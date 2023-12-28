Mümkün olan her şeyi yaptık mı?

Dünyayı idare eden bazı siyasetçiler istemese de Gazze’deki İsrail zulmü ekseriyetin nefretini celp etti. İlk günlerde zulme seyirci kalanlar bile artık uyandı ve İsrail’i durdurmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar.

Amacını, ‘dünya çapında yoksulluk ve adaletsizliğe karşı çalışmak’ olarak ilan eden uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan ActionAid, “Sesimi Al (Take my Voice)” isimli sosyal farkındalık kampanyası başlatarak Gazze’de yaşananlara dikkati çekmiş ve “kalıcı ateşkes” çağrısında bulunmuş.

ActionAid İspanya’dan yapılan açıklamada, kampanya kapsamında hazırlanan videonun mesajının, “Susturulmuş olanlara ses verin” olduğu belirtilmiş. “Sesimi Al” isimli sosyal farkındalık kampanyasıyla Gazze Şeridi’ndeki 2,2 milyon insanın hayatta kalması için ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, “Harekete geçmeye, susturulmuş olanlara ses vermeye ve bu yıl dünyadaki tüm çatışmalardan daha fazla çocuğun hayatına mal olan bu savaşın sona ermesi için çağrıda bulunmaya çağırıyoruz” ifadesi yer almış.

Bir dakika duralım ve bir daha okuyalım: “Bu yıl dünyadaki tüm çatışmalardan daha fazla çocuğun hayatına mal olan bu savaşın sona ermesi için çağrıda bulunmaya çağırıyoruz.”

Bir yıl boyunca dünyadaki bütün çatışmalarda ölen çocuklardan daha fazlası kısa süre içinde Gazze’de ölmüş. Bazı haberlerde günde 100’den fazla çocuğun öldüğü ifade ediliyor ki sadece bu bilgi, bu çirkin savaşı durdurmak için yeterli olsa gerek.

ActionAid İspanya’nın Direktörü Cristina Munoz ise kampanya ile ilgili olarak “Bu katliamı durdurmak için seslerimizi birleştirmeli ve sesimizi yüksek sesle duyurmalıyız. Tarafları masaya oturtmak ve onlarca yıldır süren işgal ve acılara son vermek için mümkün olan her şeyi yapma sorumluluğumuz var” değerlendirmesinde bulunmuş.

Videonun yönetmen ve senaristliğini üstlenen Ana Garcia Rico, video fikrinin ortaya çıkışın şöyle özetlemiş: “Hiçbir şey yapamıyormuşuz gibi görünse de ayrıcalıklı konumumuzdan dolayı düşündüğümüzden çok daha fazla güce sahibiz. Gazze’deki bombardıman sona ermeli. Şahsen tüm gösterilere katıldım ve birçoğu Filistinli olan bu kadar çok sesin nasıl kısıldığını duymak beni gerçekten etkiledi. Bunlar kırılmış, yıkıcı, öfke ve acı dolu seslerdi. Ne kadar büyük bir sorumluluğumuz olduğunu fark ettim. Sessiz kalamayız, Gazze’de yaşananlar insan olarak bizi utandırmalı.” (AA, 26 Aralık 2023)

İnsanlığın birleşen ve yükselen itiraz sesleri inşallah Gazze’de zulmü durduracak. Kendimize sormamış gerek soru bellidir: Bu zulmü durdurmak için yapmamız gereken her şeyi yapabildik mi?