"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Milyarderlere çağrı

Faruk ÇAKIR
20 Ekim 2020, Salı
Her şey para değil, ama bazı işleri para ile yapmak mümkün.

Meselâ, dünyanın değişik ülkelerinde fakirlik var ve bu durum bütün dünyanın dengesini de bozuyor. Elbette fakir olmayan ülke yok, ancak bazı ülkelerde hem bu sayı çok fazla hem de fakirler çok fakir. 

Şunu da unutmamak lâzım ki ‘fakirlik’ Bediüzzaman’ın ifadesiyle ‘üç büyük düşman’ arasında yer alır. Yani, fakirliği hafife almak, “Ne var fakir insanlar varsa?” diyerek fakirlerin halini umursamamak normal bir davranış değil. Bilhassa hür dünya, fakirliği mutlak surette mağlûp etmeli ki dünya huzur ve barışa kavuşabilsin.

Fakirliği mağlûp etmek için de her türden dolar milyarderine büyük iş düşüyor. Elbette fakir ve fukaraya yardım etmek için milyarder olmak gerekmiyor. Ancak onbin normal gelirlinin yapacağı bir yardımı, tek başına bir milyarder yapabilir. Mesele, bu yardımı yapabilecek milyarderleri bulmak ve onları ikna etmekte düğümleniyor.

Bu noktata, 2020 yılında Nobel Barış Ödülü’ne lâyık görülen Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley’in çağrısı önemli. Beasley, insanlığın 2. Dünya Savaşı’ndan beri en büyük felâketlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, milyarderlere açlıkla mücadelede milyonlarca hayatı kurtarmak için yardımlarını arttırmaları çağrısında bulunmuş. Habere göre Beasley, başında olduğu WFP’nin Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında milyarderlere kısaca ‘Kesenin, cüzdanın ağzını açın’ anlamına gelen önemli bir çağrıda bulunmuş.

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğuna ve sadece ABD’de 3 ya da 4 milyarderin mal varlığının toplamının trilyonu geçtiğine dikkati çeken Beasley, “Verileri kurumsal kâr için manipüle eden teknoloji devleri, neden bu verileri bir kısmını hayat kurtarmak için kullanmıyor” diye sormuş. Beasley, “Şu an milyarderlere sesleniyorum. Lütfen yardım edin, insanlığın bu yardıma ihtiyacı var, bu tek seferlik bir talep. Dünya bir dönüm noktasında ve milyarderlerin insanlığa yardımlarını arttırmasına ihtiyacımız var. Trilyon dolarları olan milyarderler, umursuyor gibi davranmayın, umursayın. (...) Milyonlarca insanî kurtarmak için bir birkaç milyar dolara ihtiyacımız var” diye seslenmiş. (AA, 16 Ekim 2020)

Şaka gibi gelebilir, ama dünyadaki açlığı, fakirliği ortadan kaldırmak 3 ya da 5 ‘büyük zengin’in insafa gelmesine bağlı. Meselâ 5 büyük zengin 10’ar milyar doları bu iş için bağışlasa, dünyadaki fakirlik büyük ölçüde sona erebilir. 

Peki bu mümkün mü? Çok kolay olmasa da insaf ehli zenginler ikna edilebilir ve mümkün. Bunun için itibarlı idareciler devreye girmeli ve bu hayırlı ve sevaplı iş mutlaka yapılmalı. Elbette bu işi zengin kişiler değil, zengin ülkeler de yapabilir, ama mesele ‘Haydi, eller taşın altına’ demekte. 

Yapılabilir, yapılmalı ve inşallah yapılacak. Fakirlik, cehalet ve ihtilâf dünyadan kovulacak ve insanlık inşallah huzura kavuşacak. Ha bugün ha yarın, ama Allah’ın izniyle bir gün mutlaka...

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ı unuttunuz

    '3 Kasım'a doğru ABD'de anketlerde son durum?

    İsrail, AB’nin yaptığı binaları da yıkıyor

    DSÖ Genel Direktörü: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek

    Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte neler yaşandı?

    Hâlâ, darbe anayasasının utancıyla yaşıyoruz

    Alanyaspor yükselişini sürdürürken, Galatasaray'da kötü gidiş devam ediyor

    ‘Maske değişimi’ tehlikeli

    Esnaf yüz yüze eğitimden umduğunu bulamadı

    Kıdem tazminatı parça parça uçuyor

    Bakan Koca'dan ağır hasta sayısı uyarısı

    ABD'de son 24 saatte 437 ölüm ve 42 bin yeni vaka!

    Ermenistan'ın saldırılarında 61 sivil vefat etti, 282 sivil yaralandı

    Tatar mazbatasını aldı

    Aliya İzetbegoviç dualarla yad ediliyor

    Uzaktan eğitimde teknoloji bağımlılığına dikkat

    500 milyarlık borca yapılandırma

    Dev bütçesiyle dikkat çeken Devler Ligi başlıyor

    Vaka sayısının 1,5 milyona yaklaştığı Rusya'da son durum?

    Ermenistan, sivilleri vurmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçim kabile devletlerinde mi olur?
    Genel

    ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ı unuttunuz
    Cevher İLHAN

    “Oyun içinde oyun”a karşı…
    Ahmet BATTAL

    Hey özgürlük
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntacıların NATO-Yunan gafleti
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberlerin teknolojik mesajları
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (3)
    Risale-i Nur'dan

    Merakı, zevki, şevki, fânî şeylerde telef etmemeli
    Nejat EREN

    Sorgulamak veya nefis muhasebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.