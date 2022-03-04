"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Mutfak yangını

Faruk ÇAKIR
04 Mart 2022, Cuma
Ekonomi yönetiminin başında olanlar, milletin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını söyleyebilirler mi?

Ekonomik meselelerin her zaman için ‘ikinci planda’ olmasını arzu ederiz. Yani; hak, hukuk ve adalet iyi olsa ve bunların daha iyi olması için gayret sarf edilse, belki o zaman ekonomideki yangın ikinci planda kalabilirdi. Fakat ne adalet ve hukuk sahasında ne de ekonomi canibinde övünülecek bir tablo yok.

Her ay açıklanan enflasyon rakamı; mutfaktaki yangının sönmek bir yana daha fazla alevlendiğini gösteriyor. İdarecilere bakılırsa bu yangın kısa sürede sönecekti. Ancak hal ve gidiş maalesef bunun sadece temennilerde kaldığını gösteriyor. Bugün itibarıyla idarecilerin ekonomik alanda ilân ettikleri hedeflere ulaşma ihtimali var mı? “Yakın bir zamanda tek haneli enflasyona kavuşacağız” mealinde sözler sarf edenler, enflasyonun üç haneli rakamlara doğru gittiğini görmüyor mu?

Enflasyon söz konusu olduğunda iki farklı tablodan söz etmek gerekecek. Resmî enflasyon rakamlarına karşı, ekonomi uzmanlarının açıkladığı resmî olmayan bir tablo da ha var. Buna göre rakamlar çok daha yüksek ve şimdiden üç haneli rakamlara ulaşılmış durumda. Zaten enflasyon rakamları konusunda resmi açıklamalara itibar eden çok az kişi var. Evini kiraya veren, aracısını satışa çıkaran ya da ticaret yapanlar ekseriyetle ‘resmî olmayan enflasyon rakamlarını’ dikkate almıyor mu? 1500 TL kira alan bir ev sahibi, dönem başında kiranın 3500 TL olacağı ‘müjdesi’ni neye dayanarak veriyor? Rakamlardan memnun olmasa bile kiracılar bile ev sahibinin teklif ettiği bu rakam karşısında, “Resmî enflasyon nispetinde kira arttırımı yap” diyemiyor. Çünkü o da görüyor ki çarşıda, pazarda, mutfakta ve raflardaki enflasyon resmî rakamlara göre seyretmiyor...

Rakamları eğip bükmek mümkün, ama ortada bir gerçek var: Paramızın değeri çok hızlı bir şekilde düşmüş durumda. Rakamları gizleyerek milleti uzun süre oyalamak da mümkün değil. Nihayetinde vatandaş TV’lerde yapılan konuşmalara değil; gittiği markette gördüğü raf fiyatlarına bakar ve öyle de karar verir.

Tarım konusunda uzman, ekonomi yazarı Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) şöyle demiş: “Dikkat yıllık değil aylık gıda enflasyonu % 8.41 arttı. TÜİK’e göre Şubat’ta aylık enflasyon % 4.81. Fiyatı en çok artan 20 üründen 15’i gıda ürünü. Üstelik çoğu da kışlık yani mevsim sebzeleri. Yıllık enflasyon 54.44, Yıllık gıda enflasyonu 64.47 oldu.”

Danışman, Dr. M. Murat Kubilay (@mmkubilay) da şöyle bir tablo çizmiş: “1 Aylık Enflasyon: % 4,81; 12 Aylık Enflasyon: % 54,44; 19 Yıllık Enf- lasyon: % 767; 1 Ocak 2003’teki 100 TL’nin bugünkü değeri: 11,5 TL.”

Yaklaşık 20 yılda 100 TL’nin 11 TL’ye indiği bir “gerçek” karşımızdayken; idarecilerin “enflasyonu yeneceğiz” demesi bir anlam ifade eder mi? Mutfaktaki yangını en başta ‘tasarruf’ ve iyi kararlarla söndürmeliyiz vesselâm...

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar, enflasyonu durduramıyor

    Kiraya bunun üstünde zam yapılamaz

    Venezuela ile aynı ligdeyiz

    Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 233 zam

    Tarafsız basına daha fazla ihtiyaç var

    Gıda fiyatlarındaki artış sürecek

    Zeytinlikler için ölüm fermanı

    Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardım girişimi

    Gözler 2. tur müzakerelerinde

    Fransa'da kapalı alanlarda da maske zorunluluğu kalkıyor

    Fransa'da Müslümanlara devlet zulmü raporlaştı

    Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın

    DSÖ: Kovid-19, depresyonu arttırdı

    Sığınaklarda doğumlar devam ediyor

    Kâbustan kurtulmaya çok az kaldı

    AB için demokrasi şart

    TFF: Seyirciler için HES Kodu sorgulaması yapılmayacak

    Savaşı durdurun, diplomasiye kapı açın

    "16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya geliyor"

    AB'den Ukrayna'ya 500 milyon avroluk insani yardım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Parlamenter sistemde KHK’lar, OHAL, yargı 15-20 Temmuz mağdurları ne olacak?
    Genel

    Kiraya bunun üstünde zam yapılamaz
    Genel

    Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 233 zam
    Faruk ÇAKIR

    Mutfak yangını
    Genel

    Tarafsız basına daha fazla ihtiyaç var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Demokratikleşmenin ilk adımı
    Furkan Alyakut

    Sen de hayalleri memuriyete sıkıştırılmış Y ve Z kuşağından mısın?
    Ali FERŞADOĞLU

    Esaretten kurtaran kahvenin hatırı!
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Taş kalp

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.