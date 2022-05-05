Müjdelerle dolu bayram

Bu yılki Ramazan bayramı da yine müjdeli haberlerle süslendi.

Gerek ülkemizde ve gerekse dünyanın çeşitli bölgelerinde milyonlarca Müslüman bayram namazı için camileri doldurdu. Şükürler olsun ki her geçen yıl bu müjdeli haberleri sayısında artış oluyor.

Bununla birlikte İslam dünyasının temel dertleri elbette sona ermiş değildir. Yine pek çok ülkede Müslümanlar savaşlarla, kargaşalarla ve çeşitli baskılarla karşı karşıya. Duyulan müjdeli haberler; Filistin’de, Doğ Türkistan’da, Myanmar’da, Suriye’de ya da her hangi bir ülkedeki Müslümanların dertlerinin üzerini örtemez ve yine hiç kimse bu dertleri görmezden gelemez. İnşallah bu müjdeler, sadece bayram haberleriyle sınırlı kalmaz ve dünyadaki bütün Müslümanlar hürriyetlerine da kavuşur.

Ramazan Bayramıyla ilgili olarak paylaşılan çarpıcı görüntülerden biri Rusya’dan geldi. Rusya’daki Müslümanlar bayram namazı için camileri değil, sokak, cadde ve neredeyse mahalleleri doldurmuşlar. Paylaşılan bir mesajda, Moskova Müslümanlarının cadde ve sokaklarda bayram namazı kıldığına dikkat çekilmiş ve “Moskova’da cami eksikliği sorunu çözülmedi. Tüm büyükşehir için sadece 4 cami var. Bu arada Müslüman halklar Rusya’nın yerli vatandaşlarıdır ve kanunen diğer ülke vatandaşlarıyla eşit haklara sahiptir” denilmiş.

Demek ki Moskova’da yeni camilere ihtiyaç var. Acaba, Rus idareciler bu hususta ne düşünür? Müslümanlar da Rusya’nın yerli vatandaşları olduğuna göre, şehirdeki 4 cami ihtiyacı karşılamıyorsa yeni camiler yapılması planlanıyor mu?

Hatırlanacağı üzere bilhassa 1980 öncesi meydanlarda, “Komünisteler Moskova’ya” diye sloganlar atılırdı. Artık bu slogan hükmünü kaybetmiş gibi duruyor. Çünkü Moskova’da da Müslümanlar ve mevcut camiler namaz kılmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamıyor.

Dünyanın her yerinden güzel haberler geldi, ama bu güzeller içinde İngiltere’den gelen haber de dikkat çekici. Habere göre İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden biri olan “Blackburn Rovers” bayram namazı için stadının kapılarını Müslümanlar için açtı. Bir dönem Tugay Kerimoğlu’nun da formasını giydiği İngiltere kulüplerinden olan Blackburn Rovers’ın stadında yaklaşık binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını kıldı. Blackburn temsilcisi, “Blackburn Rovers’taki herkesin bayramı kutlu olsun. Bu sabah Rovers, İngiltere’deki Ramazan Bayramı için kapılarını açan ilk kulüp oldu” ifadelerini paylaşmış. (yeniasya.com.tr, 3 Mayıs 2022)

Amerika’dan da güzel bir Ramazan Bayramı haberi hatırlatalım: Frisco Texas ve çevresindeki Müslümanlar, bayram namazında caminin küçük gelmesi üzerine bir kaç yıldır Hyatt Regency Otelinin büyük konferans salonunu bayram namazlarını eda etmek için kiralıyormuş. Ancak bu sene orası da yetersiz kalmış. Bu sebeple, bayram sabahı aralıklarla 3 ayrı cemaat halinde bayram namaz kılınmış.

Bin şükür olsun ve inşallah bu müjdeli haberler sadece bayram günleriyle sınırlı kalmasın. Amin.