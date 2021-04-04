Belki de yılın en güzel sorularından birini Fransız Senatör Esther Benbassa sormuş: “Müslümanlardan ne istiyorsunuz?"

“Güzel haberler”den biri olarak kabul edilmesi gereken bilgiye göre Fransız Senatör Esther Benbassa, Senato’da görüşülen “ayrılıkçı” yasa tasarısını destekleyen senatörlere tepki göstererek, Müslümanların normal şekilde yaşamalarına izin verilmediğini ve her şeyin eleştiri ve dışlama konusu olduğunu belirtmiş. Fransa’daki Yeşiller Partisi (EELV) Senatörü Benbassa, “Müslümanlardan ne istiyorsunuz? Bunu bilmek istiyorum. Başörtüsü sorun olmadığı zaman tesettür mayo sorun oluyor. Başörtüsü sorun olmadığı zaman helâl [helâl gıda] sorun oluyor. Helâl sorun olmadığı zaman başka bir şey sorun oluyor (Müslümanların normal şekilde) yaşamalarına izin vermiyorsunuz. Sizin için her şey eleştiri ve dışlama konusu. Ne zamana kadar bu şekilde davranmaya devam edeceksiniz?” şeklinde konuşmuş. (aa, 2 Nisan 2021)

Habere göre (Fransız’da) Ulusal Meclis’te 16 Şubat’ta kabul edilen tasarı, Senato’da görüşülmeye devam ediliyor. Tasarı, Senato’da yapılacak oylama sonrası Meclis’te ikinci kez oylanacak. Tasarı, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle insaflı siyasetçilerden tepki alıyor. Senato yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını ve havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.

Peki kimmiş Fransa’da yaşayan Müslümanların hakkını, hukukunu savunan Benbassa? İnternet âlemindeki bilgilere göre Fransız akademisyen ve siyasetçi Esther Benbassa İspanya’dan Osmanlı’ya göç etmiş bir Yahudi ailenin kızı olarak 1950 yılında İstanbul’da doğmuş ve 15 yaşında İsrail’e gitmiş. 1972 yılında Fransa’ya giden Benbassa 1974 yılında Fransız vatandaşı olmuş. Paris VIII Üniversitesi’nde modern diller üzerine master yapmış, Ulusal Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü’nde Türkçe alanında diploma sahibi olmuş, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) Araştırma yöneticiliği yapmış, Sorbonne Üniversitesi’nde görevler üstlenmiş. Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmiş olan Benbassa, 2011 yılında Sosyalist, Komünist ve Yeşiller’in beraber oluşturduğu listeden senatör seçilip Kanunlar Komisyonu başkan yardımcısı olmuş. 2017 yılı itibarıyla da Paris senatörü olarak vazife yapıyor. (Bilgiler internetten kısaltılarak alındı.)

Esasında Esther Benbassa’nın Fransa’da sorduğu sorunun muhatabı, dünyadaki bütün ülkeler ve idarecilerdir. Elbette en başta ‘İslâm korkusu’nu yayan ve teşvik eden ülkelerin idarecileri bu soruya muhatap olmalı. Ancak bazı Müslüman ülke idarecileri de mütedeyyin insanlara rahat yüzü göstermiyor. Dolayısıyla böyle bir soru onları da muhatap almış olur.

Bu soruyu dünyadaki bütün idarecilere sormak ve onları yanlıştan döndürmek icap eder. Çünkü insanca, hür ve âdil şekilde yaşamak her insanın ve Müslümanın doğuştan hakkıdır. İnşallah Müslümanların hakkını ve hukukunu savunan idarecilerin sayısı her geçen gün biraz daha artar. Bunun için duâ edelim inşallah.