley, “Verileri kurumsal kâr için manipüle eden teknoloji devleri, neden bu verileri bir kısmını hayat kurtarmak için kullanmıyor” diye sormuş. Beasley, “Şu an milyarderlere sesleniyorum. Lütfen yardım edin, insanlığın bu yardıma ihtiyacı var, bu tek seferlik bir talep. Dünya bir dönüm noktasında ve milyarderlerin insanlığa yardımlarını arttırmasına ihtiyacımız var. Trilyon dolarları olan milyarderler, umursuyor gibi davranmayın, umursayın. (...) Milyonlarca insanî kurtarmak için bir birkaç milyar dolara ihtiyacımız var” diye seslenmiş. (AA, 16 Ekim 2020)

Şaka gibi gelebilir, ama dünyadaki açlığı, fakirliği ortadan kaldırmak 3 ya da 5 ‘büyük zengin’in insafa gelmesine bağlı. Meselâ 5 büyük zengin 10’ar milyar doları bu iş için bağışlasa, dünyadaki fakirlik büyük ölçüde sona erebilir.

Peki bu mümkün mü? Çok kolay olmasa da insaf ehli zenginler ikna edilebilir ve mümkün. Bunun için itibarlı idareciler devreye girmeli ve bu hayırlı ve sevaplı iş mutlaka yapılmalı. Elbette bu işi zengin kişiler değil, zengin ülkeler de yapabilir, ama mesele ‘Haydi, eller taşın altına’ demekte.

Yapılabilir, yapılmalı ve inşallah yapılacak. Fakirlik, cehalet ve ihtilâf dünyadan kovulacak ve insanlık inşallah huzura kavuşacak. Ha bugün ha yarın, ama Allah’ın izniyle bir gün mutlaka...