Mutfak yangını

Ekonomi yönetiminin başında olanlar, milletin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını söyleyebilirler mi?

Ekonomik meselelerin her zaman için ‘ikinci planda’ olmasını arzu ederiz. Yani; hak, hukuk ve adalet iyi olsa ve bunların daha iyi olması için gayret sarf edilse, belki o zaman ekonomideki yangın ikinci planda kalabilirdi. Fakat ne adalet ve hukuk sahasında ne de ekonomi canibinde övünülecek bir tablo yok.

Her ay açıklanan enflasyon rakamı; mutfaktaki yangının sönmek bir yana daha fazla alevlendiğini gösteriyor. İdarecilere bakılırsa bu yangın kısa sürede sönecekti. Ancak hal ve gidiş maalesef bunun sadece temennilerde kaldığını gösteriyor. Bugün itibarıyla idarecilerin ekonomik alanda ilân ettikleri hedeflere ulaşma ihtimali var mı? “Yakın bir zamanda tek haneli enflasyona kavuşacağız” mealinde sözler sarf edenler, enflasyonun üç haneli rakamlara doğru gittiğini görmüyor mu?

Enflasyon söz konusu olduğunda iki farklı tablodan söz etmek gerekecek. Resmî enflasyon rakamlarına karşı, ekonomi uzmanlarının açıkladığı resmî olmayan bir tablo da ha var. Buna göre rakamlar çok daha yüksek ve şimdiden üç haneli rakamlara ulaşılmış durumda. Zaten enflasyon rakamları konusunda resmi açıklamalara itibar eden çok az kişi var. Evini kiraya veren, aracısını satışa çıkaran ya da ticaret yapanlar ekseriyetle ‘resmî olmayan enflasyon rakamlarını’ dikkate almıyor mu? 1500 TL kira alan bir ev sahibi, dönem başında kiranın 3500 TL olacağı ‘müjdesi’ni neye dayanarak veriyor? Rakamlardan memnun olmasa bile kiracılar bile ev sahibinin teklif ettiği bu rakam karşısında, “Resmî enflasyon nispetinde kira arttırımı yap” diyemiyor. Çünkü o da görüyor ki çarşıda, pazarda, mutfakta ve raflardaki enflasyon resmî rakamlara göre seyretmiyor...

Rakamları eğip bükmek mümkün, ama ortada bir gerçek var: Paramızın değeri çok hızlı bir şekilde düşmüş durumda. Rakamları gizleyerek milleti uzun süre oyalamak da mümkün değil. Nihayetinde vatandaş TV’lerde yapılan konuşmalara değil; gittiği markette gördüğü raf fiyatlarına bakar ve öyle de karar verir.

Tarım konusunda uzman, ekonomi yazarı Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) şöyle demiş: “Dikkat yıllık değil aylık gıda enflasyonu % 8.41 arttı. TÜİK’e göre Şubat’ta aylık enflasyon % 4.81. Fiyatı en çok artan 20 üründen 15’i gıda ürünü. Üstelik çoğu da kışlık yani mevsim sebzeleri. Yıllık enflasyon 54.44, Yıllık gıda enflasyonu 64.47 oldu.”

Danışman, Dr. M. Murat Kubilay (@mmkubilay) da şöyle bir tablo çizmiş: “1 Aylık Enflasyon: % 4,81; 12 Aylık Enflasyon: % 54,44; 19 Yıllık Enf- lasyon: % 767; 1 Ocak 2003’teki 100 TL’nin bugünkü değeri: 11,5 TL.”

Yaklaşık 20 yılda 100 TL’nin 11 TL’ye indiği bir “gerçek” karşımızdayken; idarecilerin “enflasyonu yeneceğiz” demesi bir anlam ifade eder mi? Mutfaktaki yangını en başta ‘tasarruf’ ve iyi kararlarla söndürmeliyiz vesselâm...