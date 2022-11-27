Ne olursa akıllanırız?

Göz göre göre yanlış yolda ilerlemek ve çıkmaz sokaklara girmek akıl ile izah edilebilir mi?

Türkiye’nin ‘deprem gerçeği’ karşısındaki tavrı biraz buna benziyor. Hem deniliyor ki “Türkiye deprem kuşağındadır ve yakında büyük bir deprem olma ihtimali var.” Hem de hiç bir tedbir alınmıyor. Bu çelişkiyi kim ve nasıl izah edebilir?

23 Kasım 2022 sabaha karşı 4:08’de meydana gelen deprem, Kandilli’ye (KRDAE) göre 6.0, ABD’ye (USGS) ve Avrupa’ya (EMSC) göre 6.1 büyüklüğünde olmuş. Düzce’nin 15 km batısında, Gölyaka İlçesi’nin hemen kuzeyinde meydana gelen bu deprem sonrası “İstanbul büyük depremi yaklaştı mı?” sorularını gündeme taşıdı. Tabii ki büyük ya da küçük depremlerin ne zamen meydana geleceğini tam olarak bilmek mümkün değil. Ancak ortaya çıkan işaretlerle bir tahminde bulunmak mümkün.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu belirtip şöyle demiş: “Düzce’de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” (AA, 26 Kasım 2022)

Hasarlı binaların yıkılması ve yerine yenilerinin yapılması elbette isabetli bir karar. Fakat bu yolla Düzce’deki problem halledilmiş olsa bile Türkiye’nin ‘deprem problemi’ çözülmüş olur mu? Hem, depremler meydana gelip binalar hasar görmeden önce, en baştan gerekli tedbirleri almak icap etmez miydi?

Benzer konuşma ve beyanlar İstanbul için de yapılmıştı. 1999’da büyük Marmara Depremi sonrasında bu konuda çok vaad duyuldu.

İşte 2017’den, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin bir beyanı: “Gelecek yıldan itibaren biz de İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerimizde bu iyiliği yapmaya çalışacağız. Onun formüllerini geliştirdik. Sıkıntılı alanları belirledik, finansman sorununu çözdük, rezerve alan sorununu çözdük. Yasalar konusundaki bütün hazırlıkları yaptık. Meclis açıldığında inşallah bu kanunlar da geçecek ve gelecek yıldan itibaren başlayacağımız bu çalışmalarla 15 yıl içerisinde Türkiye’yi en şiddetli depreme bile hazırlıklı hale getireceğiz, Allah izin verirse. Hesaplarımızı çok iyi yaptık. Daha birçok kazancımız olacak. Bir kere Türkiye’yi baştan sona bina, şehir olarak yenilemiş olacağız. (AA, 9 Ağustos 2017)

Bu beyandan 5 yıl sonra baktığımızda sözlerin ve vaadlerin yerine getirildiğini söylemek mümkün mü? Peki ne olursa bu meselenin ciddiyetini kavramış oluruz? İstanbul ve Türkiye harap olduktan sonra mı?

