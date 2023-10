Cehaletin en büyük düşmanlardan biri olduğuna delil olan yeni bir ‘haber’ daha duyuldu.

Habere göre eğitimde ‘gerici kuşatma’ her geçen gün artıyormuş. Peki, neymiş bunun ‘delil’i? Okullara “manevî danışman” adı altında din görevlilerinin atanması projesi ve “kız okulları” gibi konular buna delilmiş.

“İddialı” habere göre “Nur cemaatiyle” bağlantılı bir vakıf, İstanbul Büyükada’da “eğitim merkezi” açmaya hazırlanıyormuş.

Büyükada’daki bir ilkokulun ve hemen yanında henüz inşa halinde olan bir anaokulunun birkaç metre ilerisinde bir ‘vakıf binası’ olduğu tespit edilmiş! Söz konusu okullarla ‘cemaat yapılanmasının’ yakınlığı dolayısıyla ada halkı ve veliler duruma tepki göstermişmiş.

“İnsan bilmediği şeye düşmandır” prensibini doğrulayan ve cehalet kaynaklı bu haber ‘ulusal bir gazete’nin manşetinde yer almayı hak eder mi? Etmemesi lazım, ama etmiş.

Şimdi burada karşı çıkılan nedir? Nihayetinde işin içinde ‘eğitim’ var, ‘vakıf’ var ve ‘maneviyat’ var. Bu haberle ‘eğitim’e mi karşı çıkılmış oluyor? “Maneviyat eğitimi”nin verilmesinden niçin rahatsızlık duyuluyor? Elbette yapılan her işe, atılan her adıma ‘karşı çıkan’lar olabilir. Bunun yanında destek verenler de yok mu? Belli görüşlere mensup velilerin, ‘manevî eğitim’e karşı çıkması mümkündür. Esasında bu da yine cehaletin eseridir. Dünyanın her ülkesinde ve her eğitim sisteminde belli ölçülerde ‘manevî eğitim’ vardır ve olması da icap eder. Belki onlar buna ‘manevî eğitim’ adını vermemişler, ama ‘güzel ahlâklı öğrenci’ler yetiştirmeyi kim istemez? Peki, güzel ahlâkın, iyiliğin, doğruluğun, sözünde durmanın temelinde maneviyat yok mu?

Hem bir vakıf binasının herhangi bir okula ‘yakın’ olması nasıl suç olarak görülebilir ki? Habere göre vakıf binasının ‘okula yakın’ olması da suç gibi sunulmuş.

Meselenin özünde, ‘manevî eğitim’den ürkmek var ki esas yanlış da budur. “Manevî eğitim” öğrencilere ve insanların tamamına iyilik, güzellik, ahlâklılıktan başka bir şey mi tavsiye ediyor ki?

Okul binalarına yakın olmasından ürkülmesi gereken; çeteler, uyuşturucu/ öldürücü tacirleri, müstehcen yayın yapanlar, adam kaçıranlar ya da benzeri kişi ve kuruluşlar olmalı. İyi eğitim ve ‘iyi öğrenci’ler için esas uyuşturucu tacirleriyle mücadele etmek icap eder. Gazete ve TV’lerin bunlarla mücadele etmek yerine ‘daha iyi eğitim için uğraşan’lar aleyhinde yayın yapmaları çok büyük yanlış değil mi?

Bilmediği için ‘düşman’ olanlara da bu meseleleri ikna edici bir dille anlatmaktan başka çare var mı?