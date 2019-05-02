Müslüman ülkelerle ticaret

Türkiye, içinde bulunduğu coğrafî şartlar sebebiyle Arap dünyasıyla daha yakın ticarî ve sosyal birlikler kurabileceği halde bu güne kadar bunu yapabilmiş değil.

Bu noktada tam bir ‘Un var, tuz var, su var, ama helva yok’ hali yaşanıyor. Maalesef, yapılabilecek çalışmaların yarısını dahi yapabilmiş değiliz.

Arap dünyası ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği çalışmaları “1. Türk-Arap İş Zirvesi”nde konuşulmuş. MÜSİAD ev sahipliğinde, Uluslararası İş Forumu (IBF) organizasyonuyla düzenlenen toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Türkiye ile Arap dünyası arasındaki yetersiz ticarete dikkat çekmiş.

Coğrafî yakınlık ve tarihten gelen güçlü bağa rağmen bugün Arap ülkeleriyle ticarî ve ekonomik ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını belirten MÜSİAD Başkanı Kaan, Müslüman ülkelerin dünyadaki ticarî faaliyetlerinin yüzde 90’nının Müslüman olmayan ülkelere yönelik olduğuna işaret edip ve şöyle devam etmiş: “Türkiye’nin Arap halklarıyla yüzyıllardır süregelen, tarihî, kültürel ve sosyal yakınlığı, ülkemiz ve Arap dünyasını birbirleri ile yakından ilgilenmeye teşvik ediyor. (...) Türkiye, savunma sanayii, makine, gayrimenkul, gıda, tekstil, demir-çelik, bilişim ve yazılım altyapısı gibi birçok alanda dünya ile yarışabilecek kalitede ürün ve hizmet üreten bir ülke. Üstelik her geçen gün, bu yetkinliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Dolayısıyla, bu birikim ve tecrübemizi, Arap ülkelerine ulaştırmak, aramızdaki iş birliklerini güçlendirmek istiyoruz. Arap dostlarımızla her fırsatta bir araya gelerek, işlerimizi birlikte nasıl daha ileri taşıyabiliriz, bunu istişare ediyoruz.” (AA, 13 Nisan 2019)

Aynı toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’in tesbitleri de önemli. Tanıtım ve bilgilendirme noktasında dertler bulunduğuna işaret eden İTO Başkanı Avdagiç, şöyle demiş: “Türkiye’de yapılan her Arap yatırımı, bu coğrafyanın geleceği için bir umuttur. Bu umudu büyütmek de bizim vazifemizdir. Çünkü Türkiye’de yapılan her Arap yatırımı, sadece o yatırımı yapan kişinin ya da Türkiye’nin kazancı değildir, tüm İslâm dünyasının kazancıdır. Türklerin ve Arapların ortak bir geleceğe, ticaretten başlayan bir adım atmalarıdır.”

Arap ülkeleriyle aramızda dertler olduğu bir gerçek. Bununla da sınırlı değil. Benzer dertler diğer İslâm ülkeleriyle de yaşanıyor. Tamamının çaresi tanışmak ve konuşmaktan geçiyor.

Kapı komşumuz olan Arap ve İslâm ülkelerine mal ve hizmet satamamak büyük bir kayıp değil mi? Hacca gidenlerin en çok konuştuğu konulardan biri de, Mekke ve Medine pazar ve mağazalarında Türkiye’de üretilen malların satılmamasıdır. Meselâ, tekstilde iyi bir üretici olduğumuz konuşulur, ama Mekke ve Medine’de satılan seccade ve takkelerin çoğu Çin ya da Hindistan’da üretilen ürünlerdi. Elbette kimse pahalı mal ve hizmet almak istemez, ama asıl meselenin tanıtım ve ikna olduğunu da görmek durumundayız.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ın dikkat çektiği “Müslüman ülkelerin dünyadaki ticarî faaliyetlerinin yüzde 90’ının Müslüman olmayan ülkelere yönelik” olduğu tesbitini nasıl yorumlamak lâzım? İslâm ülkeleri ticaret yaparken neden öncelikle dost ve kardeş ülkeleri tercih etmiyor? Mesele sadece fiyat ve kalite midir?

Dünyanın çok uzak yerlerinden mal ve hizmet temin edilirken ‘komşu’lardan istifade edilmemesi büyük bir problem değil mi?

Yoksa İslâm ülkelerinin pazarında ‘kalite ve dürüstlük’ mü öldü?