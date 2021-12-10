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10 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Müslüman kalmak kolay mı?

Faruk ÇAKIR
10 Aralık 2021, Cuma
Pek çok sıkıntılı ve huzur kaçıran gelişme ve haberlerin yanında, dünyanın çeşitli ülkelerinden sevindirici haberler de geliyor. Bir kişinin dahi dünya ve ahiret saadetini kazanmasına sevinilmez mi?

Sevindiren haberlerin başında, gayri müslimlerin İslâma teslim olmasıyla ilgili haberler yer alıyor. Bu defa haber Konya’dan gelmiş, ama haberin öznesi Japon... Habere göre Müslümanlığı seçen Japon akademisyen, üstelik Türkiye’de öğrencilerine İslâm’ı öğretiyor. 12 yıl önce Müslüman olan ve Türkiye’ye yerleşen Japon Kayyim Naoki Yamamoto, Japonya’da İslâm’ı seçen öğrencilere İstanbul’da din eğitimi vermeyi tercih etmiş.

‘Uluslararası İhtida Kongresi’ne katılmak üzere Konya’ya bulunan 32 yaşındaki Japon akademisyen Kayyim Naoki Yamamoto, İslâm ile tanışmasını da anlatmış. Yamamoto, İslâm’daki ahlâk ve toplumsal öğretilerin kendisini etkilediğini belirterek, 12 yıl önce Müslüman olduğunu söylemiş. 

Yamamoto, Marmara Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak akademik çalışmasını sürdürdüğünü ifade ederek şöyle demiş: “İslâm ile tanıştıktan sonra tebrik edenler oldu. Japonya’da üniversitedeki, sonradan Müslüman olan hocamın vesilesiyle İslâm’a girdim. Japonya’da Müslüman olanların sayısı artıyor. İslâm’a giren talebe çok fazla var. Her yıl yeni talebeler geliyor. Japonya’da Müslüman olmak çok kolay, ama Müslüman olarak yaşamak önemli. Japonya’da İslâm hakkında bilgi çok eksik. Müslüman kimliğini yaşamak zor. (...) Müslüman olduğumda çok büyük mutluluk yaşadım. Şimdi bir proje yürütüyorum, İslâm’a giren Japonları Türkiye’ye getirerek, İslâm ve kültür eğitimi veriyorum. Ayrıca Türkçe, Arapça ve Farsça öğreniyorlar. Müslüman entelektüeller yetiştiriyoruz, onlara eğitim fırsatı veriyoruz. Şu anda 5 yeni Müslüman öğrencim var. Ayrıca online eğitim programıyla da dersler yapıyoruz. Bu öğrenciler ileride Japonya’ya döndüğünde bu eğitim faaliyetlerini yürütecek. Orada Müslüman olanların ilimden mahrum kalmamaları için talebelerim eğitim verecek. Onlar da diğerlerine derken, bu silsileyle devam edecek.” (aa, 8 Aralık 2021)

Yamamoto’nun öğrencilerinden Japonya’nın Nagoya şehrinden gelen 24 yaşındaki Hüseyin Jumpei Watanabe de Suriye ve Irak’ta zor zamanlar yaşayan Müslümanların durumundan çok etkilendiğini belirtip şöyle demiş: “Onları tanımak isterken İslâm ile tanıştım. Şu an Türkiye’de dil öğreniyorum. Ülkemde sosyal bilimler üzerine yüksek öğrenim görüyordum. Japonya’ya döndüğümde İslâm’ı anlatacağım.”

32 yaşındaki Japon Müslüman akademisyen Kayyim Naoki Yamamoto’nun şu şözleri de çok mühim: “Müslüman olmak çok kolay. Şehadet getirirsin ve hemen Müslüman olursun. Ama Müslüman olarak yaşamak nasıl, çok zor değil mi? Müslüman olmak hayatımızda bir nokta. Ama Müslüman olarak yaşamak ‘nokta’ değil. Meselâ, Mısır’da Müslüman oldum ve sonra Japonya’ya döndüm. Ama nasıl namaz kılabilirim, ya da hangi yemek helâl hangisi haram? Ya da Japon Müslümanlarının bir komitesi var mı? Onlar hep bireysel hayat yaşıyorlar.”

Evet, önemli bir nokta: Müslüman olmak çok kolay, ama ya Müslüman olarak yaşamak?

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