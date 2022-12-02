"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Namık Kemal’e kulak vermek gerek

Faruk ÇAKIR
02 Aralık 2022, Cuma
Bugün (2 Aralık) “hürriyet aşığı, vatanperver, mütedeyyin, çalışkan, prensiplerinden taviz vermeyen bir fikir ve düşünce adamı olan Namık Kemal’in vefat yıldönümü. Bilenler için tekrar olsa da, bilmeyenler için Namık Kemal’in kısaca hayatı özetlemekte fayda var.

“Asıl adı Mehmet Kemal olup 1840 yılında Tekirdağ’da doğdu. İki yaşında annesini kaybedince dedesi onu yanına alıp büyütmüştür. Bir memur olan dedesinin sık sık görev yerinin değiştirilmesi Kemal’in düzenli bir okul hayatı geçirmesine imkan vermedi. (...) 

“Sofya’da bulunduğu sıralarda divan şiiriyle ilgilenmeye ve yazmaya başladı. Divan toplantılarına katılması ve şiir yazmasından dolayı kendisine; yazıcı, kâtip anlamına gelen “Nâmık” mahlası, şair Eşref Paşa tarafından verildi. 1857’de İstanbul’a geldi. 1863’de Tercüme Odasında göreve başladı. Şinasi ile [İbrahim Şinasi, gazeteci, şair ve oyun yazarı] tanıştıktan sonra Tasviri Efkar’da yazılar yazmaya başladı. Tanzimat ve sonrasının en önemli teşekküllerinden olan Yeni Osmanlılar’a katıldı. Mısır Hidivi Mustafa Paşanın daveti üzerine Ziya Paşa ile birlikte Paris’e gitti (1867). Daha sonra bir müddet Londra ve Viyana’da yaşadıktan sonra İstanbul’a döndü (1870). 

“Vatana döndükten sonra İbret gazetesini çıkarmaya başladı (1872). Kısa bir süre sonra gazetesi kapatılıp kendisi de Gelibolu mutasarrıflığına atanarak İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Bu görevden alınınca İstanbul’a dönüp gazetesinin başına geçti. Vatan Yahut Silistre adlı oyunu tiyatroda oynanırken (1873) fazla ilgi görmesinden ve hürriyet, vatan ve İttihad-ı İslam hakkındaki yazılarından dolayı Kıbrıs’a sürüldü. Magosa Kalesinde 38 ay hapis yattıktan sonra İstanbul’a döndü (1876).

“Kanuni Esasi (Anayasa)’nin hazırlanması çalışmalarına katılarak Ziya Paşa ile birlikte çalıştı ve önemli katkılarda bulundu. 93 Harbi başladıktan sonra bir ihbar üzerine tutuklanarak hapse kondu. Mahkemeden beraat ettiği halde Midilli Adasına sürüldü (1877). Sonra buraya mutasarrıf olarak tayin edildi. Buradan sırasıyla Rodos (1884), Sakız (1887) adalarına atandı ve Sakız’da vefat etti (1888). Böylece Namık Kemal’in hürriyet ve vatan için mücadeleyle geçen 48 yıllık ömrü; kaçış, sürgün, hapis ve yer değiştirmelerle nihayet buldu.” (Risale-i Nur’dan Portreler, c.3, s. 52)

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin İttihad-ı İslâm’da selefleri olarak saydığı kişilerden biri de merhum Namık Kemal’dir. 

Geçenlerde bir vesile ile Tekirdağ’a gidince, şehrin “Namık Kemal’in şehri” olduğunu anlamış olduk. Pek çok yerde Namık Kemal’i hatırlatan eserler, şiirlerden parçalar var. Tekirdağ’da doğan Vatan Şairi Namık Kemal’in doğduğu evin yıkılması üzerine, II. Meşrutiyet devrinde doğum yerini simgelemesi amacıyla 1908 yılında yapılan anıtın bir cephesinde şöyle yazıyor: “Hürriyet, Müsavat, Adalet, Uhuvvet”

Namık Kemal’in ‘zalim’lere çıkışı da unutulacak cinsten değil: “Zalim olsa ne rütbe bî pervâ/ Yine bünyâd-ı zulmü biz yıkarız/ Merkez-i hâke atsalar da bizi/ Küre-i arzı patlatır çıkarız”

(Zalim ne kadar korkusuz olsa /gene zulmün temelini biz yıkarız/ dünyanın merkezine atsalar da bizi/ yeryuvarlağını patlatır çıkarız.)

Türkiye bugün “Hürriyet, Müsavat, Adalet, Uhuvvet”e her zamankinden daha fazla muhtaç değil mi?

Bu vesile ile Namık Kemal ve “İttihad-ı İslam” için gayret gösteren ecdada rahmet olsun...

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsanlar yanarken dünya sessiz kalmamalı

    İnşaatta daralma hızlandı

    Tefecilere ödediğiniz faizden kısın

    Emekli maaşı ile geçinmek mucize

    İstismar edeceğinize hesap sorun

    Yoksullukta sınır 25 bini geçti

    Liderler birlikte yönetecek

    Türkiye, Suriye’deki ortak devriyelere katılımını kesti

    "Asgari ücret konuşulduğunda milletin cebine para girmiyor"

    AB, Elon Musk'ı uyardı

    Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü

    BM'den 51,5 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

    Filistin'den dünyaya bir çağrı daha: İsrail'in suçlarını durdurun

    Umreye de imkan veriyor: Suudi Arabistan'dan 'kişisel ziyaret vizesi' adımı

    ''Sahte'' doktor ambulansla hasta naklederken yakalandı

    "Zorunlu kış lastiği" denetimleri başladı

    İyi anlatılırsa karşılık bulur

    Afganistan'da insani krizi uyarısı: 6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

    Kimse işlemediği suçtan dolayı cezalandırılamaz - İltisakın hukuk devletinde yeri yok

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Türkçenin kökleri: Latince mi, Osmanlıca mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hâricîler ve Hz. Ali’nin (ra) tam adâleti
    Faruk ÇAKIR

    Namık Kemal’e kulak vermek gerek
    Genel

    Yoksullukta sınır 25 bini geçti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tefecilere ödediğiniz faizden kısın
    Süleyman KÖSMENE

    Şirkten kurtuluş var mı?
    Genel

    İstismar edeceğinize hesap sorun
    İbrahim ERSOYLU

    Şahs-ı manevîden kopmanın zararları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.