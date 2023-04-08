Moskova’da iftar

Ramazan ayının ilk gününden itibaren yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda “güzel haber”ler geldi ve gelmeye de devam ediyor. Öyle ki, bu “güzel haber”leri takip edip duyurmak bile zor hale geldi.

Avrupa, Amerika ve dünyanın değişik ülkelerindeki kiliselerde ve meydanlarda iftar yemekleri düzenlendi, dualar ve Kur’an’lar okundu. Bu iftar davetleri vesile edilerek insanlara İslamiyet anlatıldı. Bu konuda çok sayıda haber duyuydu ve görüldü. Bu anlamda bir güzel haber de Rusya’dan geldi. Habere göre Rusya’nın başşehri Moskova’da “Türkiye Akşamı” adı altında iftar programı düzenlenmiş.

Haberde şu bilgiler var: Zafer Parkı’ndaki Anıt Camisi önünde her yıl geleneksel olarak kurulan iftar çadırındaki programa (...) çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı katıldı. (Türkiye) Büyükelçilik himayesinde Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda hazırlanan iftar programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. (...) Programda, Rusya’daki Müslüman çocuklar Türkiye’deki depremzedeler için dua etti. Ayrıca Türkiye ve İslam dini hakkında mini bilgi yarışması yapıldı.

(Bu sene) Ramazan ayının depremde kaybedenlerin anılarıyla beraber biraz daha farklı geçtiğine dikkati çeken Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, “Bu yıl yaşanan hüznümüzün yanında aslında sevindirici bir taraf da, ülkemize dünyanın dört bir yanından gelen yardımlarla gösterilen dayanışma oldu. Özellikle Rusya Federasyonu ülkemize yardıma koşan ülkelerin en başında gelmektedir” ifadelerini kullandı. Samsar, depremde büyük bir yardım ve dayanışma gösterdiği için Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresine de ayrıca teşekkür etti. (AA, 5 Nisan 2023)

Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi Rusya’da bir değişim dikkat çekiyor. Bilhassa bayram namazlarında cemaatin camileri doldurduğunu ve hatta kalabalığın caddelere taştığına şahit olunuyor. Aynı şekilde Moskova’nın merkezinde bir iftar programı düzenlenmesi, orada Kur’an okuması ve dolayısı ile İslamın anlatılması her halde “Rus da dinsiz kalamaz” müjdesinin adım adım tahakkukuna işarettir.

Esasında bütün mesele “İslamın doğru şekilde” insanlara anlatılmasında düğümleniyor. Fıtrat dini olan İslam doğru şekilde yaşansa, gösterilse ve anlatılsa; insanların çoğunun bu hak dini kabul edeceğine hadiseler şahittir. O halde bu mesele Müslümanların değişmez gündem maddeleri arasında yer almalı.

Ramazan ayının manevi ikliminin sadece İslam ülkelerini değil, bütün dünya ülkelerini sarmasını temenni edelim. Müjdeli haberlerin katlanarak artması için de fiili ve kavli duaları unutmamak lazım. Müjdeli haberlerin gündemi belirlediği günlere kavuşmak duasıyla...