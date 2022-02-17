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17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Ne olursa iktidar sorumlu tutulur?

Faruk ÇAKIR
17 Şubat 2022, Perşembe
Türkiye’yi idare edenler istemese de ekonomideki hal ve gidiş vatandaşın birinci gündem maddesi haline gelmiş durumda.

Prensip olarak biz de ekonominin birinci gündem yapılmasını arzu etmeyiz, ancak icraatlar vatandaşın cebine dokunduğu için başka meseleler ikinci planda kalmış durumda.

“Ekonomi konuşulmasın da ne konuluşsun?” diyenler olursa; “hak, hukuk ve adalet sahasındaki sıkıntılar konuşulsun” deriz. Çünkü “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” prensibi çok daha önemlidir ve bu prensibe göre hareket edilse, ‘ekmek’ de elde edilir, ekonomik krizler de sona erer.

Ekonomideki sıkıntılar, iktidarı destekleyenlerin de gündeminde; ancak çok önemli bir farkla bu yapılıyor. Pahalılıktan, marketlerdeki yüksek fiyatlardan şikâyet edilmekle birlikte bu işlerin sorumlusuna işaret eden olmuyor. Onlara göre hayat pahalılığının tek sorumlusu, marketler, toptancılar, satıcılar, üreticiler ve iktidardan başka herkes! Hatta ve hatta, çoğu zaman tüketiciler de suçlanıyor. Diyorlar ki, bu pahalı ürünler alınmazsa, mecburen fiyatlar düşecek. Belki bir nebze haklılık payları var, fakat esas kabahat, esas sorumlu iktidar değil mi? İş öyle bir noktaya geldi ki, iktidardaki siyasetçiler hayat pahalılığının tek sorumlusu olarak ‘dış ülkelerdeki fiyat artışlarını’ göstermeye başladılar. Efendim, petrol ve enerji fiyatları artmasaymış Türkiye’deki fiyatlar da artmazmış. İyi de fiyatlardaki dış etki ilk defa rastlanan bir şey değil ki! Türkiye yıllardan beri enerjide dışa bağımlı kabul ediliyor. Yani eskideki fiyatların artış sebebi ile şimdiki arasında bu bakımdan bir fark yok. O halde geçmiş iktidarları bu noktadan eleştirip; şimdiki iktidara kabahat bulmamak akıl ile izah edilebilir mi? Her zaman için idareciler sorumludur ve bu sorumluluğu da kabul etmelidirler.

Eğitimdeki sıkıntılar gündeme gelir, iktidar üzerine alınmaz. Hukuk sahasındaki problemler dile getirilir, idareciler yine kabahati başkalarına atar. Dış politika dersiniz, suç yine başkalarında derler. 

Hal ve gidişten memnun olmayan iktidar destekçileri de “gölgesiyle kavga eden adam” misali, başarısızlıkları hep etrafa dağıtmanın peşinde. Hem zamlardan şikâyet edip hem de idarecilere ve iktidara kabahat bulmamak nasıl bir bakış açısıdır? Geçen gün iktidar muhibbi bir gazeteci, bir marketteki ‘yumurta’ fiyatından dolayı sosyal medyadan şikâyetçi olmuştu, ama şikâyet ettiği iktidar değil, market idarecileriydi. İyi de marketin bir kabahati varsa, iktidarın beş kabahati yok mu? 

Acaba ne olursa, hangi yanlış yapılırsa iktidar sorumlu tutulacak? Bunca zam, bunca haksızlık, bunda adaletsizlik, bunca liyakatsiz tayinler olurken hep kabahat başkasında mı olur?

Samimî olanlar ‘gölgelerle kavgayı’ bırakıp, gerçek sorumluları ilân etmek durumundadırlar vesselâm.

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