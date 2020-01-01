Nasıl bir yıl olsun?

Milâdî takvime göre bir yıl daha geride kaldı ve 2020 yılına girdik. Yıllar değişse de ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçları değişmiyor: Ekonomi, adalet ve eğitim sisteminde çözüm bekleyen ciddî sıkıntılar var. Bu dertlerin çarelerinin bulunması Türkiye’yi idare edenlerin birinci vazifesi olmalı.

Tabiî ki “İki günü eşit olan ziyandadır” denildiğine göre “İki yılı eşit olan (da) ziyandadır” denilse yanlış olmaz. Yeni yıllara, yeni aylara ve yeni günlere bu pencereden bakmakta fayda var. Yeni yılları kutlamak ancak iyi bir muhasebe yapmakla mümkün olur. Aksi halde ‘kutlama’nın bir anlamı olmaz.

2019 yılının bu yönüyle muhasebesi yapılması halinde ‘kârlı bir yıl’ olduğunu söylemek kolay değil. Hak, hukuk, adalet ve eğitim konularında isabetli ve doğru adımların atıldığı söylenebilir mi? Türkiye’yi idare edenler ve edilenlerin tamamı adalet ve eğitim sisteminden yana şikâyetçi olduğuna göre isabetli adımların atılmadığı akla gelir. Elbette bazı çalışmalar yapıldı, ama bunların arzu edilen seviyede olduğunu söylemek mümkün değil.

Adalet, eğitim ya da ekonomi konusunda yapılması gereken şey bellidir: Dünya yeniden keşfedilmeyecek. Başka ülkeler bu dertleri nasıl aşıp yeni hedeflere ulaştıysa Türkiye de benzer adımları atmak durumunda. İyi ve doğru bir iş nerede ve kim tarafından yapılmış olursa olsun onu almak aklın kârı değil mi? Diyelim de AB ülkeleri ya da dünyadaki başka bir ülke ekonomi, adalet ya da eğitim konusundaki problemleri aşmış olsun. Bu metodun alınarak ülkemizde de uygulanması doğru olmaz mı? “Yok, biz kendimize has ‘yerli bir yol bulacağız’” demek çaresi olan hastalık için yeniden çare aramak anlamına gelmez mi?

Ekonomi, adalet, eğitim ya da diğer meselelerdeki problemler tek başına ele alınarak da çözülemez. Bunların tamamın bir dişlinin, bir fabrikanın çarkları hükmündedir. Yani, çok iyi ekonominin olduğu bir ülkede ekseriyetle çok iyi bir eğitim de vardır ya da mümkündür. Aynı şekilde çok iyi işleyen bir hukuk sisteminin olduğu ülkede aynı zamanda ekonomi ya da eğitim de iyi seviyededir. Zaten, birbirini tamamlayan, birbirini destekleyen adımlarla maksada ve hedefe ulaşılır. Nasıl ki eğitimde kaliteyi arttırmak için işe öğretmen yetiştirerek başlamak gerekirse, iyi bir hukuk ve adalet sistemi de yine iyi bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulur.

Milâdî takvime göre yeni bir yıla daha girdiğimize göre bu yılın nasıl olmasını arzu ederiz? Yeni yılın en başta öfke değil, itidal yılı olmasına ihtiyaç vardır. Son yıllarda sosyal gerginliklerin had safhaya çıktığını herkes görüyor. Siyasî tartışmalar sadece partileri değil, sokaktaki vatandaşı da karşı karşıya getirmiş durumda. Bu gerginlik devam ettiği müddetçe ‘akıl için yol bir’de buluşmak da zorlaşıyor. Çünkü insanlar tarafgirlik penceresinden baktığında ‘doğru’ya da ‘eğri’ muamelesi yapabiliyor. Aynı zamanda 2020’nin bilhassa İslâm âlemi için ittihada vesile olması için de duâ etmek gerekiyor. “Mü’minler kardeştir” hakikatini hayata geçirmekte zorlanan bir “İslâm âlemi” nasıl olup da dünyanın ihtiyaç duyduğu “İslâm Birliği”ni gerçekleştirebilir?

Yeni yılın ‘kayıp yıl’ olmaması en büyük temennimiz. 2020 demokrasi ve hukuk yılı olsun. 2020 adalete dönüş yılı olsun. 2020 eğitim problemlerinin sona erdiği yıl olsun. Ve 2020, eski yılları aratmayan bir yıl olsun inşallah.