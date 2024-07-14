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14 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Nesiller kaybettiren zulüm

Faruk ÇAKIR
14 Temmuz 2024, Pazar
Filistin’de ateşkes ihtimalinin ortaya çıktığı ilan edilmiş olsa da İsrail yaptığı zulümde sınır tanımıyor ve bir bakıma dünya ile de alay ederek keyfi işler yapmaktan geri durmuyor.

Gazze ve Filistin’den gelen haberler ne yazık ki yürekleri yakıyor. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Gazze’deki duruma ilişkin açıklama yaparak 7 Ekim 2023’ten bu yana yaklaşık 6 bin 400 Filistinlinin kendilerine kayıp olarak bildirildiğini duyurmuş. Haberlere göre, bu kişilerin çoğunun enkaz altında olduğuna ya da kimlik tespiti olmadan gömüldüğüne inanılıyor. ICRC Sözcüsü, “Her hafta yardım hattımıza 500 ile 2 bin 500 çağrı geliyor; bunların çoğu kayıpların aile üyelerinden” demiş.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma ise İsrail saldırıları altındaki Gazze’de bir çocuk neslinin tamamını kaybetmenin eşiğinde olduklarını duyurmuş. 

BM Cenevre Ofisinin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşılan videoda, Touma, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de çocukların durumuna ilişkin bilgi vermiş. İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana en az 600 bin çocuğun okula gidemediğini belirten Touma, pek çok okulun kapandığını, UNRWA okullarının ise sığınma yerlerine dönüştürüldüğünü kaydetmiş. Touma, “Bu demek oluyor ki, eğer bu savaş devam ederse bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız” şeklinde konuşmuş.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de “30 yılı aşkın insani yardım çalışmaları içinde bulunan biri olarak bu kadar bariz ihlaller görmedim” demiş. 

Lazzarini, şu tespitlere de yapmış: “Gazze büyük oranda yok ediliyor. 2 milyondan fazla insan yaşayan bir cehennemde mahsur kaldı. Harap olmuş ve gittikçe kanunsuz hale gelen bu bölgede defalarca yerlerinden edildiler. Bu acımasız savaşın asıl yükünü çocuklar ve kadınlar çekiyor.”

Gazze’deki insani krize yönelik hizmet sunumunu arttırmak için derhal ateşkes ihtiyacının altını çizen Lazzarini, UNRWA’nın bu dönemde her zamankinden daha büyük bir baskı altında bulunduğunu, üye devletlerin siyasi ve finansal desteği olmazsa milyonlarca Filistinli sivil ve çocuğun ağır bedel ödeyeceği uyarısında da bulunmuş. (AA, 13 Temmuz 2024)

Mesele sadece Gazze’de yapılan zulüm değil, ‘hür dünya’nın bu büyük zulmü durduramamış olması. İnsanlık ne edip etmeli bu büyük haksızlığı, zulmü ve insanlık dışı işleri durdurmalı vesselam.

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