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28 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Mutlu çocuklar için...

Faruk ÇAKIR
28 Ocak 2023, Cumartesi
Ekonomik sıkıntıların dolaylı olarak aileyi de etkilediği, açıklanan resmi rakamlarla da anlaşılmış oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamalarına göre, ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı, bir önceki yıla göre 14 bin artarak 155 bine yükselmiş.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiler, aile ve çocuk meselesinin ciddi olarak gündeme alınması ve sıkıntılara çare bulunmasını icap ettiriyor. Görmeyerek ya da erteleyerek işin içinden çıkabilir miyiz?

Bakanlığın sitesinde şöyle bilgiler var: Yeşilay iş birliğinde 1,1 milyon kişiye bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimleri verilmiş. Çocuk hizmetleri aile odaklı bir anlayış yürütülmüş ve 2002’den bugüne bu hizmetlerden yararlanan çocuk oranı yüzde 39’dan yüzde 92’ye yükselmiş.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla aktif olarak yararlanan çocuk sayısı 150 bini aşmış. Koruyucu aile yanında kalan çocukların sayısı da 2002 yılında 515 iken Ekim 2022 itibarıyla bu sayı 8 bin 845’e ulaşmış durumda. Yine aynı bilgilere göre 2022 yılında 430 çocuğun evlat edindirilmesiyle toplam evlat edindirilen çocuk sayısı 18 bin 821’e ulaşmış. 2002 yılında yalnızca 3 adet ‘Çocuk Evleri Sitesi’ varken bu sayı 113’e yükselmiş. (aile.gov.tr, erişim: 26 Ocak 2023)

Değişik şekillerde ‘hizmet alan çocuk’ sayısının artmış olmasıyla övünenler olabilir. Ama bu durum aynı zamanda sıkıntının büyüklüğünü de göstermez mi? 

“Ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı”nın bir yılda 14 bin artması ve toplamda 155 bine yükselmesi ‘vahim’ değil mi? 155 bin çocuğun ailesi tarafından ihtiyaçlarının karşılanmaması; “Biz karşılıyoruz, problem yok” anlamına gelir mi?

Aile, çocuk, eğitim ve benzeri meseleler Türkiye’nin en önemli ve öncelikli meseleleridir. Sıkıntılar büyük olduğuna göre çözüm ancak elbirliği ile bulunur. Ekonomik ve siyasi tartışmalar bir yandan devam etse de; aile ve çocukları ilgilendiren meseleler basite alınamaz. Zaruri haller dışında çocukların evlat edindirilmeye muhtaç kalmış olması da başlı başına bir problem değil mi?

Madem böyle büyük bir problemle karşı karşıyayız. O halde konu hakkında bilgisi olan herkes ‘çözüm masası’nda bir araya gelmeli ve problemler daha fazla büyümeden çare bulunmalı. Para bulunsa bile ‘aile huzuru’nu bulmak tek başına para ile mümkün olmaz.

Huzurlu aile ve mutlu çocuklar için el ele verelim vesselam.

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