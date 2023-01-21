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21 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Mülteci meselesi

Faruk ÇAKIR
21 Ocak 2023, Cumartesi
2023 yılına geldik ve azalması beklendiği halde artan bir ‘mülteci’ sayısı ile karşı karşıyayız.

Milyonlarca insan bir şekilde yerinden yurdundan ediliyor ve çıkan çatışmalarda en nihayetinde silah tüccarları kazanıyor. Hani, yıllar önce Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM) kurulmuş ve dünya barışı sağlanacaktı?

Mülteci krizi yaşayan ülkeler Lübnan’da bir araya gelmiş ve mülteci kriziyle ilgili çözüm tekliflerini tartışmışlar. Konu ile ilgili ‘basın bülteni’ne göre, ülke temsilcileri ‘güvenli geri dönüşün formülü’ üzerinde durmuşlar.

Toplantı daveti Lübnan Cumhurbaşkanından gelmiş. Toplantıya Lübnan, Macaristan, Türkiye, Rusya, Çin, Katar ve Avusturya’dan ‘yetkililer’ katılmış. 

“Kimseyi Geride Bırakma” başlıklı konferansta konuşan Lübnan Cumhurbaşkanı, konuşma sırasında, mültecilerin ülkede misafir olarak kalma veya ülkelerine dönme haklarından feragat etmeme kararı aldıklarını belirtmiş.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı da mültecilerin yerinden edilmesinin yönetilmemesi, bunun yerine tamamen durdurulması gerektiğini söylemiş ve şöyle demiş: “Yerinden edilme, ev sahibi ülke ve kaynakları için ciddi bir kayıp ama ne yazık ki yerinden edilmeyi önleyecek politikaları devreye sokan Avrupa ve bu nedenle sessiz çoğunluk üzerinde güçlü bir baskı var.”

Türkiye’yi temsilen programa katılan İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı, hem Lübnan’ın hem de Türkiye’nin Suriyeli mülteci krizinden büyük zarar gördüğünü ve bunlara en çok Lübnan’ın ev sahipliği yaptığını söylemiş. Aynı şekilde geri dönüşün uluslararası yasalara uygun olması gerektiğini, diğer yandan mültecilerin geri dönüşünün uluslararası toplum, özellikle de diğer krizlere yoğunlaşan bağışçı ülkeler, özellikle Afgan ve Ukrayna krizleri üzerindeki baskıyı azaltması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini hatırlatmış. 

Peki, güvenli geri dönüş nasıl mümkün olur? Toplantıda bazı teklifler gündeme taşınmış ve dillendirilmiş. Buna göre (özetle)

Mülteci dosyası her türlü siyasi gerilimden uzak tutulmalı ve mülteci aileleri menşe ülkelerine iade ederek istihdam alanları açılmalı. 

Lübnan, nüfusuna göre dünyada en fazla mülteciyi ağırlayan ülke haline gelmiş. Bu nedenle Suriyeli mültecilerin durumunu yöneten bir yasa çıkarmak gerekiyor.

Mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak için Suriye’deki erken iyileşme programları desteklenmelidir. (16 Ocak 2023 tarihli basın bülteni)

Suriye ile ilgili yeni gelişmeler yaşandığına göre bu mesele önümüzdeki dönemde daha da tartışılacak gibi görünüyor. Dünya, insanları doğduğu yerde hem doyacak hem de hür şekilde yaşayacak projeler geliştirmeli. Aksi halde mülteci meselesinin kapanması pek de mümkün görünmüyor.

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