"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Müslüman ülkelerle ticaret

Faruk ÇAKIR
02 Mayıs 2019, Perşembe
Türkiye, içinde bulunduğu coğrafî şartlar sebebiyle Arap dünyasıyla daha yakın ticarî ve sosyal birlikler kurabileceği halde bu güne kadar bunu yapabilmiş değil.

Bu noktada tam bir ‘Un var, tuz var, su var, ama helva yok’ hali yaşanıyor. Maalesef, yapılabilecek çalışmaların yarısını dahi yapabilmiş değiliz.

Arap dünyası ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği çalışmaları “1. Türk-Arap İş Zirvesi”nde konuşulmuş. MÜSİAD ev sahipliğinde, Uluslararası İş Forumu (IBF) organizasyonuyla düzenlenen toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Türkiye ile Arap dünyası arasındaki  yetersiz ticarete dikkat çekmiş. 

Coğrafî yakınlık ve tarihten gelen güçlü bağa rağmen bugün Arap ülkeleriyle ticarî ve ekonomik ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını belirten MÜSİAD Başkanı Kaan, Müslüman ülkelerin dünyadaki ticarî faaliyetlerinin yüzde 90’nının Müslüman olmayan ülkelere yönelik olduğuna işaret edip ve şöyle devam etmiş: “Türkiye’nin Arap halklarıyla yüzyıllardır süregelen, tarihî, kültürel ve sosyal yakınlığı, ülkemiz ve Arap dünyasını birbirleri ile yakından ilgilenmeye teşvik ediyor. (...) Türkiye, savunma sanayii, makine, gayrimenkul, gıda, tekstil, demir-çelik, bilişim ve yazılım altyapısı gibi birçok alanda dünya ile yarışabilecek kalitede ürün ve hizmet üreten bir ülke. Üstelik her geçen gün, bu yetkinliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Dolayısıyla, bu birikim ve tecrübemizi, Arap ülkelerine ulaştırmak, aramızdaki iş birliklerini güçlendirmek istiyoruz. Arap dostlarımızla her fırsatta bir araya gelerek, işlerimizi birlikte nasıl daha ileri taşıyabiliriz, bunu istişare ediyoruz.” (AA, 13 Nisan 2019)

Aynı toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’in tesbitleri de önemli. Tanıtım ve bilgilendirme noktasında dertler bulunduğuna işaret eden İTO Başkanı Avdagiç, şöyle demiş: “Türkiye’de yapılan her Arap yatırımı, bu coğrafyanın geleceği için bir umuttur. Bu umudu büyütmek de bizim vazifemizdir. Çünkü Türkiye’de yapılan her Arap yatırımı, sadece o yatırımı yapan kişinin ya da Türkiye’nin kazancı değildir, tüm İslâm dünyasının kazancıdır. Türklerin ve Arapların ortak bir geleceğe, ticaretten başlayan bir adım atmalarıdır.”

Arap ülkeleriyle aramızda dertler olduğu bir gerçek. Bununla da sınırlı değil. Benzer dertler diğer İslâm ülkeleriyle de yaşanıyor. Tamamının çaresi tanışmak ve konuşmaktan geçiyor. 

Kapı komşumuz olan Arap ve İslâm ülkelerine mal ve hizmet satamamak büyük bir kayıp değil mi? Hacca gidenlerin en çok konuştuğu konulardan biri de, Mekke ve Medine pazar ve mağazalarında Türkiye’de üretilen malların satılmamasıdır. Meselâ, tekstilde iyi bir üretici olduğumuz konuşulur, ama Mekke ve Medine’de satılan seccade ve takkelerin çoğu Çin ya da Hindistan’da üretilen ürünlerdi. Elbette kimse pahalı mal ve hizmet almak istemez, ama asıl meselenin tanıtım ve ikna olduğunu da görmek durumundayız.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ın dikkat çektiği “Müslüman ülkelerin dünyadaki ticarî faaliyetlerinin yüzde 90’ının Müslüman olmayan ülkelere yönelik” olduğu tesbitini nasıl yorumlamak lâzım? İslâm ülkeleri ticaret yaparken neden öncelikle dost ve kardeş ülkeleri tercih etmiyor? Mesele sadece fiyat ve kalite midir? 

Dünyanın çok uzak yerlerinden mal ve hizmet temin edilirken ‘komşu’lardan istifade edilmemesi büyük bir problem değil mi?

Yoksa İslâm ülkelerinin pazarında ‘kalite ve dürüstlük’ mü öldü?

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçi ekimden vazgeçince buğday da alarm veriyor

    Tırtılın kelebeğe dönüşmesi, haşri ispatlıyor

    Ramazan’a merhaba
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Uyuşturucu bir ülkeyi yıkabilir

    ABD'li siyasetçiden İsrail'in Filistinli çocukları tutuklamasına karşı yasa tasarısı

    Tarihte ilk kez iki Türk takımı Avrupa Ligi play-off'ta Dörtlü Final'de

    6 il için kuvvetli yağış bekleniyor

    Zarif'ten ABD'ye 'ortak hareket etme' çağrısı

    'Yahudilere karşı antisemitizm fikri Müslümanlar için İslamofobiyi doğuruyor'

    Marmara'da hava sıcaklığının yarın 2 ila 4 derece azalması bekleniyor

    ''Bu dönemde Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı''

    Paris'te Sarı Yelekli Siyah Bloklu 1 Mayıs gösterisi; 200'den fazla gözaltı

    İsrail işgal ettiği Filistin'de evleri yıkmaya devam ediyor

    Pompeo: Venezuela’daki demokrasiyi yeniden kurmak için askeri güç kullanırız

    TBMM redlerle açıldı

    Cumhur ittifakı AKP’ye ağır mı geliyor?

    İşçiler meydanları doldurdu, EYT ve KHK teması işlendi

    Avusturya Başbakanı Kurz: Terör örgütü PKK’nın ülkemizde yeri yok

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Malûm şahısla siyaset yoluyla galebe edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Hak ve adalet yerini bulur
    Genel

    Çiftçi ekimden vazgeçince buğday da alarm veriyor
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazan’a hazır mıyız?
    Ahmet BATTAL

    İşaret fişeği mi, izli mermi mi?
    Genel

    Tırtılın kelebeğe dönüşmesi, haşri ispatlıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî: Mahkeme hür ve tarafsız olmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Belirsizlik zarar veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.